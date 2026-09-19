Спортът по ТВ в събота (19 септември)

11.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

11.50 Мото GР: квалификация за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

13.00 Тенис: Купа Дейвис, Дания – България - бТВ

13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

14.00 Футбол: Дунав Русе – Ботев Враца - Диема спорт

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

14.30 Футбол: Тотнъм – Астън Вила - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Милуол – Уест Хем - Диема спорт 3

14.30 Спортно катерене: Световни серии в Чонцин - Евроспорт 2

15.00 Футбол: Осасуна – Райо Валекано - МАХ Спорт 4

15.00 Тенис: Германия – Хърватия - Нова спорт

15.30 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Бол д'Ор - Евроспорт 2

15.50 Мото GP: спринт за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

16.00 Волейбол: Полша – Латвия - МАХ Спорт 3

16.00 Конен спорт: Купа на България - БНТ 3

16.30 Футбол: Септември София – Ботев Пловдив - Диема спорт

17.00 Футбол: Брайтън - Арсенал - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Нюкасъл – Хъл - Диема спорт 3

17.15 Футбол: Атлетик Билбао – Алавес - МАХ Спорт 4

18.30 Колоездене: Обиколка на Люксембург - Евроспорт 1

19.00 Волейбол: България – Германия - бТВ Екшън

19.00 Футбол: Арда Кърджали – Черно море - Диема спорт

19.00 Футбол: Рома – Интер - МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол: Хувентуд – Баскония - Нова спорт

19.30 Футбол: Селта – Сантандер - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Нотингам – Ковънтри - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Щутгарт – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3

20.00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор - Евроспорт 2

21.30 Футбол: Динамо Дрезден – Херта - Диема спорт 2

21.30 Тенис: Канада – Франция - Диема спорт

21.45 Футбол: Венеция – Лацио - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Лион – Рен - Диема спорт 3

21.45 Маунтинбайк: Световна купа в Солджър Холоу - Евроспорт 1

22.00 Футбол: Севиля – Барселона - МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол: Валенсия – Барселона - Нова спорт

22.45 Маунтинбайк: Световна купа в Солджър Холоу - Евроспорт 1

23.00 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Бол д'Ор - Евроспорт 2