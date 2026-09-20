Косиняк-Камиш: Подкрепата за Украйна е в интерес на Полша

Подкрепата за Украйна е държавен интерес на Полша, защото помага руските ракети и дронове да бъдат спирани преди да достигнат до границите на Европейския съюз. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по време на дебат в Сейма, съобщи Украинска правда, позовавайки се на TVN24.

Според него, ако Украйна не разполага с достатъчно противовъздушна отбрана и боеприпаси за сваляне на безпилотните апарати, част от тях могат да прелетят през украинска територия и да достигнат Полша. Косиняк-Камиш свърза изказването си с по-широкия въпрос за сигурността на страната и на съюзниците от ЕС.

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Изказването идва на фона на нови инциденти с руски дронове край полско-украинската граница. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че на 17 септември руски ударен дрон е паднал близо до границата в Лвовска област, а говорител на Оперативното командване на полските въоръжени сили каза, че апаратът вероятно е паднал или е бил свален на около 4 километра от границата. Косиняк-Камиш също заяви, че Полша засилва дейността на военновъздушните си сили заради руските провокации.

Това не е първият случай, в който Варшава обвързва помощта за Киев със собствената си сигурност. Полските власти многократно подчертават, че войната в Украйна има пряко отражение върху безопасността на Полша и съюзниците в НАТО.

Източници: Украинска правда, TVN24