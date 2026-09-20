Московският нефтопреработвателен завод е поразен при атака на ВСУ

Обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод е повреден при продължаващата атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. По думите му няма пострадали, а на място работят спешните служби.

Собянин написа още, че нападението срещу Москва продължава. Информацията беше разпространена от него в платформата „Макс“.

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По-рано през нощта Собянин съобщи за нови унищожени дронове, насочени към Москва. В отделни съобщения броят им беше увеличаван няколко пъти, а медиите в Русия посочиха различни общи числа според последните публикации на кмета, като цифрите надхвърлиха 190. На този фон московските летища въведоха временни ограничения заради безопасността на полетите.

Московският нефтопреработвателен завод е сред обектите, които не за първи път попадат в съобщения за щети при атаки с дронове срещу руската столица. Засега официално потвърдената информация е за повреден обект и липса на пострадали, каза Собянин.

Хронология и ограничения на летищата

За засегнатите обекти: Временни ограничения за излитане и кацане бяха въведени едновременно на четирите основни летища, обслужващи Москва – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковский“ и „Шереметьево“ .

Временни ограничения за излитане и кацане бяха въведени едновременно на четирите основни летища, обслужващи Москва – . Евакуация и мерки на терен: На летище „Шереметиево“ се наложи персоналът и пътниците (включително тези от вече бордираните самолети) да бъдат евакуирани в укрития в терминалите. Поради стотиците блокирани пътници, от „Росавиация“ организираха раздаването на матраци, одеяла и вода.

На летище „Шереметиево“ се наложи персоналът и пътниците (включително тези от вече бордираните самолети) да бъдат евакуирани в укрития в терминалите. Поради стотиците блокирани пътници, от „Росавиация“ организираха раздаването на матраци, одеяла и вода. Мащаб на транспортния колапс: Общият брой на забавените, пренасочените или напълно отменените полети надхвърли 500 рейса, а нормализирането на трафика отне часове след вдигането на въздушната тревога.

Военен аспект и мащаб на атаката

Рекорден брой дронове: Руското министерство на отбраната и кметът на Москва, Сергей Собянин, потвърдиха, че това е една от най-интензивните вълни от безпилотни апарати, насочени към столицата. Само на път към града са свалени 194 дрона от общо над 500, засечени в цялата страна през същата нощ.

Руското министерство на отбраната и кметът на Москва, Сергей Собянин, потвърдиха, че това е една от най-интензивните вълни от безпилотни апарати, насочени към столицата. Само на път към града от общо над 500, засечени в цялата страна през същата нощ. Официален мотив: Руските авиационни власти подчертават, че затварянето на летищата е стандартен протокол „Килим“ (Ковёр), който има за цел да гарантира безопасността на гражданските полети и да предотврати трагични инциденти с пътнически самолети в зоната на действие на ПВО

Източници: Газета.ру, РБК, Интерфакс, Москва 24