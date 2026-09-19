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Великобритания: 340 инцидента с дронове край военни бази

Великобритания: 340 инцидента с дронове край военни бази

19 Септември, 2026 20:33 646 19

  • великобритания-
  • дронове-
  • атаки

Броят на случаите почти се е утроил спрямо 2024 година

Великобритания: 340 инцидента с дронове край военни бази - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великобритания отчита рязък ръст на инцидентите с дронове около военни обекти, което засилва опасенията за сигурността на стратегическата инфраструктура на страната.

През 12-те месеца до август 2026 г. са регистрирани 340 инцидента с безпилотни летателни апарати над или в близост до британски военни обекти, съобщава The Independent, цитиран от Der Spiegel.

За сравнение през 2024 г. британските власти са отчели 126 подобни случая. През 2025 г. Министерството на отбраната регистрира 266 сигнала, което означава, че тенденцията продължава и през тази година.

Новите данни показват, че средно почти всеки ден е регистриран инцидент с дрон в близост до обект на британската отбрана.

Не всеки подобен случай означава шпионаж или враждебна операция. Част от дроновете могат да бъдат управлявани от цивилни оператори, а британските власти не са установили публично произхода и целта на всички регистрирани апарати.

Рязкото увеличение обаче тревожи службите за сигурност заради възможността дронове да бъдат използвани за разузнаване, наблюдение или атаки срещу чувствителна инфраструктура.

Военните получават повече правомощия

Лондон вече предприема допълнителни мерки.

Британското Министерство на отбраната обяви през февруари, че военнослужещите ще получат разширени правомощия за противодействие и неутрализиране на дронове, представляващи заплаха за военни обекти.

Досега част от тези действия изискваха намесата на полицията или други упълномощени структури.

Новите правила трябва да позволят на оторизирани военнослужещи да реагират непосредствено при установяване на заплаха.

Правителството е увеличило четирикратно разходите за технологии за противодействие на безпилотни апарати, като за тази година са отделени повече от 200 млн. британски лири.

Ограничения на въздушното пространство са въведени около 40 военни обекта, а базите получават нови системи за наблюдение и откриване на дронове.

Нови системи вече следят небето

Само преди дни британското Министерство на отбраната съобщи за внедряването на нова система за пасивно откриване на дронове във военната база Уорминстър.

При първите 17 дни на реално наблюдение системата е регистрирала 29 сигнала за позиции на дронове на разстояние до 5 км. След проверка нито един от тях не е определен като заплаха.

Технологията комбинира радиочестотни и оптични сензори и позволява откриването, проследяването и идентифицирането на летателни обекти около базата.

Британското Министерство на отбраната разглежда възможността подобни системи да бъдат разположени и в други военни обекти.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Хой

    10 1 Отговор
    Тия номер е стар ,чичо Адолф го направи на Полша ,немци с полски униформи нападнаха германски позиции.... Който иска да вярва аз на англичанин доверие нямам ...

    20:38 19.09.2026

  • 2 Нали

    5 0 Отговор
    знаете че бумерангът винаги се връща там от където е хвърлен!? Е тогава защо го хвърляте!?!?

    20:40 19.09.2026

  • 3 Ц А Р Путин

    2 0 Отговор
    Умрял някой да им притеснява смешните бази със сгради като краварниците навремето в ТКЗС и същата смрад .
    Ако нещо трябва да се прави има нужните средства за бърз и унищожителен удар

    20:41 19.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДРОНА Е КАЛАШНИКА НА РОБА В 21 ВЕК
    .....
    ЗАЩОТО И ДА ОПАЗЯТ ФАШЯГИТЕ ВОЕННИТЕ БАЗИ НЕ МОГАТ ДА СЛОЖАТ АНТИ ДРОН СИСТЕМА НА ВСЕКИ ЕЛ.СТЪЛБ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОР
    ......
    КАТО ПУСНЕШ ОТ ДРИНА 20 МЕТРА СИНДЖИР ДА ХВАНЕ ЖИЦИТЕ НА ДВЕТЕ ФАЗИ
    И ХЛАДИЛНАТА БАЗА НА ЛИДЪЛ ИЛИ КАУФЛАНД ИЗГАСЯ
    .. И ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ "ЯКИ ПРОМОЦИИ" ЗА ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ РАЗМРАЗЕНАТА СТОКА
    ИЛИ ДА ПУСКАТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ФИРМИ С КАРТЕЧНИЦИ ДА ГИ ОХРАНЯВАТ - ДЕМЕЙ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА :)

    Коментиран от #5

    20:41 19.09.2026

  • 5 Сър Атърбъро

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не е ли по-лесно да го шибнеш тоз Кауфлан със касетъчен плюс бял фосфор ?

    Коментиран от #9

    20:44 19.09.2026

  • 6 Курабийката

    2 0 Отговор
    На мухлясалия остров са най големите интриганти,които печелят от разни войнички.

    20:45 19.09.2026

  • 7 сюндюк

    2 0 Отговор
    В момента ги гонят и от Аржентинските острови.!

    20:46 19.09.2026

  • 8 Българин

    1 0 Отговор
    Ще има докато въоръжавате Укеайна,така ще е.

    20:48 19.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сър Атърбъро":

    ТИ ПЪК, ДАЙ НАПРАВО ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ :)
    ШИБНЕШ МУ 200 ГРАМА В ХЛАДИЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ .. И ТЯ ИМА ТОЛКОВА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ЧЕ ЩЕ СВАЛИ ЦЯЛАТА СГРАДА :)

    Коментиран от #13

    20:49 19.09.2026

  • 10 Морския

    2 1 Отговор
    17 г...син на рамАзан, с чин подполковник и със 28 ордена и медали,..дадени му от Без казармената Петушара Пиздюх...вече гласува!
    Майор Юрий Г агарин вода ше му носи на тоя кремльовски герой

    Коментиран от #11, #18

    20:51 19.09.2026

  • 11 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Морския":

    Правилно, какъв е тоя летец Г ага рин?
    И...БЛОНДИ на Соло Вьев е по- Голем герой

    20:54 19.09.2026

  • 12 По- интересно е,

    0 0 Отговор
    къде е руският тролей :) Да го пускат за да "поддържа дискусията", че положението е зле :)

    Коментиран от #15

    20:55 19.09.2026

  • 13 Сър Атърбъро

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Е аз по старите начини ..😄

    Коментиран от #14

    20:55 19.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сър Атърбъро":

    ТРЯБВА ВЪОБРАЖЕНИЕ И ФИНЕС
    ... ЕФЕКТА НА ПЕПЕРУДАТА :)

    Коментиран от #16

    20:56 19.09.2026

  • 15 Извинете ,накъде е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "По- интересно е,":

    Уорчестършайър ?

    20:57 19.09.2026

  • 16 Сър Атърбъро

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Или един тир с амониева салитра и дълъг фитил и да го засилиш в склада и ряяз !💥

    Коментиран от #17

    20:58 19.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сър Атърбъро":

    НЕ БЪДИ ПРИМАТ КАТО ИСЛЯМИСТИТЕ:)

    Коментиран от #19

    21:00 19.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сър Атърбъро

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Само на филе Елена и пилешки крълца шми стане тамА ,алхамдулилла ☝️

    21:02 19.09.2026

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