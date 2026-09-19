Спортът по ТВ в събота (19 септември)

11.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
11.50 Мото GР: квалификация за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
13.00 Тенис: Купа Дейвис, Дания – България - бТВ
13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
14.00 Футбол: Дунав Русе – Ботев Враца - Диема спорт
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
14.30 Футбол: Тотнъм – Астън Вила - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Милуол – Уест Хем - Диема спорт 3
14.30 Спортно катерене: Световни серии в Чонцин - Евроспорт 2
15.00 Футбол: Осасуна – Райо Валекано - МАХ Спорт 4
15.00 Тенис: Германия – Хърватия - Нова спорт
15.30 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Бол д'Ор - Евроспорт 2
15.50 Мото GP: спринт за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
16.00 Волейбол: Полша – Латвия - МАХ Спорт 3
16.00 Конен спорт: Купа на България - БНТ 3
16.30 Футбол: Септември София – Ботев Пловдив - Диема спорт
17.00 Футбол: Брайтън - Арсенал - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Нюкасъл – Хъл - Диема спорт 3
17.15 Футбол: Атлетик Билбао – Алавес - МАХ Спорт 4
18.30 Колоездене: Обиколка на Люксембург - Евроспорт 1
19.00 Волейбол: България – Германия - бТВ Екшън
19.00 Футбол: Арда Кърджали – Черно море - Диема спорт
19.00 Футбол: Рома – Интер - МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: Хувентуд – Баскония - Нова спорт
19.30 Футбол: Селта – Сантандер - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Нотингам – Ковънтри - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Щутгарт – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор - Евроспорт 2
21.30 Футбол: Динамо Дрезден – Херта - Диема спорт 2
21.30 Тенис: Канада – Франция - Диема спорт
21.45 Футбол: Венеция – Лацио - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Лион – Рен - Диема спорт 3
21.45 Маунтинбайк: Световна купа в Солджър Холоу - Евроспорт 1
22.00 Футбол: Севиля – Барселона - МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол: Валенсия – Барселона - Нова спорт
22.45 Маунтинбайк: Световна купа в Солджър Холоу - Евроспорт 1
23.00 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Бол д'Ор - Евроспорт 2
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1 Луд
10:19 19.09.2026