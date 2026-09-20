Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова направи серия от изказвания в последните часове, в които засегна провеждащите се в Русия избори, сигурността около избирателните секции, действията на Украйна и отношенията на Москва със западните държави.

Захарова призова руснаците да гласуват

На фона на последния ден от изборите за Държавната дума Захарова призова руските граждани да упражнят правото си на глас.

По думите ѝ участието в изборите има особено значение в настоящите „турбулентни условия“. Тя заяви, че от личната отговорност и гражданската активност зависи бъдещето на страната.

Захарова отправи и критики към призивите за т.нар. протестно гласуване. Тя предупреди, че подобни действия според нея могат да разсеят отговорността на избирателите и впоследствие да затруднят търсенето на отговорност от избраните депутати.

Тя призова гражданите да гласуват за кандидати, от които впоследствие могат да търсят отчет за работата им.

Коментар за сигурността на изборите

В друго свое изказване Захарова коментира работата на членовете на избирателните комисии в руски региони, където властите съобщават за атаки с безпилотни апарати.

Тя заяви, че за нея е впечатляващо, че служители на изборната администрация продължават да изпълняват задълженията си, въпреки съобщенията за дронове в близост до избирателни секции.

Говорителката на руското външно министерство свърза тези атаки с действията на Украйна и отправи остри критики към украинската страна. Твърденията за произхода и целите на конкретните атаки са част от руската официална позиция.

Киев и НАТО

Захарова заяви още, че според нея украинските власти са „основният инструмент“ на НАТО в опитите за провал на руските избори.

Тя свърза твърденията си с информацията за атаки срещу изборната инфраструктура и комуникационни системи в различни части на Русия.

Москва нееднократно е обвинявала Киев и западните държави в опити да повлияят върху вътрешнополитическите процеси в Русия. Украйна и държавите от НАТО отхвърлят подобни руски обвинения.

„Семейството ми е живяло и ще живее в Русия“

В едно от последните си изказвания Захарова коментира и лична тема, свързана с мястото, където живее нейното семейство.

Тя заяви, че семейството ѝ винаги е живяло в Русия и ще продължи да живее там.

Изказването ѝ беше направено във връзка с разговор за изборите и бъдещето на страната. Захарова подчерта, че според нея от волеизявлението на гражданите зависи както развитието на Русия, така и животът на самите хора.

Москва продължава с острата реторика

Поредицата от изказвания на Захарова идва в момент, когато в Русия приключва тридневното гласуване на изборите за Държавна дума, а руските власти съобщават за атаки с дронове и опити за въздействие върху изборната инфраструктура.

Основните акценти в думите ѝ са свързани с призив към руснаците да участват в изборите, обвинения към Киев за действия срещу изборния процес и критики към западната политика спрямо Русия.

Позициите на Захарова представляват официалната линия на руското външно министерство. Част от отправените от нея обвинения и оценки са политически твърдения, за които в публичното пространство съществуват различни позиции и оценки.

Източник: ТАСС