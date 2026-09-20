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Московският нефтопреработвателен завод е поразен при атака на ВСУ
  Тема: Украйна

Московският нефтопреработвателен завод е поразен при атака на ВСУ

20 Септември, 2026 06:21, обновена 20 Септември, 2026 06:31 1 034 16

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  • дронове-
  • атака

По думите на кмета на Москва при атаката с дронове няма пострадали, а на място работят спешните служби.

Московският нефтопреработвателен завод е поразен при атака на ВСУ - 1
Снимка: Газета Ру
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод е повреден при продължаващата атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. По думите му няма пострадали, а на място работят спешните служби.

Собянин написа още, че нападението срещу Москва продължава. Информацията беше разпространена от него в платформата „Макс“.

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По-рано през нощта Собянин съобщи за нови унищожени дронове, насочени към Москва. В отделни съобщения броят им беше увеличаван няколко пъти, а медиите в Русия посочиха различни общи числа според последните публикации на кмета, като цифрите надхвърлиха 190. На този фон московските летища въведоха временни ограничения заради безопасността на полетите.

Московският нефтопреработвателен завод е сред обектите, които не за първи път попадат в съобщения за щети при атаки с дронове срещу руската столица. Засега официално потвърдената информация е за повреден обект и липса на пострадали, каза Собянин.

Хронология и ограничения на летищата

  • За засегнатите обекти: Временни ограничения за излитане и кацане бяха въведени едновременно на четирите основни летища, обслужващи Москва – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковский“ и „Шереметьево“.
  • Евакуация и мерки на терен: На летище „Шереметиево“ се наложи персоналът и пътниците (включително тези от вече бордираните самолети) да бъдат евакуирани в укрития в терминалите. Поради стотиците блокирани пътници, от „Росавиация“ организираха раздаването на матраци, одеяла и вода.
  • Мащаб на транспортния колапс: Общият брой на забавените, пренасочените или напълно отменените полети надхвърли 500 рейса, а нормализирането на трафика отне часове след вдигането на въздушната тревога.

Военен аспект и мащаб на атаката

  • Рекорден брой дронове: Руското министерство на отбраната и кметът на Москва, Сергей Собянин, потвърдиха, че това е една от най-интензивните вълни от безпилотни апарати, насочени към столицата. Само на път към града са свалени 194 дрона от общо над 500, засечени в цялата страна през същата нощ.
  • Официален мотив: Руските авиационни власти подчертават, че затварянето на летищата е стандартен протокол „Килим“ (Ковёр), който има за цел да гарантира безопасността на гражданските полети и да предотврати трагични инциденти с пътнически самолети в зоната на действие на ПВО

Източници: Газета.ру, РБК, Интерфакс, Москва 24


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    9 29 Отговор
    Бой !!!!
    До последния украинец .....

    06:27 20.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 29 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ НЯМАТ ТЪРПЕНИЕ
    ДА ОТИДАТ ВЪВ ВАЛХАЛА :)
    ....
    ЧАКАЙТЕ МАЛКО ДА СВЪРШАТ ИЗБОРИТЕ И МАША И МЕЧОКА ЩЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ВСИЧКИ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ :)

    06:29 20.09.2026

  • 3 Генерал Колев

    22 4 Отговор
    Меелем

    Коментиран от #7

    06:31 20.09.2026

  • 4 Пак

    6 27 Отговор
    ще им излезе през носа на укрите, нафтата !

    06:32 20.09.2026

  • 5 хаха

    27 8 Отговор
    Трепи московитски орки! А педя орк, пълен глупак се е омятал в кафяво в бункера...

    Коментиран от #8

    06:33 20.09.2026

  • 6 Оня

    24 6 Отговор
    Все хубави новини тази сутрин.Спорен ще да е денят!

    06:33 20.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 21 Отговор

    До коментар #3 от "Генерал Колев":

    ФЕРДИНАНД Е ПЪРВИ БРАТОВЧЕД НА АНГЛИЙСКИЯ КРАЛ
    И ВТОРИ БРАТОВЧЕД НА РУСКИЯ ИМПЕРАТОР
    .....
    МОЖЕШ ЛИ ДА ОБЯСНИШ ЗАЩО СМЕ СЕ БИЛИ ПРОТИВ ТЯХ И СА ЗАГИНАЛИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ?

    Коментиран от #9

    06:34 20.09.2026

  • 8 голем смех

    21 7 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Ботокса гласува в бункера.При неработещ Уиндоус.😄

    Коментиран от #11

    06:35 20.09.2026

  • 9 Не сме се били ,а сме ги пробили!

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ама това няма да ти го кажат в измислената ни от комунистите история.
    Знаеш,ли колко хиляди орки сме взели в плен тогава?

    Коментиран от #10

    06:38 20.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 16 Отговор

    До коментар #9 от "Не сме се били ,а сме ги пробили!":

    И ЗАЩО БРАТОВЧЕДА ФЕРДИНАНД Е ВОЮВАЛ СРЕЩУ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ ?
    ....
    СИГУРНО Е ИСКАЛ ДА ОТНЕМЕ ИНДИЯ ОТ БРИТАНЦИТЕ И СИБИР ОТ БРАТУШКИТЕ ?:)

    Коментиран от #15

    06:39 20.09.2026

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    4 12 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски.

    Коментиран от #14

    06:42 20.09.2026

  • 13 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    4 14 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в ню кииф?

    06:44 20.09.2026

  • 14 смЕх

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Ето го и личния изпиквач на путлерчето ве. С дългите си мамунски ръце да държи кофата нисичко такова...

    06:45 20.09.2026

  • 15 Копейкин Костя

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А защо братовчедите руски цар, английски крал воюват срещу братовчеда си германски кайзер?
    Питай Гугъл, не задавай въпроси във форума.

    06:53 20.09.2026

  • 16 Фен

    0 0 Отговор
    Като пишете с AI си личи, да си знаете. Скоро и само той ще ви чете. А иначе, на Тръмп пак ще му поскъпне нафтата в САЩ. Лош Зеленски!

    07:16 20.09.2026

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