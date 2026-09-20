Невиждана атака срещу Москва с над 340 дрона! Има убити, летищата са затворени

През изминалата нощ Московска област бе подложена на най-мащабната и разрушителна вълна от безпилотни летателни апарата (БПЛА) от началото на конфликта. Системите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба (РЭБ) са свалили и заглушили рекорден брой от 249 дрона в рамките на два часа (между 03:00 и 05:00 ч. сутринта) на територията на 17 окръга в региона. По официални данни на местните власти, вследствие на нападението са загинали двама души, има ранени, а стотици граждани бяха спешно евакуирани.

Трагични последствия и щети по жилищни райони

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Официално потвърждение: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви извънредно в социалните мрежи, че в хода на продължаващата офанзива беспилотник е ударил сграда в района на „Ореховый булвар“ (разположен в Южния административен окръг на границата между кварталите Орехово-Борисово и Зябликово).

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви извънредно в социалните мрежи, че в хода на продължаващата офанзива (разположен в Южния административен окръг на границата между кварталите Орехово-Борисово и Зябликово). Текуща ситуация: На мястото на сблъсъка веднага са изпратени сборни екипи на екстрените и спасителните служби. Към момента на разпространение на информацията точният характер на разрушенията по сградата все още се изяснява, като няма постъпили официални данни за ранени или загинали граждани в рамките на градската черта.

На мястото на сблъсъка веднага са изпратени сборни екипи на екстрените и спасителните служби. Към момента на разпространение на информацията точният характер на разрушенията по сградата все още се изяснява, като в рамките на градската черта. Раменски окръг: Най-тежко засегнатият район в Подмосковието. В село Софино дрон удари триетажна жилищна сграда, като разруши напълно 6 апартамента. При удара загина 44-годишна жена, а петима души (включително две деца) бяха ранени. На „Северно шосе“ в същия окръг паднали отломки предизвикаха мащабен пожар на покрива на 21-етажен жилищен блок, което наложи спешната евакуация на 400 души (сред които 70 деца). Повече от 20 автомобила на паркинга пред блока са опожарени или сериозно повредени.

Орехово-Зуевски округ: Регистрирана е втората жертва – възрастен мъж загина , след като частният му дом бе изцяло разрушен и подпален от паднал безпилотен апарат.

Регистрирана е втората жертва – , след като частният му дом бе изцяло разрушен и подпален от паднал безпилотен апарат. Ленински окръг и Котелники: В Ленинския округ има един ранен гражданин , а в Котелники дрон порази многоетажен блок, обхващайки три етажа в пламъци.

В Ленинския округ има , а в Котелники дрон порази многоетажен блок, обхващайки три етажа в пламъци. Истра: Отломки от свален апарат нанесоха материални щети по апартамент и сграда на местно предприятие, но тук инцидентът се размина без пострадали.

Поражения по критичната инфраструктура

Складов комплекс: В Софино избухна огромен пожар в логистичен център вследствие на пряко попадение.

В Софино избухна огромен пожар в вследствие на пряко попадение. Нефтопреработвателен завод: Регистрирани са щети от паднали фрагменти и на територията на Московската петролна рафинерия (МНПЗ).

Транспортен колапс и върнати самолети

Мащабът на въздушната офанзива принуди авиационните власти извънредно да затворят небето над целия регион и да въведат ограничителен план „Килим“ на четирите основни столични летища – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковский“ и „Шереметиево“.

Полетите обратно: По информация на държавната агенция ТАСС, международният трафик бе сериозно нарушен, като пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Истанбул за Москва, беше принуден да обърне обратно в небето и да се върне в Турция поради затварянето на летище „Внуково“.

По информация на държавната агенция ТАСС, международният трафик бе сериозно нарушен, като и да се върне в Турция поради затварянето на летище „Внуково“. Евакуация на терминалите: На летище „Шереметиево“ персоналът и пътниците бяха спешно евакуирани в подземните укрития, а общият брой на забавените и отменените полети в целия московски авиационен възел надхвърли стотици.