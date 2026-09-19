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Четирима цивилни загинаха при удар с дрон в Сумска област
  Тема: Украйна

Четирима цивилни загинаха при удар с дрон в Сумска област

19 Септември, 2026 21:07 757 26

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  • сумска област-
  • загинали-
  • цивилни

Атаки по Днипро, Одеса и Киевска област

Четирима цивилни загинаха при удар с дрон в Сумска област - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Четирима цивилни загинаха при руски удар с FPV дрон по автомобил в Сумска област, съобщиха украинските власти. Атаката е станала в Шосткински район. Сред жертвите са семейна двойка – мъж на 58 години и жена на 56, както и 45-годишен мъж и 76-годишна жена. Данните бяха съобщени от ръководителя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров и разпространени от Ukrinform.

Почти по същото време руски сили нанесоха удар по Днипро, при който беше поразен търговски център и избухна пожар. По-късна актуализация на областните власти съобщи, че в Днипропетровска област през деня са регистрирани близо 40 атаки с дронове и артилерия, а общо четирима души са ранени. В самия Днипро са пострадали 59-годишен мъж и 50-годишна жена, като и двамата са настанени в болница в средно тежко състояние. Повредени са складове, жилищни сгради и търговски обект.

Нова атака е регистрирана и в Одеска област. Според ръководителя на областната администрация Олег Кипер руски реактивен безпилотен апарат е ударил територията на предприятие. Повредени са три цистерни, които са се запалили, но пожарът е бил потушен. При този удар няма съобщения за пострадали.

В Киевска област жена е била ранена при руска атака във Фастовски район и е откарана в болница. В Обуховски район е повредена частна къща, съобщи областната военна администрация.

По-рано в следобедните часове FPV дронове са атакували и Запорожие. При удара е ранен един човек, съобщават украинските власти.

Новите атаки идват след мащабната руска въздушна операция през нощта срещу 19 септември. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала две хиперзвукови ракети „Циркон“, 174 безпилотни апарата от различни типове и баражиращи боеприпаси. Украинската ПВО твърди, че е неутрализирала три боеприпаса Banderol/Dan-T и 138 дрона, докато попадения са отчетени на 15 места. Тези числа са данни на украинската страна и не могат да бъдат независимо проверени в реално време.

На фронта украинският Генерален щаб съобщава за 213 бойни сблъсъка през предходното денонощие, като най-интензивни остават действията в Покровското направление. Според Киев руските сили са извършили 89 въздушни удара и близо 3000 артилерийски обстрела. И тези оперативни данни са от една от воюващите страни и следва да се разглеждат с необходимата предпазливост.

Паралелно с бойните действия продължава и политическият натиск върху Москва. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа нов мащабен санкционен закон срещу Русия, насочен към енергийния и отбранителния сектор и към т.нар. сенчест танкерен флот. Законът разширява и възможностите за налагане на високи мита върху големи вносители на руски петрол и газ.

Към момента най-сериозното ново развитие от последните три часа остава ударът в Сумска област с четири цивилни жертви, последван от новите атаки срещу Днипро и Одеска област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 💪👑💯

    3 18 Отговор
    Терористът Русия ще се разпадне отново на републики! Слава на Украйна и Европа! Долу Русия! Долу Путин убиеца!

    21:08 19.09.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 17 Отговор
    С нашите мощни оръжия ще унищожим Русия - сатаната на Европа!

    21:09 19.09.2026

  • 3 Овчар

    17 4 Отговор
    Украйна скоро ще бъде разделена на парчета между силните играчи и тотално разграбена от нейните съюзници..!

    Коментиран от #5

    21:10 19.09.2026

  • 4 Диктор

    2 15 Отговор
    Русия също е виновна и за отстраняването на водещия на История БГ, който твърдо се застъпва за свободата на България и солидарността към Украйна!

    21:11 19.09.2026

  • 5 Соломон

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Единствения който иска да заграби Украйна е Русия .И тя няма намерение да дели с никого

    21:13 19.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    БРАТУШКИТЕ НАПРАВО СЪСИПАХА
    ВСИЧКИ УАЙЛДБЕРИС В УКРАЙНА
    ......
    КАЖЕТЕ СЕТНЕ ЧЕ ЗЕЛЯ И МАДЯРА НЕ СА РУСКИ АГЕНТИ :)

    21:13 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слуз Гноев

    3 1 Отговор
    Падането на желязната завеса бвше най-голямата грешка на запада.

    21:16 19.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    ЩЕ ИМА УКРАЙНА В НЯКОЛКО ОБЛАСТИ НА БИВШАТА 404
    .... И ТАМ ЩЕ СА СЪБРАНИ ВСИЧКИ УКРАИНСКИ ФАШИСТИ И ОСАКАТЕНИ ВЪВ ВОЙНАТА ДА ЧАКАТ НА ПОМОЩИ ОТ ЕС :)
    ......
    БРАТУШКИТЕ НЯМА ДА ХРАНЯТ И БИВШИТЕ ВСУ- ШНИЦИ:)

    Коментиран от #10

    21:16 19.09.2026

  • 10 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За това ли в Сибир правят затворени градове .Където да настанят всички оцелели участници в измисленото СВО

    Коментиран от #12

    21:20 19.09.2026

  • 11 ТЕРОРуZZия ☠️💤

    3 8 Отговор
    Прави са Украйна да екзекутират орковете вместо в плен, терористите трябва да се 0

    21:24 19.09.2026

  • 12 Диктор

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Затворени градове в Русия, особено например Озьорск, наричан като Град 40? Още един вероятно е Норилск. Чебурашките няма да оцелеят нито и в тези градове. Ще умрат от глад и студ. Русия си остава и психиатрия, и кланница.

    Коментиран от #14

    21:24 19.09.2026

  • 13 СБО провал

    1 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    21:24 19.09.2026

  • 14 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Диктор":

    Ами не случайно баш нацистите от гестапо са ходели на уроци в СССР за да се научат как се правят концлагери.

    Коментиран от #17

    21:26 19.09.2026

  • 15 сноу

    2 1 Отговор
    У-уф..пак на дребно сме хвърлили серкмето...иначе акулите тука се препичат на плажа..

    21:31 19.09.2026

  • 16 Механик

    7 0 Отговор
    Това е защото руските свършиха ракетите и по всичко личи, че великата пролетна перемога на ВСУ е почнала. Вярно, че позакъсня с 3 години, но вече ги виждам как са превзели Москва и чак Курилите. Владивосток ще е после.

    21:35 19.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    СЮЛЕЙМАНЕ , КАК Е В РАЯ НА БОГАТИТЕ
    МУТРИЛЕНД ?

    21:36 19.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 РусВагнер

    3 0 Отговор
    Нет города "Днипро", даже по-украински город называется "Днепр" - бывший Днепропетровск.

    Коментиран от #22

    21:54 19.09.2026

  • 20 Дудов

    3 0 Отговор
    Укрите са дали жертви цзаради тъпия си президент

    21:54 19.09.2026

  • 21 грУЙО

    2 0 Отговор
    Бой и е...е до дупка!

    22:00 19.09.2026

  • 22 ВагИнер ☮️🕊️

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "РусВагнер":

    Орковете на САПУН

    22:05 19.09.2026

  • 23 RIP Сесесере 1920 1991

    1 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    22:05 19.09.2026

  • 24 УСПЕХ УКРАЙНА

    2 0 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    22:05 19.09.2026

  • 25 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    22:06 19.09.2026

  • 26 ру БЛАТА

    1 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ...
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:06 19.09.2026

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