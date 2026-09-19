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Старо име се завръща начело на Лудогорец

Старо име се завръща начело на Лудогорец

19 Септември, 2026 09:11 797 3

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  • игор йовичевич-
  • томас райс-
  • трабзонспор-
  • български футбол-
  • треньор-
  • трансфери

Това ще бъде втори престой за Йовичевич при „орлите“

Старо име се завръща начело на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хърватският специалист Игор Йовичевич ще бъде новият старши треньор на Лудогорец, като официалното му назначение се очаква в следващите дни. Той идва на мястото на Томас Райс, който бе продаден на турския Трабзонспор за солидна сума.

Това ще бъде втори престой за Йовичевич при „орлите“. По време на първия си период той изведе отбора до требъл и постигна силни мачове в европейските турнири при гостуванията на тимове като Лион, Лацио и Виктория Пилзен. След като напусна Разград и бе заменен от Руи Мота, за последно хърватинът бе начело на полския Видзев Лодз.

Треньорската кариера на Йовичевич включва опит в грандове като Динамо Загреб и Шахтьор Донецк, с който става шампион на Украйна, като общо има четири трофея в кариерата си. Основната му задача при повторното му завръщане ще бъде да върне Лудогорец на първото място в българския футбол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    3 2 Отговор
    Старото име на Лудогорец е Делиурманец.
    на поне 500 г е

    Коментиран от #2, #3

    09:19 19.09.2026

  • 2 1948

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Преди новата ера.

    09:29 19.09.2026

  • 3 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Още по старото пак е Лудогорец. От 1300 г е.

    09:58 19.09.2026

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