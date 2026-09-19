31 загинали при атака в джамия в Пакистан

Броят на жертвите при нападението в джамия в северозападен Пакистан е нараснал до 31, съобщи AFP, като се позова на полицейски източник. Ранените продължават да са в тежко състояние, което е довело до ново повишаване на фаталните случаи.

По информацията, цитирана от AFP, нападението е било извършено в полицейски комплекс, където се намира и джамия, в района на Кохат, провинция Хайбер Пахтунхва. Сред загиналите има и полицейски служители.

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Атаката е станала на 18 септември, когато нападател е врязал кола, натъпкана с експлозиви, в комплекса, а след това е последвала стрелба, съобщиха местни представители, цитирани от международните агенции. Засега не е обявена официално отговорност за нападението.

Пакистан от години е изправен пред вълна от атаки на въоръжени групи, особено в северозападните райони, близо до границата с Афганистан. Новият инцидент отново насочи вниманието към сигурността в Кохат и към риска за полицейските и религиозните обекти в региона.

Източници: AFP, Ройтерс, Асошиейтед прес