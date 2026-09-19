Девет ранени при руски удари в Суми, край града загина мъж

Броят на пострадалите при руската атака срещу Суми достигна 9, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред ранените има и две деца. По-рановластите съобщиха за шестима пострадали, а по-късно в болница е починал 63-годишен мъж, получил осколъчни рани.

От службата посочиха, че ударите са нанесени по няколко локации в Сумската градска община. По данни на ведомството са разрушени две жилищни сгради, а още 10 са повредени. Има щети и по учебно заведение, както и в промишлена зона.

В Сумска област отделно загина и мъж при атака с дрон, съобщи полицията. Според правоохранителните органи ударът е бил нанесен със сброс от безпилотник. Властите не уточняват самоличността на жертвата.

Нови данни от Генщаба за руските загуби

Украинският Генерален щаб съобщи, че за последното денонощие Русия е загубила още 1520 военнослужещи. В сводката са посочени и 73 артилерийски системи, както и друга бойна техника.

В същия отчет Генщабът твърди, че са поразени и две райони на съсредоточаване на личен състав, пет пунктa за управление на безпилотни летателни апарати, пет артилерийски системи и позиции на артилерията, три пункта за управление, три важни обекта, команден пункт и ремонтна база на руските сили.

Данните са част от ежедневните съобщения на украинското командване и не могат да бъдат независимо потвърдени от фронта в реално време. Руската страна обичайно не публикува паралелни оперативни данни за собствените си загуби в същия формат.

Източници: Държавна служба на Украйна за извънредни ситуации, Полиция на Сумска област, Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна, Интерфакс-Украйна