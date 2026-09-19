Великобритания: 340 инцидента с дронове край военни бази

Великобритания отчита рязък ръст на инцидентите с дронове около военни обекти, което засилва опасенията за сигурността на стратегическата инфраструктура на страната.

През 12-те месеца до август 2026 г. са регистрирани 340 инцидента с безпилотни летателни апарати над или в близост до британски военни обекти, съобщава The Independent, цитиран от Der Spiegel.

За сравнение през 2024 г. британските власти са отчели 126 подобни случая. През 2025 г. Министерството на отбраната регистрира 266 сигнала, което означава, че тенденцията продължава и през тази година.

Новите данни показват, че средно почти всеки ден е регистриран инцидент с дрон в близост до обект на британската отбрана.

Не всеки подобен случай означава шпионаж или враждебна операция. Част от дроновете могат да бъдат управлявани от цивилни оператори, а британските власти не са установили публично произхода и целта на всички регистрирани апарати.

Рязкото увеличение обаче тревожи службите за сигурност заради възможността дронове да бъдат използвани за разузнаване, наблюдение или атаки срещу чувствителна инфраструктура.

Военните получават повече правомощия

Лондон вече предприема допълнителни мерки.

Британското Министерство на отбраната обяви през февруари, че военнослужещите ще получат разширени правомощия за противодействие и неутрализиране на дронове, представляващи заплаха за военни обекти.

Досега част от тези действия изискваха намесата на полицията или други упълномощени структури.

Новите правила трябва да позволят на оторизирани военнослужещи да реагират непосредствено при установяване на заплаха.

Правителството е увеличило четирикратно разходите за технологии за противодействие на безпилотни апарати, като за тази година са отделени повече от 200 млн. британски лири.

Ограничения на въздушното пространство са въведени около 40 военни обекта, а базите получават нови системи за наблюдение и откриване на дронове.

Нови системи вече следят небето

Само преди дни британското Министерство на отбраната съобщи за внедряването на нова система за пасивно откриване на дронове във военната база Уорминстър.

При първите 17 дни на реално наблюдение системата е регистрирала 29 сигнала за позиции на дронове на разстояние до 5 км. След проверка нито един от тях не е определен като заплаха.

Технологията комбинира радиочестотни и оптични сензори и позволява откриването, проследяването и идентифицирането на летателни обекти около базата.

Британското Министерство на отбраната разглежда възможността подобни системи да бъдат разположени и в други военни обекти.