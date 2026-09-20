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НАТО приветства споразумението за сигурността на Гренландия
  Тема: Избори

НАТО приветства споразумението за сигурността на Гренландия

20 Септември, 2026 04:51, обновена 20 Септември, 2026 04:54 324 3

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  • съединени щати-
  • арктика

Алиансът заяви, че договореността между Гренландия, Дания и САЩ ще засили стабилността в Арктика и Северния Атлантик.

НАТО приветства споразумението за сигурността на Гренландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО приветства новото споразумение за сигурността на Гренландия между Гренландия, Дания и Съединените щати и заяви, че то ще допринесе за стабилността в Арктика и Северния Атлантик.

От алианса посочиха, че регионът има ключово значение за колективната сигурност. Говорител на НАТО заяви, че организацията ще продължи да допринася за укрепването на сигурността в Арктика.

Новината идва ден след като Дания, Гренландия и САЩ съобщиха за пробив в продължил месеци спор за бъдещето на острова. Според информацията, разпространена от двете страни, подписването на споразумението се очаква през следващата седмица.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че очаква по-голяма стабилност след постигнатия пробив.

В отделна позиция НАТО подчерта, че Арктика и Северният Атлантик остават от решаващо значение за сигурността на съюзниците. Алиансът не е съобщил допълнителни детайли за съдържанието на споразумението.

Контекстът на спора

Темата за Гренландия остава чувствителна заради стратегическото ѝ положение в Арктика. През последните месеци въпросът предизвика дипломатическо напрежение между Вашингтон, Копенхаген и местните власти на острова.

Сега и трите страни говорят за пробив, но официалните подробности за окончателния текст все още не са огласени публично.

Източници: Европейска правда, НАТО, TV2


Дания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    05:03 20.09.2026

  • 2 Шопо

    1 0 Отговор
    Гренландия вече е територия на САЩ.
    Жалко за местното население, знаем какво се е случило с Индианците в Америка.

    05:04 20.09.2026

  • 3 Грендел

    0 0 Отговор
    След като изчерпа възможностите си, НАТО вече само приветства.

    05:05 20.09.2026

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