Руското Министерство на отбраната публикува мащабен отчет за териториалните придобивки на своите сили. Според официалните данни на Москва, от началото на годината Въоръжените сили на РФ са установили контрол над повече от 5300 квадратни километра и общо 220 населени места на фронта в Украйна. Военното командване на Кремъл отчита, че темповете на руското настъпление са се засилили значително през последните седмици.

Паралелно с офанзивата на украинска територия, пограничните руски региони остават под безпрецедентен огън. През изминалото денонощие Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили масирани нападения по граничната инфраструктура, при които загинаха двама цивилни, а други 12 души бяха ранени в Белгородска и Курска област.

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Масиран обстрел над Белгород: Над 150 удара за 24 часа

Ситуацията в Белгородска област остава изключително критична. Местните власти съобщиха, че ВСУ са атакували региона повече от 150 пъти само за едно денонощие, използвайки артилерийски снаряди, минохвъргачки и десетки дронове-камикадзе.

При поредицата от удари в Белгородска област загина един човек, а 12 цивилни граждани получиха сериозни наранявания и бяха хоспитализирани. Поразени са множество жилищни сгради, търговски обекти и лични автомобили в няколко погранични района. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да възстановяват прекъснатото електрозахранване.

Жертва и в Курска област

Напрежението не стихва и в съседната Курска област, където продължават тежките сблъсъци. При поредната вълна от украински атаки с дронове и артилерия в региона загина един цивилен гражданин. Областната администрация призова жителите на пограничните населени места стриктно да спазват указанията за безопасност и да използват убежищата при обявяване на ракетна опасност.

Военни анализатори посочват, че зачестилите удари на ВСУ по руска територия са опит да се разтеглят логистичните линии на Москва и да се забави руският натиск в Донбас.

Източници: Интерфакс, Министерство на отбраната на Русия