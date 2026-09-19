Руснаците превзели 220 села от началото на годината

Руското Министерство на отбраната публикува мащабен отчет за териториалните придобивки на своите сили. Според официалните данни на Москва, от началото на годината Въоръжените сили на РФ са установили контрол над повече от 5300 квадратни километра и общо 220 населени места на фронта в Украйна. Военното командване на Кремъл отчита, че темповете на руското настъпление са се засилили значително през последните седмици.
Паралелно с офанзивата на украинска територия, пограничните руски региони остават под безпрецедентен огън. През изминалото денонощие Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили масирани нападения по граничната инфраструктура, при които загинаха двама цивилни, а други 12 души бяха ранени в Белгородска и Курска област.
Масиран обстрел над Белгород: Над 150 удара за 24 часа
Ситуацията в Белгородска област остава изключително критична. Местните власти съобщиха, че ВСУ са атакували региона повече от 150 пъти само за едно денонощие, използвайки артилерийски снаряди, минохвъргачки и десетки дронове-камикадзе.
При поредицата от удари в Белгородска област загина един човек, а 12 цивилни граждани получиха сериозни наранявания и бяха хоспитализирани. Поразени са множество жилищни сгради, търговски обекти и лични автомобили в няколко погранични района. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да възстановяват прекъснатото електрозахранване.
Жертва и в Курска област
Напрежението не стихва и в съседната Курска област, където продължават тежките сблъсъци. При поредната вълна от украински атаки с дронове и артилерия в региона загина един цивилен гражданин. Областната администрация призова жителите на пограничните населени места стриктно да спазват указанията за безопасност и да използват убежищата при обявяване на ракетна опасност.
Военни анализатори посочват, че зачестилите удари на ВСУ по руска територия са опит да се разтеглят логистичните линии на Москва и да се забави руският натиск в Донбас.
Източници: Интерфакс, Министерство на отбраната на Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
Коментиран от #9
10:01 19.09.2026
2 Не разбирам!
Коментиран от #41
10:01 19.09.2026
3 хех
10:02 19.09.2026
4 Казвал съм го хиляди пъти
Коментиран от #19
10:02 19.09.2026
5 Швейк
10:03 19.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
10:03 19.09.2026
7 220 села
10:04 19.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хех
10:07 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оня
Коментиран от #13
10:07 19.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 УСПЕХ УКРАЙНА
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #27, #29, #32, #40
10:09 19.09.2026
15 Механик
10:10 19.09.2026
16 ...
10:10 19.09.2026
17 Същите, които анексираха
10:10 19.09.2026
18 Ай майкуууу
😂😂😂😂🐷🐷
10:11 19.09.2026
19 Януари 2022
До коментар #4 от "Казвал съм го хиляди пъти":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
10:11 19.09.2026
20 Ааа
10:11 19.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Прозрачни са
За да оквацат и нея като Карачай.
10:13 19.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 койдазнай
Коментиран от #33
10:16 19.09.2026
26 Руска територия
Докато квазидържавата "Украина" (руската и полска покраина) не признаят горните територии ведно с Република Крим за неразделна част от Руската федерация, мир няма да има.
Същото трябва да направят и българските политици, начело с Румен Радев и Йотова, ако наистина се борят за мир и искат да спасят Европа от унищожителна война.
Йотова каза, че не иска внучето й да иде да се бие в Украйна, но не се знае...
Нищо не се знае и за нашите деца и внуци и най-важното - дали няма от политкоректната ни глупост да изгорят в пожара на Европейска/Свртовна ядрена война.
Коментиран от #44
10:18 19.09.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "УСПЕХ УКРАЙНА":За да се сложи край на спекулациите да направим една сметка Фронтът е хиляда и двеста километра Загуби от десет човека на линеен километър на ден от двете страни е напълно нормално Дванадесет хиляди души на ден трябва да са загубите Всеки ден Тука се говори за някакви смешни цифри под хиляда Като казвам че това не е война а пародия явно имам право
10:21 19.09.2026
28 Ще ги обедени
10:24 19.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 е как бе
10:27 19.09.2026
31 Пич
Ората от ЕС казаа, че Украйна побеждава!!!
Ехей, копейки, Я, кво казва Урсула, Я...!?
10:28 19.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Само питам
До коментар #25 от "койдазнай":И кого са освободили Ъпсурт ? Кокошките в курника ?
Коментиран от #36
10:28 19.09.2026
34 Превземач
10:30 19.09.2026
35 Джон Миършаймър
Русия печели войната на изтощение, а Украйна неизбежно ще загуби на бойното поле – дроновете са единственото, което все още я държи в битката. Москва вече е превърнала страната в държава без излаз на море, руши транспортната и енергийната ѝ инфраструктура и с всеки месец прави положението ѝ все по-тежко. Дори незабавно замразяване на конфликта би оставило Украйна като нефункционална държава, загубила 20% от територията си и без реален шанс да влезе в НАТО или Европейския съюз. Това казва американският професор по международни отношения Джон Миършаймър.
10:30 19.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да питам 🤣🤣🤣
10:31 19.09.2026
38 Уважаеми Факти
- общата територия на Украйна е към 603 хил. кв км, от тях руснаците държат към 120 хил. 5,3 от 603 е 0.8%, т.е. по същество позиционна война
- в Украйна има около 30 хил населени места. 220 към 30х прави 0.7%. Изводът е същия
- украинците за годината са си върнали към 800 кв км и 27 села. Изводът е същия
По същество, война на изтощение. Това за Путин следва да е доста тъпо, защото е 4 пъти по-голям от тях… фактът е също, че украинците щат не щат иновират по-бързо от тях и с това успяват да ги държат. Помощта от Запада също е важна, но Русия също получава такава от Китай, Северна Корея и до скоро от Иран (макар и по-малко), но вкл. много важно хора, което за Путин си е резил също.
Абе играта е в центъра и затова се говори усилено за преговори.
Коментиран от #43
10:34 19.09.2026
39 Артилерист
Коментиран от #42, #45
10:37 19.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Не разбирам!":АБЕ ТО И РОДИТЕЛКАТА ТИ НЕ ЕРАЗБРАЛА КОЙ Я Е ОБЯЗДИЛ, ЗА ДА СЕ ПРЪКНЕШ ТИ, АМА..
10:42 19.09.2026
42 Кой
До коментар #39 от "Артилерист":Кой те гръмна в кофата?
10:43 19.09.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #38 от "Уважаеми Факти":На пръв поглед не само е резил но и кашмер Абсолютно съм съгласен с Вас Дойде обаче денят в който обемите на производство на оръжие са седем към едно в полза на Русия Нека видим какво ще стане Интересно е Нека гледаме реално пък да става каквото ще
10:45 19.09.2026
44 Специална Военна Опсерация
До коментар #26 от "Руска територия":Има ли руснаци в управлението на Русия?
Путин - майка му е Шеломова
Медведев - дядо му е Венямин - руския вариант на името Бенямин
Мишустин - също е евреин
Имаш една голяма илюзия за "руснаците" !
10:45 19.09.2026
45 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #39 от "Артилерист":аБЕ, КАКТО Е ТРЪГНАЛО, СИГУРНО ЩЕ СТАНЕ, АМА С ТОЗИ ТЕМП. НЯКЪДЕ ОКОЛО 2376 ГОДИНА.ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ, ОХЛЮВЪТ , КОЙТО ТРЪГНА НА 24.02.2022 ОТ ДОНЕЦК НА ЗАПАД, ЩЕ Е ПРЕПЛУВАЛ ОКЕАНА, ВЕЛИКИТЕ ЕЗЕРА И ЩЕ Е НЯКЪДЕ ОКОЛО СОЛТ ЛЕЙК СИТИ.
10:45 19.09.2026
46 Ироничен
10:46 19.09.2026
47 Розовото пони зеля
10:46 19.09.2026