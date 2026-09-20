Московският нефтопреработвателен завод е поразен при атака на ВСУ

Обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод е повреден при продължаващата атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. По думите му няма пострадали, а на място работят спешните служби.
Собянин написа още, че нападението срещу Москва продължава. Информацията беше разпространена от него в платформата „Макс“.
По-рано през нощта Собянин съобщи за нови унищожени дронове, насочени към Москва. В отделни съобщения броят им беше увеличаван няколко пъти, а медиите в Русия посочиха различни общи числа според последните публикации на кмета, като цифрите надхвърлиха 190. На този фон московските летища въведоха временни ограничения заради безопасността на полетите.
Московският нефтопреработвателен завод е сред обектите, които не за първи път попадат в съобщения за щети при атаки с дронове срещу руската столица. Засега официално потвърдената информация е за повреден обект и липса на пострадали, каза Собянин.
Хронология и ограничения на летищата
- За засегнатите обекти: Временни ограничения за излитане и кацане бяха въведени едновременно на четирите основни летища, обслужващи Москва – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковский“ и „Шереметьево“.
- Евакуация и мерки на терен: На летище „Шереметиево“ се наложи персоналът и пътниците (включително тези от вече бордираните самолети) да бъдат евакуирани в укрития в терминалите. Поради стотиците блокирани пътници, от „Росавиация“ организираха раздаването на матраци, одеяла и вода.
- Мащаб на транспортния колапс: Общият брой на забавените, пренасочените или напълно отменените полети надхвърли 500 рейса, а нормализирането на трафика отне часове след вдигането на въздушната тревога.
Военен аспект и мащаб на атаката
- Рекорден брой дронове: Руското министерство на отбраната и кметът на Москва, Сергей Собянин, потвърдиха, че това е една от най-интензивните вълни от безпилотни апарати, насочени към столицата. Само на път към града са свалени 194 дрона от общо над 500, засечени в цялата страна през същата нощ.
- Официален мотив: Руските авиационни власти подчертават, че затварянето на летищата е стандартен протокол „Килим“ (Ковёр), който има за цел да гарантира безопасността на гражданските полети и да предотврати трагични инциденти с пътнически самолети в зоната на действие на ПВО
Източници: Газета.ру, РБК, Интерфакс, Москва 24
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
До последния украинец .....
06:27 20.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ОТИДАТ ВЪВ ВАЛХАЛА :)
....
ЧАКАЙТЕ МАЛКО ДА СВЪРШАТ ИЗБОРИТЕ И МАША И МЕЧОКА ЩЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ВСИЧКИ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ :)
06:29 20.09.2026
3 Генерал Колев
Коментиран от #7
06:31 20.09.2026
4 Пак
06:32 20.09.2026
5 хаха
Коментиран от #8
06:33 20.09.2026
6 Оня
06:33 20.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Генерал Колев":ФЕРДИНАНД Е ПЪРВИ БРАТОВЧЕД НА АНГЛИЙСКИЯ КРАЛ
И ВТОРИ БРАТОВЧЕД НА РУСКИЯ ИМПЕРАТОР
.....
МОЖЕШ ЛИ ДА ОБЯСНИШ ЗАЩО СМЕ СЕ БИЛИ ПРОТИВ ТЯХ И СА ЗАГИНАЛИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ?
Коментиран от #9
06:34 20.09.2026
8 голем смех
До коментар #5 от "хаха":Ботокса гласува в бункера.При неработещ Уиндоус.😄
Коментиран от #11
06:35 20.09.2026
9 Не сме се били ,а сме ги пробили!
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ама това няма да ти го кажат в измислената ни от комунистите история.
Знаеш,ли колко хиляди орки сме взели в плен тогава?
Коментиран от #10
06:38 20.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #9 от "Не сме се били ,а сме ги пробили!":И ЗАЩО БРАТОВЧЕДА ФЕРДИНАНД Е ВОЮВАЛ СРЕЩУ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ ?
....
СИГУРНО Е ИСКАЛ ДА ОТНЕМЕ ИНДИЯ ОТ БРИТАНЦИТЕ И СИБИР ОТ БРАТУШКИТЕ ?:)
Коментиран от #15
06:39 20.09.2026
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #14
06:42 20.09.2026
13 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
06:44 20.09.2026
14 смЕх
До коментар #12 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Ето го и личния изпиквач на путлерчето ве. С дългите си мамунски ръце да държи кофата нисичко такова...
06:45 20.09.2026
15 Копейкин Костя
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А защо братовчедите руски цар, английски крал воюват срещу братовчеда си германски кайзер?
Питай Гугъл, не задавай въпроси във форума.
06:53 20.09.2026
16 Фен
07:16 20.09.2026