Хусите поеха отговорност за удар по Рияд

Йеменските хуси поеха отговорност за атака с ракети и дронове срещу „чувствителни“ обекти в саудитската столица Рияд, както и срещу обект на Saudi Aramco в крайбрежния град Янбу, съобщи Ройтерс. Групировката не уточни кои точно цели са били поразени.

По данни, цитирани от Ройтерс, в района на главното летище в Рияд са били забелязани пламъци и гъст черен дим. Няколко часа по-рано Саудитска Арабия бе разпространила предупреждение за възможна опасност в района на столицата на фона на засилените атаки.

Хусите твърдят, че операцията е била в отговор на удар по столицата на Йемен Сана. От своя страна военната коалиция, която се сражава с групировката, заяви, че рано в събота е прехванала ракета, изстреляна към Рияд.

Коалицията също така съобщи, че е предотвратила атаки срещу цивилни цели в саудитските градове Биш и Фарасан, в Таиф и в Янбу. За евентуални щети там не бяха дадени подробности.

Напрежението между хусите и Саудитска Арабия остава високо, а поредният инцидент идва на фона на засилените удари в региона и опасенията за сигурността на ключови енергийни и транспортни обекти.

Източници: Ройтерс, Украинская правда, БТА