F-35 от САЩ за Финландия остана на Азорските острови за ремонт

Един от изтребителите F-35A, които се прехвърлят от САЩ към Финландия, е останал на Азорските острови заради техническа неизправност в електронните системи на самолета. Информацията е на финландската обществена медия Yle, която цитира началника на щаба на финландските военновъздушни сили Аки Пустинен.

По думите му при стартирането на машината диагностичната система е отчела възможен проблем. Последвала е проверка, при която е установена малка неизправност в авиониката. Заради риска от забавяне на целия прехвърлителен полет е взето решение самолетът да остане на островите, докато бъде доставена необходимата резервна част и ремонтът бъде извършен.

Още новини от Украйна

Останалите F-35 са продължили полета

Според Yle шест американски F-35 са излетели към Азорските острови като част от прехвърлянето на самолетите. Три от машините са предназначени за Финландия, а други три - за Белгия. След възникналия проблем останалите изтребители са продължили полета си.

Два от F-35, предназначени за Финландия, са кацнали в Рованиеми, посочва медията. Не се съобщава кога точно повреденият самолет ще поднови полета си.

F-35A е основният вариант на американския изтребител, който Финландия въвежда на въоръжение поетапно. Случаят на Азорските острови е поредно напомняне, че при прехвърлянето на бойна техника дори дребна техническа неизправност може да забави целия маршрут.

Източници: Yle