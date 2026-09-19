Старо име се завръща начело на Лудогорец

Хърватският специалист Игор Йовичевич ще бъде новият старши треньор на Лудогорец, като официалното му назначение се очаква в следващите дни. Той идва на мястото на Томас Райс, който бе продаден на турския Трабзонспор за солидна сума.

Това ще бъде втори престой за Йовичевич при „орлите“. По време на първия си период той изведе отбора до требъл и постигна силни мачове в европейските турнири при гостуванията на тимове като Лион, Лацио и Виктория Пилзен. След като напусна Разград и бе заменен от Руи Мота, за последно хърватинът бе начело на полския Видзев Лодз.

Треньорската кариера на Йовичевич включва опит в грандове като Динамо Загреб и Шахтьор Донецк, с който става шампион на Украйна, като общо има четири трофея в кариерата си. Основната му задача при повторното му завръщане ще бъде да върне Лудогорец на първото място в българския футбол.