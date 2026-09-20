Новини
Свят »
Русия »
Захарова с нови обвинения за изборите и Украйна
  Тема: Избори

Захарова с нови обвинения за изборите и Украйна

20 Септември, 2026 07:21, обновена 20 Септември, 2026 07:26 513 12

  • мария захарова-
  • русия-
  • избори-
  • украйна-
  • нато

Говорителката на руското външно министерство призова за участие в гласуването и свърза атаките срещу изборната инфраструктура с Киев и Запада.

Захарова с нови обвинения за изборите и Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова направи серия от изказвания в последните часове, в които засегна провеждащите се в Русия избори, сигурността около избирателните секции, действията на Украйна и отношенията на Москва със западните държави.

Захарова призова руснаците да гласуват

На фона на последния ден от изборите за Държавната дума Захарова призова руските граждани да упражнят правото си на глас.

По думите ѝ участието в изборите има особено значение в настоящите „турбулентни условия“. Тя заяви, че от личната отговорност и гражданската активност зависи бъдещето на страната.

Захарова отправи и критики към призивите за т.нар. протестно гласуване. Тя предупреди, че подобни действия според нея могат да разсеят отговорността на избирателите и впоследствие да затруднят търсенето на отговорност от избраните депутати.

Тя призова гражданите да гласуват за кандидати, от които впоследствие могат да търсят отчет за работата им.

Коментар за сигурността на изборите

В друго свое изказване Захарова коментира работата на членовете на избирателните комисии в руски региони, където властите съобщават за атаки с безпилотни апарати.

Тя заяви, че за нея е впечатляващо, че служители на изборната администрация продължават да изпълняват задълженията си, въпреки съобщенията за дронове в близост до избирателни секции.

Говорителката на руското външно министерство свърза тези атаки с действията на Украйна и отправи остри критики към украинската страна. Твърденията за произхода и целите на конкретните атаки са част от руската официална позиция.

Киев и НАТО

Захарова заяви още, че според нея украинските власти са „основният инструмент“ на НАТО в опитите за провал на руските избори.

Тя свърза твърденията си с информацията за атаки срещу изборната инфраструктура и комуникационни системи в различни части на Русия.

Москва нееднократно е обвинявала Киев и западните държави в опити да повлияят върху вътрешнополитическите процеси в Русия. Украйна и държавите от НАТО отхвърлят подобни руски обвинения.

„Семейството ми е живяло и ще живее в Русия“

В едно от последните си изказвания Захарова коментира и лична тема, свързана с мястото, където живее нейното семейство.

Тя заяви, че семейството ѝ винаги е живяло в Русия и ще продължи да живее там.

Изказването ѝ беше направено във връзка с разговор за изборите и бъдещето на страната. Захарова подчерта, че според нея от волеизявлението на гражданите зависи както развитието на Русия, така и животът на самите хора.

Москва продължава с острата реторика

Поредицата от изказвания на Захарова идва в момент, когато в Русия приключва тридневното гласуване на изборите за Държавна дума, а руските власти съобщават за атаки с дронове и опити за въздействие върху изборната инфраструктура.

Основните акценти в думите ѝ са свързани с призив към руснаците да участват в изборите, обвинения към Киев за действия срещу изборния процес и критики към западната политика спрямо Русия.

Позициите на Захарова представляват официалната линия на руското външно министерство. Част от отправените от нея обвинения и оценки са политически твърдения, за които в публичното пространство съществуват различни позиции и оценки.

Източник: ТАСС


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 3 Отговор
    Някой нормален ще прочете ли какво е казал този пиян боклук?

    07:31 20.09.2026

  • 2 Дзак

    4 1 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    07:32 20.09.2026

  • 3 диф дядо

    1 3 Отговор
    Туй някой ябe ли го изобщо!

    07:32 20.09.2026

  • 4 хаха

    1 1 Отговор
    Пак ли парцалесата? От бункера ли предава или по ултра къси?

    07:35 20.09.2026

  • 5 диф дядо

    1 1 Отговор
    Путин защо провежда избори по време на война и на чужда територия?

    Коментиран от #12

    07:36 20.09.2026

  • 6 Соломон

    0 1 Отговор
    Руската наглост е като вселената.Безгранична

    07:36 20.09.2026

  • 7 Пропуснахте да напишете

    0 0 Отговор
    че и двете страни се обвиняват за дроновите атаки по време на изборите. А Ройтерс не може провери чрез независим източник каква е истината.

    Гроси

    07:37 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мис раша

    0 1 Отговор
    Скуби дуби яяя

    07:40 20.09.2026

  • 10 хаха

    0 1 Отговор
    Хайде молим ватнишките подлоги да се готвят за темата с ИРАН/ХУТИТЕ...

    "Rockwell B-1 Lancer при излитане с форсаж, съответстващ на относително голяма обща маса (тежък товар)."

    И да им кажете са си приготвят големите лъжици нали? Имат бомби да хапват на корем.

    07:40 20.09.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 1 Отговор
    НАЛИ ИЗБОРИТЕ В ФАШИСТКА РУСИЯ СА ...................... "МНОГО ЧЕСТНИ" (КАКТО ПРИ БАЙ ТОШО) ........................ ТА НАЦИСТКАТА МАША СЕ Е ZAГРИЖИЛА ...............,....... ZА ИZБОРИТЕ В УКРАЙНА ........................ "ВСИКО Е МАША СВЪРШИЛА, САМО ДЕТО НЕ СЕ Е ПОДМИЛА" ....................... ФАКТ !

    07:41 20.09.2026

  • 12 Британски служби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "диф дядо":

    Ето защо забранихме в Украйна да се провеждат избори.
    С тези дронови атаки доказахме че сме били прави!

    07:43 20.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания