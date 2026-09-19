Великобритания: 340 инцидента с дронове край военни бази

Великобритания отчита рязък ръст на инцидентите с дронове около военни обекти, което засилва опасенията за сигурността на стратегическата инфраструктура на страната.
През 12-те месеца до август 2026 г. са регистрирани 340 инцидента с безпилотни летателни апарати над или в близост до британски военни обекти, съобщава The Independent, цитиран от Der Spiegel.
За сравнение през 2024 г. британските власти са отчели 126 подобни случая. През 2025 г. Министерството на отбраната регистрира 266 сигнала, което означава, че тенденцията продължава и през тази година.
Новите данни показват, че средно почти всеки ден е регистриран инцидент с дрон в близост до обект на британската отбрана.
Не всеки подобен случай означава шпионаж или враждебна операция. Част от дроновете могат да бъдат управлявани от цивилни оператори, а британските власти не са установили публично произхода и целта на всички регистрирани апарати.
Рязкото увеличение обаче тревожи службите за сигурност заради възможността дронове да бъдат използвани за разузнаване, наблюдение или атаки срещу чувствителна инфраструктура.
Военните получават повече правомощия
Лондон вече предприема допълнителни мерки.
Британското Министерство на отбраната обяви през февруари, че военнослужещите ще получат разширени правомощия за противодействие и неутрализиране на дронове, представляващи заплаха за военни обекти.
Досега част от тези действия изискваха намесата на полицията или други упълномощени структури.
Новите правила трябва да позволят на оторизирани военнослужещи да реагират непосредствено при установяване на заплаха.
Правителството е увеличило четирикратно разходите за технологии за противодействие на безпилотни апарати, като за тази година са отделени повече от 200 млн. британски лири.
Ограничения на въздушното пространство са въведени около 40 военни обекта, а базите получават нови системи за наблюдение и откриване на дронове.
Нови системи вече следят небето
Само преди дни британското Министерство на отбраната съобщи за внедряването на нова система за пасивно откриване на дронове във военната база Уорминстър.
При първите 17 дни на реално наблюдение системата е регистрирала 29 сигнала за позиции на дронове на разстояние до 5 км. След проверка нито един от тях не е определен като заплаха.
Технологията комбинира радиочестотни и оптични сензори и позволява откриването, проследяването и идентифицирането на летателни обекти около базата.
Британското Министерство на отбраната разглежда възможността подобни системи да бъдат разположени и в други военни обекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Хой
20:38 19.09.2026
2 Нали
20:40 19.09.2026
3 Ц А Р Путин
Ако нещо трябва да се прави има нужните средства за бърз и унищожителен удар
20:41 19.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗАЩОТО И ДА ОПАЗЯТ ФАШЯГИТЕ ВОЕННИТЕ БАЗИ НЕ МОГАТ ДА СЛОЖАТ АНТИ ДРОН СИСТЕМА НА ВСЕКИ ЕЛ.СТЪЛБ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОР
......
КАТО ПУСНЕШ ОТ ДРИНА 20 МЕТРА СИНДЖИР ДА ХВАНЕ ЖИЦИТЕ НА ДВЕТЕ ФАЗИ
И ХЛАДИЛНАТА БАЗА НА ЛИДЪЛ ИЛИ КАУФЛАНД ИЗГАСЯ
.. И ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ "ЯКИ ПРОМОЦИИ" ЗА ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ РАЗМРАЗЕНАТА СТОКА
ИЛИ ДА ПУСКАТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ФИРМИ С КАРТЕЧНИЦИ ДА ГИ ОХРАНЯВАТ - ДЕМЕЙ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА :)
Коментиран от #5
20:41 19.09.2026
5 Сър Атърбъро
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не е ли по-лесно да го шибнеш тоз Кауфлан със касетъчен плюс бял фосфор ?
Коментиран от #9
20:44 19.09.2026
6 Курабийката
20:45 19.09.2026
7 сюндюк
20:46 19.09.2026
8 Българин
20:48 19.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "Сър Атърбъро":ТИ ПЪК, ДАЙ НАПРАВО ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ :)
ШИБНЕШ МУ 200 ГРАМА В ХЛАДИЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ .. И ТЯ ИМА ТОЛКОВА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ЧЕ ЩЕ СВАЛИ ЦЯЛАТА СГРАДА :)
Коментиран от #13
20:49 19.09.2026
10 Морския
Майор Юрий Г агарин вода ше му носи на тоя кремльовски герой
Коментиран от #11, #18
20:51 19.09.2026
11 Възраждане
До коментар #10 от "Морския":Правилно, какъв е тоя летец Г ага рин?
И...БЛОНДИ на Соло Вьев е по- Голем герой
20:54 19.09.2026
12 По- интересно е,
Коментиран от #15
20:55 19.09.2026
13 Сър Атърбъро
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Е аз по старите начини ..😄
Коментиран от #14
20:55 19.09.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "Сър Атърбъро":ТРЯБВА ВЪОБРАЖЕНИЕ И ФИНЕС
... ЕФЕКТА НА ПЕПЕРУДАТА :)
Коментиран от #16
20:56 19.09.2026
15 Извинете ,накъде е
До коментар #12 от "По- интересно е,":Уорчестършайър ?
20:57 19.09.2026
16 Сър Атърбъро
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Или един тир с амониева салитра и дълъг фитил и да го засилиш в склада и ряяз !💥
Коментиран от #17
20:58 19.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #16 от "Сър Атърбъро":НЕ БЪДИ ПРИМАТ КАТО ИСЛЯМИСТИТЕ:)
Коментиран от #19
21:00 19.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сър Атърбъро
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Само на филе Елена и пилешки крълца шми стане тамА ,алхамдулилла ☝️
21:02 19.09.2026