НАТО приветства споразумението за сигурността на Гренландия

НАТО приветства новото споразумение за сигурността на Гренландия между Гренландия, Дания и Съединените щати и заяви, че то ще допринесе за стабилността в Арктика и Северния Атлантик.

От алианса посочиха, че регионът има ключово значение за колективната сигурност. Говорител на НАТО заяви, че организацията ще продължи да допринася за укрепването на сигурността в Арктика.

Новината идва ден след като Дания, Гренландия и САЩ съобщиха за пробив в продължил месеци спор за бъдещето на острова. Според информацията, разпространена от двете страни, подписването на споразумението се очаква през следващата седмица.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че очаква по-голяма стабилност след постигнатия пробив.

В отделна позиция НАТО подчерта, че Арктика и Северният Атлантик остават от решаващо значение за сигурността на съюзниците. Алиансът не е съобщил допълнителни детайли за съдържанието на споразумението.

Контекстът на спора

Темата за Гренландия остава чувствителна заради стратегическото ѝ положение в Арктика. През последните месеци въпросът предизвика дипломатическо напрежение между Вашингтон, Копенхаген и местните власти на острова.

Сега и трите страни говорят за пробив, но официалните подробности за окончателния текст все още не са огласени публично.

Източници: Европейска правда, НАТО, TV2