Четирима цивилни загинаха при удар с дрон в Сумска област

Четирима цивилни загинаха при руски удар с FPV дрон по автомобил в Сумска област, съобщиха украинските власти. Атаката е станала в Шосткински район. Сред жертвите са семейна двойка – мъж на 58 години и жена на 56, както и 45-годишен мъж и 76-годишна жена. Данните бяха съобщени от ръководителя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров и разпространени от Ukrinform.
Почти по същото време руски сили нанесоха удар по Днипро, при който беше поразен търговски център и избухна пожар. По-късна актуализация на областните власти съобщи, че в Днипропетровска област през деня са регистрирани близо 40 атаки с дронове и артилерия, а общо четирима души са ранени. В самия Днипро са пострадали 59-годишен мъж и 50-годишна жена, като и двамата са настанени в болница в средно тежко състояние. Повредени са складове, жилищни сгради и търговски обект.
Нова атака е регистрирана и в Одеска област. Според ръководителя на областната администрация Олег Кипер руски реактивен безпилотен апарат е ударил територията на предприятие. Повредени са три цистерни, които са се запалили, но пожарът е бил потушен. При този удар няма съобщения за пострадали.
В Киевска област жена е била ранена при руска атака във Фастовски район и е откарана в болница. В Обуховски район е повредена частна къща, съобщи областната военна администрация.
По-рано в следобедните часове FPV дронове са атакували и Запорожие. При удара е ранен един човек, съобщават украинските власти.
Новите атаки идват след мащабната руска въздушна операция през нощта срещу 19 септември. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала две хиперзвукови ракети „Циркон“, 174 безпилотни апарата от различни типове и баражиращи боеприпаси. Украинската ПВО твърди, че е неутрализирала три боеприпаса Banderol/Dan-T и 138 дрона, докато попадения са отчетени на 15 места. Тези числа са данни на украинската страна и не могат да бъдат независимо проверени в реално време.
На фронта украинският Генерален щаб съобщава за 213 бойни сблъсъка през предходното денонощие, като най-интензивни остават действията в Покровското направление. Според Киев руските сили са извършили 89 въздушни удара и близо 3000 артилерийски обстрела. И тези оперативни данни са от една от воюващите страни и следва да се разглеждат с необходимата предпазливост.
Паралелно с бойните действия продължава и политическият натиск върху Москва. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа нов мащабен санкционен закон срещу Русия, насочен към енергийния и отбранителния сектор и към т.нар. сенчест танкерен флот. Законът разширява и възможностите за налагане на високи мита върху големи вносители на руски петрол и газ.
Към момента най-сериозното ново развитие от последните три часа остава ударът в Сумска област с четири цивилни жертви, последван от новите атаки срещу Днипро и Одеска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Про100 💪👑💯
21:08 19.09.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
21:09 19.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #5
21:10 19.09.2026
4 Диктор
21:11 19.09.2026
5 Соломон
До коментар #3 от "Овчар":Единствения който иска да заграби Украйна е Русия .И тя няма намерение да дели с никого
21:13 19.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВСИЧКИ УАЙЛДБЕРИС В УКРАЙНА
......
КАЖЕТЕ СЕТНЕ ЧЕ ЗЕЛЯ И МАДЯРА НЕ СА РУСКИ АГЕНТИ :)
21:13 19.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слуз Гноев
21:16 19.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... И ТАМ ЩЕ СА СЪБРАНИ ВСИЧКИ УКРАИНСКИ ФАШИСТИ И ОСАКАТЕНИ ВЪВ ВОЙНАТА ДА ЧАКАТ НА ПОМОЩИ ОТ ЕС :)
......
БРАТУШКИТЕ НЯМА ДА ХРАНЯТ И БИВШИТЕ ВСУ- ШНИЦИ:)
Коментиран от #10
21:16 19.09.2026
10 Соломон
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За това ли в Сибир правят затворени градове .Където да настанят всички оцелели участници в измисленото СВО
Коментиран от #12
21:20 19.09.2026
11 ТЕРОРуZZия ☠️💤
21:24 19.09.2026
12 Диктор
До коментар #10 от "Соломон":Затворени градове в Русия, особено например Озьорск, наричан като Град 40? Още един вероятно е Норилск. Чебурашките няма да оцелеят нито и в тези градове. Ще умрат от глад и студ. Русия си остава и психиатрия, и кланница.
Коментиран от #14
21:24 19.09.2026
13 СБО провал
21:24 19.09.2026
14 Соломон
До коментар #12 от "Диктор":Ами не случайно баш нацистите от гестапо са ходели на уроци в СССР за да се научат как се правят концлагери.
Коментиран от #17
21:26 19.09.2026
15 сноу
21:31 19.09.2026
16 Механик
21:35 19.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #14 от "Соломон":СЮЛЕЙМАНЕ , КАК Е В РАЯ НА БОГАТИТЕ
МУТРИЛЕНД ?
21:36 19.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 РусВагнер
Коментиран от #22
21:54 19.09.2026
20 Дудов
21:54 19.09.2026
21 грУЙО
22:00 19.09.2026
22 ВагИнер ☮️🕊️
До коментар #19 от "РусВагнер":Орковете на САПУН
22:05 19.09.2026
23 RIP Сесесере 1920 1991
22:05 19.09.2026
24 УСПЕХ УКРАЙНА
22:05 19.09.2026
25 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
22:06 19.09.2026
26 ру БЛАТА
ну паГади
...
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
22:06 19.09.2026