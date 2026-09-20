Иран постави условия за разговори със САЩ

Иран е предал на Вашингтон чрез посредници условията си за подновяване на преговорите със САЩ, свързани с прекратяване на войната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи за „Ал Джазира“. Според него Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп.

Резаи заяви, че Иран поставя три основни условия: прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. По думите му контактите с катарски и пакистански посредници продължават.

В публикация на „Ал Джазира“ се посочва, че Катар е предал иранските условия на Вашингтон с цел да се стигне до край на войната, а Техеран е в очакване на реакция от администрацията на Тръмп. Медията цитира и Резаи, според когото САЩ имат интерес да приемат тези условия.

Темата за подновяването на преговорите идва на фона на месеци на напрежение и опити за посредничество от страна на Катар и Пакистан. В последните седмици ирански представители нееднократно поставяха като ключово условие възстановяването на безопасен морски трафик и освобождаването на замразени средства, преди да се стигне до нови разговори със САЩ.

Към момента не е обявена официална дата за нов кръг преговори, а иранската страна твърди, че очаква конкретен отговор от Вашингтон.

Източници: Ройтерс, Ал Джазира