Руски атаки убиха 8 цивилни, пламна завод в Хмелницки

Руските въоръжени сили нанесоха поредица от тежки удари по цивилна и промишлена инфраструктура в Украйна. През изминалото денонощие в резултат на интензивен артилерийски и въздушен обстрел в три украински области бяха убити 8 мирни граждани, а други 33 души бяха ранени. Паралелно с това, поредна вълна от дронове предизвика тежък пожар в предприятие на територията на Хмелницка област.

Черна статистика: Жертви в Харковска, Донецка и Херсонска област

Най-тежки са последствията в Харковска област, където официалните власти съобщават за петима загинали цивилни и 15 ранени вследствие на масираните бомбардировки над населените места Липкувативка, Велики Бурлук, Балаклия и Слатине.

В Донецка област един човек загуби живота си, а 13 други получиха сериозни наранявания. Основните поражения са регистрирани в град Краматорск и Словянск, където руската авиация използва управляеми авиобомби (КАБ). В Херсонска област атаките отнеха живота на двама души, а петима бяха хоспитализирани в критично състояние. Руските войски умишлено са взели под прицел жилищни зони, социални заведения и обекти от критичната енергийна мрежа.

Среднощен обстрел над Хмелницки: Пламна промишлен обект

Сутринта на 19 септември 2026 г. противовъздушната отбрана на Украйна влезе в бой и над западната част на страната. Ръководителят на Хмелницката областна военна администрация Сергей Тюрин съобщи, че в небето над региона са действали мобилни огневи групи, които успешно са свалили руски безпилотни апарати.

Въпреки успешните действия на противовъздушната отбрана, падащи отломки или директен удар са предизвикали мащабен пожар на територията на предприятие в Хмелницкия район. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) бяха изпратени незабавно на място и успяха напълно да ликвидират огъня. Към този час няма данни за загинали или ранени служители в производствената база.

Общо за последното денонощие силите на украинската ПВО в региона са неутрализирали два руски дрона. Военните анализатори припомнят, че атаката е част от по-широка въздушна кампания на Кремъл, при която бяха изстреляни две ракети „Циркон“ и 174 дрона, насочени главно към Киев и Одеса.