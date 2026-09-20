Невиждана атака срещу Москва с над 340 дрона! Има убити, летищата са затворени

През изминалата нощ Московска област бе подложена на най-мащабната и разрушителна вълна от безпилотни летателни апарата (БПЛА) от началото на конфликта. Системите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба (РЭБ) са свалили и заглушили рекорден брой от 249 дрона в рамките на два часа (между 03:00 и 05:00 ч. сутринта) на територията на 17 окръга в региона. По официални данни на местните власти, вследствие на нападението са загинали двама души, има ранени, а стотици граждани бяха спешно евакуирани.
Трагични последствия и щети по жилищни райони
- Официално потвърждение: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви извънредно в социалните мрежи, че в хода на продължаващата офанзива беспилотник е ударил сграда в района на „Ореховый булвар“ (разположен в Южния административен окръг на границата между кварталите Орехово-Борисово и Зябликово).
- Текуща ситуация: На мястото на сблъсъка веднага са изпратени сборни екипи на екстрените и спасителните служби. Към момента на разпространение на информацията точният характер на разрушенията по сградата все още се изяснява, като няма постъпили официални данни за ранени или загинали граждани в рамките на градската черта.
- Раменски окръг: Най-тежко засегнатият район в Подмосковието. В село Софино дрон удари триетажна жилищна сграда, като разруши напълно 6 апартамента. При удара загина 44-годишна жена, а петима души (включително две деца) бяха ранени. На „Северно шосе“ в същия окръг паднали отломки предизвикаха мащабен пожар на покрива на 21-етажен жилищен блок, което наложи спешната евакуация на 400 души (сред които 70 деца). Повече от 20 автомобила на паркинга пред блока са опожарени или сериозно повредени.
- Орехово-Зуевски округ: Регистрирана е втората жертва – възрастен мъж загина, след като частният му дом бе изцяло разрушен и подпален от паднал безпилотен апарат.
- Ленински окръг и Котелники: В Ленинския округ има един ранен гражданин, а в Котелники дрон порази многоетажен блок, обхващайки три етажа в пламъци.
- Истра: Отломки от свален апарат нанесоха материални щети по апартамент и сграда на местно предприятие, но тук инцидентът се размина без пострадали.
Поражения по критичната инфраструктура
- Складов комплекс: В Софино избухна огромен пожар в логистичен център вследствие на пряко попадение.
- Нефтопреработвателен завод: Регистрирани са щети от паднали фрагменти и на територията на Московската петролна рафинерия (МНПЗ).
Транспортен колапс и върнати самолети
Мащабът на въздушната офанзива принуди авиационните власти извънредно да затворят небето над целия регион и да въведат ограничителен план „Килим“ на четирите основни столични летища – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковский“ и „Шереметиево“.
- Полетите обратно: По информация на държавната агенция ТАСС, международният трафик бе сериозно нарушен, като пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Истанбул за Москва, беше принуден да обърне обратно в небето и да се върне в Турция поради затварянето на летище „Внуково“.
- Евакуация на терминалите: На летище „Шереметиево“ персоналът и пътниците бяха спешно евакуирани в подземните укрития, а общият брой на забавените и отменените полети в целия московски авиационен възел надхвърли стотици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ъэээ
Коментиран от #35
06:48 20.09.2026
4 Мара Атанасова
Коментиран от #23
06:48 20.09.2026
5 УРТЕ ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #19
06:49 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вече е
Коментиран от #22
06:49 20.09.2026
8 Значи
Коментиран от #47, #60
06:50 20.09.2026
9 МНОГО ТЕЖКА ЩЕ Е ТАЗИ ЗИМА
06:50 20.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
10 000 ЖИТЕЛИ НА ЛВОВ
....
ОБАЧЕ НИЕ НЕ СМЕ КАТО ТЯХ , БИБИ И ТРЪМП
.....
СИЛИТЕ ГОСПОДНИ НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ГЕНОЦИД ! УС НАМИ БОГ !
Коментиран от #24
06:50 20.09.2026
11 Демокрация
06:50 20.09.2026
12 122333
06:50 20.09.2026
13 У ДРИ БАЦЕ
06:50 20.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
Сигурно и стените са оплескали. Пълнят самоварите пълнят.
06:51 20.09.2026
16 Сесесере
06:53 20.09.2026
17 Зеления път
06:54 20.09.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД ТОВА СТАНАХА ПО 700
СЕГА 250
....
ЯВНО БАЯ УАЙЛДБЕРИС ИЗГОРЯХА В УКРАЙНА
ОТКАК БРАТУШКИТЕ ПОЧНАХА ДА МАЧКАТ :)
Коментиран от #37
06:54 20.09.2026
19 Антирашист 4556
До коментар #5 от "УРТЕ ЗЕЛЕНСКИ":Чакаме пусин да иска мир !
Коментиран от #55
06:54 20.09.2026
20 хаха
Петилетката за 3 години дрОгаре монголоидни писслямисти! УРА!
06:55 20.09.2026
21 УКРАЙНА 🇺🇦
06:55 20.09.2026
22 Жалко
До коментар #7 от "Вече е":Да. С помощта на Европа и САЩ към Украина вече започва .
06:57 20.09.2026
23 Николай
До коментар #4 от "Мара Атанасова":По скоро Леонид
06:57 20.09.2026
24 Антирашист 4557
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Само садисти и фашисти се радват на милионите жертви !
06:58 20.09.2026
25 Браво, браво
06:59 20.09.2026
26 Механик
07:00 20.09.2026
27 Защо Западът не протестира?
Коментиран от #36, #39, #59
07:00 20.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Удриии Удрии
Само Млатене лекува Краставата Руска Сабака.
07:01 20.09.2026
30 оня с коня
Коментиран от #43
07:01 20.09.2026
31 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ .
07:02 20.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Васо
07:03 20.09.2026
35 Така де
До коментар #3 от "Ъэээ":Браво на Зеленски! Удри по руските терористи.
07:03 20.09.2026
36 хаха
До коментар #27 от "Защо Западът не протестира?":Къде видя хора бе московитки червей накендзан?
07:03 20.09.2026
37 Историк
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата ! Такава алтернатива за България ни води към фашизъм !
Коментиран от #46, #49
07:03 20.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
До коментар #27 от "Защо Западът не протестира?":А когато рашист ите убиват жени и деца в Украйна?
07:04 20.09.2026
40 Ако през 2022 Година
Че над Масква ще летят
Стотици Дронове
И Великото Руско ПВО
Не може да спре Атаката,
Щяха да го обявят За Тотално Луд
Хаха хахахахаха хахахахаха
07:05 20.09.2026
41 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:05 20.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Как оръжие без ограничение?
До коментар #30 от "оня с коня":Зелен ски все реве за ракети без пари, дето струват колкото жилищен квартал за един залп. Ние сме клуб на богатите, но не чак толкоз. Имаме си свои икономически проблеми и бедни хора в нужда.
07:06 20.09.2026
44 Британските служби
07:06 20.09.2026
45 бяла риза на бг-премиер.....
07:06 20.09.2026
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #37 от "Историк":БОЛШЕВИКИТЕ ПРАВИЛНО ИЗБИХА ТЕХНИТЕ
САКСКОБУРГОТИ
... НИКОЛАЙ ВТОРИ ИМА САМО 5% РУСКА КРЪВ
.....
А НА НАШИТЕ САКСКОБУРГОТСКИ ВСЕ ОЩЕ ИМ СЛУГУВАТЕ - ПРИНЦ КИРИЛ КОБУРГОТА ОТ ЛОНДОН УПРАВЛЯВА ОГРОМНИ АКТИВИ В БЪЛГАРИЯ - БТК , НОВА И Т.Н.
07:07 20.09.2026
47 12345
До коментар #8 от "Значи":на орешника се смеят всички!
07:07 20.09.2026
48 Браво!
07:08 20.09.2026
49 Не болшевиките
До коментар #37 от "Историк":А вашите хора от Литва избиха царската фамилия и откраднаха царското злато.
Коментиран от #52
07:08 20.09.2026
50 хаха
07:08 20.09.2026
51 Масква Горит
Се мъчи да види нещо
На Блокирания Пиратски Уиндоус
На Върховният Главнокомандващ Путкер
Даже и Компютъра му
Със Краден Софтуер.
Хаха хахахахаха хахахахаха
07:09 20.09.2026
52 хаха
До коментар #49 от "Не болшевиките":Продължавай да лъжеш бе безмозъчен орк. Хахаха!
Сега ще каже и че московитските червеи не са първите съюзници на Хитлер.
ХАХАХА
Коментиран от #58
07:10 20.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Не се радвам, сериозно
Пфу!
Днес не искам да чета новини.
Коментиран от #62
07:10 20.09.2026
55 Отиди ама бързичко в Киев
До коментар #19 от "Антирашист 4556":там да чакаш!
07:10 20.09.2026
56 Жълтопaветник
07:11 20.09.2026
57 Бг гражданин
07:12 20.09.2026
58 Коментарът е обиден
До коментар #52 от "хаха":По-културно, моля!
07:13 20.09.2026
59 Защо?
До коментар #27 от "Защо Западът не протестира?":Не Киев започна войната. Който я започна, той да се изтегли. Очакваше се. Нали се кефеше на украинските жертви, копей.
07:14 20.09.2026
60 Европеец
До коментар #8 от "Значи":Това си помислих и аз, като видях заглавието.... Но всичко е в ръцете на либералния Путин, показва че има здрави нерви, но докога ще бъдат здрави един Господ знае .....
Коментиран от #64, #66
07:14 20.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бит русораст
07:15 20.09.2026
64 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #60 от "Европеец":Па се гътнала.
07:16 20.09.2026
65 Оня
Коментиран от #69
07:16 20.09.2026
66 Ми не си Европеец
До коментар #60 от "Европеец":А си издънен Копеец.
07:17 20.09.2026
67 Жълтопаветник
07:17 20.09.2026
68 Иван 1
07:17 20.09.2026
69 КОЙ
До коментар #65 от "Оня":Кой те гръмна в мозъка та ти изтече?
07:18 20.09.2026