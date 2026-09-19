Четирима цивилни загинаха при удар с дрон в Сумска област

Четирима цивилни загинаха при руски удар с FPV дрон по автомобил в Сумска област, съобщиха украинските власти. Атаката е станала в Шосткински район. Сред жертвите са семейна двойка – мъж на 58 години и жена на 56, както и 45-годишен мъж и 76-годишна жена. Данните бяха съобщени от ръководителя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров и разпространени от Ukrinform.

Почти по същото време руски сили нанесоха удар по Днипро, при който беше поразен търговски център и избухна пожар. По-късна актуализация на областните власти съобщи, че в Днипропетровска област през деня са регистрирани близо 40 атаки с дронове и артилерия, а общо четирима души са ранени. В самия Днипро са пострадали 59-годишен мъж и 50-годишна жена, като и двамата са настанени в болница в средно тежко състояние. Повредени са складове, жилищни сгради и търговски обект.

Нова атака е регистрирана и в Одеска област. Според ръководителя на областната администрация Олег Кипер руски реактивен безпилотен апарат е ударил територията на предприятие. Повредени са три цистерни, които са се запалили, но пожарът е бил потушен. При този удар няма съобщения за пострадали.

В Киевска област жена е била ранена при руска атака във Фастовски район и е откарана в болница. В Обуховски район е повредена частна къща, съобщи областната военна администрация.

По-рано в следобедните часове FPV дронове са атакували и Запорожие. При удара е ранен един човек, съобщават украинските власти.

Новите атаки идват след мащабната руска въздушна операция през нощта срещу 19 септември. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала две хиперзвукови ракети „Циркон“, 174 безпилотни апарата от различни типове и баражиращи боеприпаси. Украинската ПВО твърди, че е неутрализирала три боеприпаса Banderol/Dan-T и 138 дрона, докато попадения са отчетени на 15 места. Тези числа са данни на украинската страна и не могат да бъдат независимо проверени в реално време.

На фронта украинският Генерален щаб съобщава за 213 бойни сблъсъка през предходното денонощие, като най-интензивни остават действията в Покровското направление. Според Киев руските сили са извършили 89 въздушни удара и близо 3000 артилерийски обстрела. И тези оперативни данни са от една от воюващите страни и следва да се разглеждат с необходимата предпазливост.

Паралелно с бойните действия продължава и политическият натиск върху Москва. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа нов мащабен санкционен закон срещу Русия, насочен към енергийния и отбранителния сектор и към т.нар. сенчест танкерен флот. Законът разширява и възможностите за налагане на високи мита върху големи вносители на руски петрол и газ.

Към момента най-сериозното ново развитие от последните три часа остава ударът в Сумска област с четири цивилни жертви, последван от новите атаки срещу Днипро и Одеска област.