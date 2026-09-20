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Хусите поеха отговорност за удар по Рияд

Хусите поеха отговорност за удар по Рияд

20 Септември, 2026 04:46, обновена 20 Септември, 2026 04:50 341 0

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Групировката твърди, че е атакувала с ракети и дронове цели в саудитската столица и обект на Saudi Aramco в Янбу.

Хусите поеха отговорност за удар по Рияд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменските хуси поеха отговорност за атака с ракети и дронове срещу „чувствителни“ обекти в саудитската столица Рияд, както и срещу обект на Saudi Aramco в крайбрежния град Янбу, съобщи Ройтерс. Групировката не уточни кои точно цели са били поразени.

По данни, цитирани от Ройтерс, в района на главното летище в Рияд са били забелязани пламъци и гъст черен дим. Няколко часа по-рано Саудитска Арабия бе разпространила предупреждение за възможна опасност в района на столицата на фона на засилените атаки.

Хусите твърдят, че операцията е била в отговор на удар по столицата на Йемен Сана. От своя страна военната коалиция, която се сражава с групировката, заяви, че рано в събота е прехванала ракета, изстреляна към Рияд.

Коалицията също така съобщи, че е предотвратила атаки срещу цивилни цели в саудитските градове Биш и Фарасан, в Таиф и в Янбу. За евентуални щети там не бяха дадени подробности.

Напрежението между хусите и Саудитска Арабия остава високо, а поредният инцидент идва на фона на засилените удари в региона и опасенията за сигурността на ключови енергийни и транспортни обекти.

Източници: Ройтерс, Украинская правда, БТА


Саудитска Арабия
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