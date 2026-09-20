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Иран постави условия за разговори със САЩ
  Тема: Иранската криза

Иран постави условия за разговори със САЩ

20 Септември, 2026 04:44, обновена 20 Септември, 2026 04:45 389 5

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • мохсен резаи-
  • доналд тръмп

Техеран иска край на бойните действия, размразяване на активи и вдигане на морската блокада, преди да се върне на масата за преговори.

Иран постави условия за разговори със САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е предал на Вашингтон чрез посредници условията си за подновяване на преговорите със САЩ, свързани с прекратяване на войната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи за „Ал Джазира“. Според него Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп.

Резаи заяви, че Иран поставя три основни условия: прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. По думите му контактите с катарски и пакистански посредници продължават.

В публикация на „Ал Джазира“ се посочва, че Катар е предал иранските условия на Вашингтон с цел да се стигне до край на войната, а Техеран е в очакване на реакция от администрацията на Тръмп. Медията цитира и Резаи, според когото САЩ имат интерес да приемат тези условия.

Темата за подновяването на преговорите идва на фона на месеци на напрежение и опити за посредничество от страна на Катар и Пакистан. В последните седмици ирански представители нееднократно поставяха като ключово условие възстановяването на безопасен морски трафик и освобождаването на замразени средства, преди да се стигне до нови разговори със САЩ.

Към момента не е обявена официална дата за нов кръг преговори, а иранската страна твърди, че очаква конкретен отговор от Вашингтон.

Източници: Ройтерс, Ал Джазира


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    2 2 Отговор
    Защо ли му трябваше на адаша да се задява с персите? Сега ще го импичнат и финита.

    04:52 20.09.2026

  • 2 хаха

    1 3 Отговор
    Много важно! Никой 5 пари не дава за вас бе писслямистчета недъгави.

    04:54 20.09.2026

  • 3 Персите

    2 1 Отговор
    са горд и смел народ.Не клекнаха на "хегемона"!Не са като нашите навеждачи-преди новите им"партньори" да си отворят устата и те възторжено да викат: йес сър!

    Коментиран от #5

    04:58 20.09.2026

  • 4 Морски пехотинец

    1 1 Отговор
    Тръмп излезе голем тъпанар. Като няма намерение да се бие истински, защо започна всичко това?
    Май трупа парички от скъпия петрол.

    Ей така е, когато тъпият народ си избира разбойници като Путин, Тръмп и Радев - духа супата.

    04:58 20.09.2026

  • 5 Много си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Персите":

    Тръмп натрупа милиарди от спекулации с петрол, но лакомията го погуби.

    05:07 20.09.2026

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