Рафиня наниза хеттрик и Барселона победи Севиля

Барселона победи Севиля с 3:1 като гост в среща от 7-ия кръг на Ла Лига, а Рафиня вкара и трите гола за каталунците. Домакините откриха резултата чрез Фофана в 19-ата минута, но след това бразилецът изравни в 22-ата, направи пълен обрат в 52-ата и оформи хеттрика си в 69-ата минута.

Двубоят се игра на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ и завърши с успех за тима на Ханзи Флик, който по този начин записа нова победа в началото на сезона. Според Барселона това е втори пореден хеттрик за Рафиня и негов общо 12-и гол в първите седем мача от първенството.

Обрат след ранния гол на Севиля

Севиля поведе още в 19-ата минута и дълго време държеше мача под напрежение, но Барселона стигна до изравняване само три минути по-късно. След почивката гостите наложиха по-голям натиск, а второто попадение на Рафиня обърна напълно хода на срещата.

Третият гол на бразилеца в 69-ата минута окончателно реши двубоя. След него Барселона контролираше развоя на мача и не допусна ново връщане на домакините.

Какво означава победата

Успехът затвърждава силния старт на Барселона в Ла Лига, а Рафиня продължава да е основният реализатор на отбора в първенството. За Севиля поражението прекъсна възможността да вземе точки срещу един от фаворитите за титлата.

Източници: Спортал, Ла Лига, ФК Барселона, Севиля