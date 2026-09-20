САЩ ползвали ИИ при удара със 175 убити по училището в Минаб

Американските военни са използвали инструменти с изкуствен интелект при подготовката на удара по начално училище за момичета в иранския град Минаб, съобщава Bloomberg, позовавайки се на хора, участвали в разследването на атаката.

Според публикацията Централното командване на САЩ, което е одобрило операцията, е разчитало твърде много на системи за анализ като Maven Smart System на Palantir. Източниците на Bloomberg твърдят още, че при оценката на целта са били използвани остарели изображения и непълни данни.

Агенцията пише, че след удара във Вашингтон са стигнали до извода, че отговорността е на САЩ, а това е станало само часове след атаката. Bloomberg посочва, че според участници в разследването решението за широкомащабен въздушен удар е ограничило времето за финализиране на целите и е увеличило риска от грешки.

В публикацията се твърди още, че в подготовката са били намалени и ресурсите за защита на цивилни, а проверката на мястото е била затруднена, защото то преди е било част от военен комплекс, а по-късно е било отделено и е функционирало открито като училище.

По данни, цитирани от Bloomberg, при удара са загинали десетки цивилни, сред тях и деца. Отделно агенцията отбелязва, че след атаката Palantir е разработила допълнителни инструменти за повторна проверка на първоначалните разузнавателни данни, които да откриват несъответствия и пропуски, пропуснати от човешкия преглед.

Bloomberg не посочва публично цялата документация от разследването, а се позовава на свои източници. Компанията Palantir е заявила, че не носи отговорност за първоначалните данни и за пропуските в разузнаването, както и че няма доказателства софтуерът ѝ сам по себе си да е бил причина за грешката.

Темата за използването на изкуствен интелект във военни операции отново поставя под въпрос как автоматизираните системи влияят върху избора на цели и върху риска от жертви сред цивилните.

На 28 февруари иранските власти обявиха, че САЩ и Израел са извършили въздушен удар по начално училище за момичета в Минаб. 175 души бяха убити, включително 168 ученички, а други 95 бяха ранени. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини иранските военни за нападението, без да предостави доказателства. По-късно беше установено, че откритите на мястото на удара отломки от ракета носят следи от американски боеприпас.

Източници: Bloomberg, ТАСС, Анадолската агенция