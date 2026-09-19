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Руснаците превзели 220 села от началото на годината
  Тема: Украйна

Руснаците превзели 220 села от началото на годината

19 Септември, 2026 09:54, обновена 19 Септември, 2026 09:58 800 47

  • украйна-
  • русия-
  • белгородска област-
  • курска област-
  • министерство на отбраната

Интензивните украински атаки срещу Белгородска и Курска област отнеха два човешки живота, а 12 цивилни са ранени

Руснаците превзели 220 села от началото на годината - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната публикува мащабен отчет за териториалните придобивки на своите сили. Според официалните данни на Москва, от началото на годината Въоръжените сили на РФ са установили контрол над повече от 5300 квадратни километра и общо 220 населени места на фронта в Украйна. Военното командване на Кремъл отчита, че темповете на руското настъпление са се засилили значително през последните седмици.

Паралелно с офанзивата на украинска територия, пограничните руски региони остават под безпрецедентен огън. През изминалото денонощие Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили масирани нападения по граничната инфраструктура, при които загинаха двама цивилни, а други 12 души бяха ранени в Белгородска и Курска област.

Още новини от Украйна

Масиран обстрел над Белгород: Над 150 удара за 24 часа

Ситуацията в Белгородска област остава изключително критична. Местните власти съобщиха, че ВСУ са атакували региона повече от 150 пъти само за едно денонощие, използвайки артилерийски снаряди, минохвъргачки и десетки дронове-камикадзе.

При поредицата от удари в Белгородска област загина един човек, а 12 цивилни граждани получиха сериозни наранявания и бяха хоспитализирани. Поразени са множество жилищни сгради, търговски обекти и лични автомобили в няколко погранични района. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да възстановяват прекъснатото електрозахранване.

Жертва и в Курска област

Напрежението не стихва и в съседната Курска област, където продължават тежките сблъсъци. При поредната вълна от украински атаки с дронове и артилерия в региона загина един цивилен гражданин. Областната администрация призова жителите на пограничните населени места стриктно да спазват указанията за безопасност и да използват убежищата при обявяване на ракетна опасност.

Военни анализатори посочват, че зачестилите удари на ВСУ по руска територия са опит да се разтеглят логистичните линии на Москва и да се забави руският натиск в Донбас.

Източници: Интерфакс, Министерство на отбраната на Русия


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    8 12 Отговор
    Видях "източникът на информация" и повече не четох.

    Коментиран от #9

    10:01 19.09.2026

  • 2 Не разбирам!

    16 7 Отговор
    Как така руснаците превзели 220 села? Нали ни увещаваха, че укрите печелеха и удряха дълбоко в Русия?

    Коментиран от #41

    10:01 19.09.2026

  • 3 хех

    7 10 Отговор
    Ще се окаже, че в тоя Донбас има няколко милиарда села.

    10:02 19.09.2026

  • 4 Казвал съм го хиляди пъти

    6 15 Отговор
    Ако ще цяла украйна да вземат, те вече платиха с над милион животи, милиони напуснаха страната.. и разбиха живота на гражданите си, които още стоят.

    Коментиран от #19

    10:02 19.09.2026

  • 5 Швейк

    5 13 Отговор
    СВО-Селска Военна Операция

    10:03 19.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    ПО ВАЖНО Е ЧЕ БРАТУШКИТЕ ПУСНАХА ПЪРВАТА СЕРИЙНА МАШИНА ЗА СИЛИКОНОВИ ВАФЛИ .. НЕ Е МНОГО ДОБРА ... НО ЗА ОРЪЖИЯ СТАВА - ЗА РАКЕТАТА НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ ЕЛЕКТРОННАТА СХЕМА Е КОЛКОТО КИБРИТЕНА КУТИЙКА ИЛИ КОЛКОТО НАПРЪСТНИК:)

    10:03 19.09.2026

  • 7 220 села

    5 12 Отговор
    Велика армия.. 220 села ...Велико

    10:04 19.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хех

    4 7 Отговор
    Даже повечето от тях са ги превземали по десетина пъти.

    10:07 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня

    10 3 Отговор
    Нема такова нещо, зеления рече че пие кафе на плажа в Крим! А урките са пред Москва!

    Коментиран от #13

    10:07 19.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 УСПЕХ УКРАЙНА

    3 12 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #27, #29, #32, #40

    10:09 19.09.2026

  • 15 Механик

    2 6 Отговор
    Н петата година още се бият в Курска област?!Абе това не е ли в Русия?

    10:10 19.09.2026

  • 16 ...

    5 3 Отговор
    Като превземат едно село, което съществува само на картата, после го загубят и после пак го превземат, това за колко превзети села се брои?

    10:10 19.09.2026

  • 17 Същите, които анексираха

    5 3 Отговор
    в началото на войната на хартия. Сега се опитват да ги превземат.

    10:10 19.09.2026

  • 18 Ай майкуууу

    4 4 Отговор
    Интерфакс,МИ на РФ.
    😂😂😂😂🐷🐷

    10:11 19.09.2026

  • 19 Януари 2022

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Казвал съм го хиляди пъти":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    10:11 19.09.2026

  • 20 Ааа

    5 5 Отговор
    Малая Токмачка отново не е сред тях. : )))

    10:11 19.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Прозрачни са

    4 5 Отговор
    Не им трябват жителите. Трябва им земя, която не е блата.
    За да оквацат и нея като Карачай.

    10:13 19.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 койдазнай

    3 2 Отговор
    Бе те Ъпсурт са били в 600 села, а руската армия в 220!

    Коментиран от #33

    10:16 19.09.2026

  • 26 Руска територия

    5 5 Отговор
    ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска област са руска територия, съгласно руската конституция, драги ми г-н Ганев.

    Докато квазидържавата "Украина" (руската и полска покраина) не признаят горните територии ведно с Република Крим за неразделна част от Руската федерация, мир няма да има.

    Същото трябва да направят и българските политици, начело с Румен Радев и Йотова, ако наистина се борят за мир и искат да спасят Европа от унищожителна война.

    Йотова каза, че не иска внучето й да иде да се бие в Украйна, но не се знае...

    Нищо не се знае и за нашите деца и внуци и най-важното - дали няма от политкоректната ни глупост да изгорят в пожара на Европейска/Свртовна ядрена война.

    Коментиран от #44

    10:18 19.09.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    За да се сложи край на спекулациите да направим една сметка Фронтът е хиляда и двеста километра Загуби от десет човека на линеен километър на ден от двете страни е напълно нормално Дванадесет хиляди души на ден трябва да са загубите Всеки ден Тука се говори за някакви смешни цифри под хиляда Като казвам че това не е война а пародия явно имам право

    10:21 19.09.2026

  • 28 Ще ги обедени

    1 1 Отговор
    Илияна Йотова има качества на обединител. Като Путин е направо и с Македония даже ще ни обедени или поне с Турция

    10:24 19.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 е как бе

    4 1 Отговор
    Нали тука разправяха цяла година че няма такова нещо ...

    10:27 19.09.2026

  • 31 Пич

    3 1 Отговор
    Аз това не го вервам!!!
    Ората от ЕС казаа, че Украйна побеждава!!!
    Ехей, копейки, Я, кво казва Урсула, Я...!?

    10:28 19.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "койдазнай":

    И кого са освободили Ъпсурт ? Кокошките в курника ?

    Коментиран от #36

    10:28 19.09.2026

  • 34 Превземач

    1 1 Отговор
    Село Весолое го превзеха 4,5 пъти.Оня генерал дето го превзе последният път вчера го закопаха.😄

    10:30 19.09.2026

  • 35 Джон Миършаймър

    3 2 Отговор
    Само фантазьори вярват, че Украйна може да обърне войната. Русия печели, Западът прикрива катастрофата.

    Русия печели войната на изтощение, а Украйна неизбежно ще загуби на бойното поле – дроновете са единственото, което все още я държи в битката. Москва вече е превърнала страната в държава без излаз на море, руши транспортната и енергийната ѝ инфраструктура и с всеки месец прави положението ѝ все по-тежко. Дори незабавно замразяване на конфликта би оставило Украйна като нефункционална държава, загубила 20% от територията си и без реален шанс да влезе в НАТО или Европейския съюз. Това казва американският професор по международни отношения Джон Миършаймър.

    10:30 19.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да питам 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    А СЕЛАТА ЗНАЯТ ЛИ, ЧЕ СА ПРЕВЗЕТИ?/??

    10:31 19.09.2026

  • 38 Уважаеми Факти

    2 4 Отговор
    Айде да вкараме малко журналистика в статиите. Пак с факти, естествено:
    - общата територия на Украйна е към 603 хил. кв км, от тях руснаците държат към 120 хил. 5,3 от 603 е 0.8%, т.е. по същество позиционна война
    - в Украйна има около 30 хил населени места. 220 към 30х прави 0.7%. Изводът е същия
    - украинците за годината са си върнали към 800 кв км и 27 села. Изводът е същия
    По същество, война на изтощение. Това за Путин следва да е доста тъпо, защото е 4 пъти по-голям от тях… фактът е също, че украинците щат не щат иновират по-бързо от тях и с това успяват да ги държат. Помощта от Запада също е важна, но Русия също получава такава от Китай, Северна Корея и до скоро от Иран (макар и по-малко), но вкл. много важно хора, което за Путин си е резил също.
    Абе играта е в центъра и затова се говори усилено за преговори.

    Коментиран от #43

    10:34 19.09.2026

  • 39 Артилерист

    2 2 Отговор
    Очевидно е, че наред с пълната деиндустриализация, обездвижване, енергийно и морско изключване на Украйна, ще трябва да се увеличат и буферните зони-примерно до към Лвов-щото да се обезопасят граничните области на Русия. И това много вероятно ще стане, щото руските войски настъпват и систематично редуцират укро съпротивата. Отделно постъпленията от оръжия и пари от воюващите чрез украинците срещу Русия западняци, все по-дълго се забавят и във все по-ограничени обеми...

    Коментиран от #42, #45

    10:37 19.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбирам!":

    АБЕ ТО И РОДИТЕЛКАТА ТИ НЕ ЕРАЗБРАЛА КОЙ Я Е ОБЯЗДИЛ, ЗА ДА СЕ ПРЪКНЕШ ТИ, АМА..

    10:42 19.09.2026

  • 42 Кой

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Артилерист":

    Кой те гръмна в кофата?

    10:43 19.09.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Уважаеми Факти":

    На пръв поглед не само е резил но и кашмер Абсолютно съм съгласен с Вас Дойде обаче денят в който обемите на производство на оръжие са седем към едно в полза на Русия Нека видим какво ще стане Интересно е Нека гледаме реално пък да става каквото ще

    10:45 19.09.2026

  • 44 Специална Военна Опсерация

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Руска територия":

    Има ли руснаци в управлението на Русия?

    Путин - майка му е Шеломова

    Медведев - дядо му е Венямин - руския вариант на името Бенямин

    Мишустин - също е евреин

    Имаш една голяма илюзия за "руснаците" !

    10:45 19.09.2026

  • 45 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Артилерист":

    аБЕ, КАКТО Е ТРЪГНАЛО, СИГУРНО ЩЕ СТАНЕ, АМА С ТОЗИ ТЕМП. НЯКЪДЕ ОКОЛО 2376 ГОДИНА.ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ, ОХЛЮВЪТ , КОЙТО ТРЪГНА НА 24.02.2022 ОТ ДОНЕЦК НА ЗАПАД, ЩЕ Е ПРЕПЛУВАЛ ОКЕАНА, ВЕЛИКИТЕ ЕЗЕРА И ЩЕ Е НЯКЪДЕ ОКОЛО СОЛТ ЛЕЙК СИТИ.

    10:45 19.09.2026

  • 46 Ироничен

    0 0 Отговор
    Важното е, че Украйна напредва и печели войната.

    10:46 19.09.2026

  • 47 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    10:46 19.09.2026

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