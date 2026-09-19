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Руски атаки убиха 8 цивилни, пламна завод в Хмелницки
  Тема: Украйна

Руски атаки убиха 8 цивилни, пламна завод в Хмелницки

19 Септември, 2026 09:45, обновена 19 Септември, 2026 09:49 430 10

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  • руски удари-
  • цивилни жертви-
  • хмелницка област-
  • пожар в завод

Трагична равносметка в три области след последните удари, докато ПВО неутрализира нови вълни от безпилотни апарати

Руски атаки убиха 8 цивилни, пламна завод в Хмелницки - 1
Снимка: Харьковская ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили нанесоха поредица от тежки удари по цивилна и промишлена инфраструктура в Украйна. През изминалото денонощие в резултат на интензивен артилерийски и въздушен обстрел в три украински области бяха убити 8 мирни граждани, а други 33 души бяха ранени. Паралелно с това, поредна вълна от дронове предизвика тежък пожар в предприятие на територията на Хмелницка област.

Черна статистика: Жертви в Харковска, Донецка и Херсонска област

Най-тежки са последствията в Харковска област, където официалните власти съобщават за петима загинали цивилни и 15 ранени вследствие на масираните бомбардировки над населените места Липкувативка, Велики Бурлук, Балаклия и Слатине.

В Донецка област един човек загуби живота си, а 13 други получиха сериозни наранявания. Основните поражения са регистрирани в град Краматорск и Словянск, където руската авиация използва управляеми авиобомби (КАБ). В Херсонска област атаките отнеха живота на двама души, а петима бяха хоспитализирани в критично състояние. Руските войски умишлено са взели под прицел жилищни зони, социални заведения и обекти от критичната енергийна мрежа.

Среднощен обстрел над Хмелницки: Пламна промишлен обект

Сутринта на 19 септември 2026 г. противовъздушната отбрана на Украйна влезе в бой и над западната част на страната. Ръководителят на Хмелницката областна военна администрация Сергей Тюрин съобщи, че в небето над региона са действали мобилни огневи групи, които успешно са свалили руски безпилотни апарати.

Въпреки успешните действия на противовъздушната отбрана, падащи отломки или директен удар са предизвикали мащабен пожар на територията на предприятие в Хмелницкия район. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) бяха изпратени незабавно на място и успяха напълно да ликвидират огъня. Към този час няма данни за загинали или ранени служители в производствената база.

Общо за последното денонощие силите на украинската ПВО в региона са неутрализирали два руски дрона. Военните анализатори припомнят, че атаката е част от по-широка въздушна кампания на Кремъл, при която бяха изстреляни две ракети „Циркон“ и 174 дрона, насочени главно към Киев и Одеса.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 1 Отговор
    Мирни граждани - ендженери!!!
    Правили дронове и ракети.......и евентуално аксесоари за Бугатито на Зельонска!!!

    09:52 19.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ХАХА И УКРАИНЦИТЕ
    КВИЧАТ КАТО ШИШИ :)

    09:53 19.09.2026

  • 3 Сандо

    9 0 Отговор
    Стига с тия новини за руски атаки,разваляте щастливия уикенд на козячетата.Напишете нещо и за укроуспехи,без значение какви защото ние винаги ви вярваме.

    09:54 19.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор
    Явно тази вечер е имало СРЕЩА НА СИЛИТЕ Всичко отива към своя СВЕЩЕНИЙ КОНЕЦ ЩЕ КАЖЕМ НИЕ ХЛЯБ ИЛИ СВИНЕЦ

    09:54 19.09.2026

  • 5 АБВ

    5 0 Отговор
    Бандерия трябва да бъде унищожена за да се изкорени нацизмът завинаги в тази част на света.

    09:57 19.09.2026

  • 6 ВВП

    3 0 Отговор
    Путин спечели изборите и подпукаха отново незалежная .Както трябва да бъде ..това се случва с Террористите .обикновено .

    09:58 19.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НЯМА НАРОД КАТО УКРАИНСКИЯ
    ....ДА ГИ ВЛАЧАТ ПО ЗЕМЯТА КАТО КУЧЕТА МУТРИТЕ ОТ ТЦК
    И ТЕ ДА НЕ СЕ СЪПРОТИВЛЯВАТ
    ..... ЕДИН ДЕН В УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ СТРАШНО - ТЦК-АШНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗБИВАНИ И ТЕ КАТО КУЧЕТА ОТ УКРАИНЦИТЕ ..

    09:59 19.09.2026

  • 8 Оня

    1 0 Отговор
    А всичко можеше да мине с една статия: Русия размазва 404! Това е!

    10:05 19.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А нац. Израел

    1 0 Отговор
    Колко цивилни уубиха? А САЩ в Иран колко цивилни уубиха ? .... А в Ирак, а в Либия, а в Сирия, ......а В Ню Мексико, в Тексас ? А във Виетнам и Корея ? Колко точно милиона ?

    10:07 19.09.2026

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