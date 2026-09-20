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F-35 от САЩ за Финландия остана на Азорските острови за ремонт
  Тема: Украйна

F-35 от САЩ за Финландия остана на Азорските острови за ремонт

20 Септември, 2026 06:12, обновена 20 Септември, 2026 06:15 564 1

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  • авионика-
  • военновъздушни сили

Проблем в авиониката е забавил прехвърлянето на американския изтребител, а другите самолети от групата са продължили полета си

F-35 от САЩ за Финландия остана на Азорските острови за ремонт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от изтребителите F-35A, които се прехвърлят от САЩ към Финландия, е останал на Азорските острови заради техническа неизправност в електронните системи на самолета. Информацията е на финландската обществена медия Yle, която цитира началника на щаба на финландските военновъздушни сили Аки Пустинен.

По думите му при стартирането на машината диагностичната система е отчела възможен проблем. Последвала е проверка, при която е установена малка неизправност в авиониката. Заради риска от забавяне на целия прехвърлителен полет е взето решение самолетът да остане на островите, докато бъде доставена необходимата резервна част и ремонтът бъде извършен.

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Останалите F-35 са продължили полета

Според Yle шест американски F-35 са излетели към Азорските острови като част от прехвърлянето на самолетите. Три от машините са предназначени за Финландия, а други три - за Белгия. След възникналия проблем останалите изтребители са продължили полета си.

Два от F-35, предназначени за Финландия, са кацнали в Рованиеми, посочва медията. Не се съобщава кога точно повреденият самолет ще поднови полета си.

F-35A е основният вариант на американския изтребител, който Финландия въвежда на въоръжение поетапно. Случаят на Азорските острови е поредно напомняне, че при прехвърлянето на бойна техника дори дребна техническа неизправност може да забави целия маршрут.

Източници: Yle


Финландия
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  • 1 123

    8 0 Отговор
    Ремонт на ремонта ,добре че нашите ф16 не могат да летят че досега да бяха изпокапали

    06:29 20.09.2026

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