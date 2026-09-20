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Рафиня наниза хеттрик и Барселона победи Севиля
  Тема: Известни личности

Рафиня наниза хеттрик и Барселона победи Севиля

20 Септември, 2026 07:01, обновена 20 Септември, 2026 07:03 449 2

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  • ла лига-
  • футбол

Каталунците обърнаха мача от 0:1 и спечелиха с 3:1 като гост в 7-ия кръг на Ла Лига.

Рафиня наниза хеттрик и Барселона победи Севиля - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Барселона победи Севиля с 3:1 като гост в среща от 7-ия кръг на Ла Лига, а Рафиня вкара и трите гола за каталунците. Домакините откриха резултата чрез Фофана в 19-ата минута, но след това бразилецът изравни в 22-ата, направи пълен обрат в 52-ата и оформи хеттрика си в 69-ата минута.

Двубоят се игра на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ и завърши с успех за тима на Ханзи Флик, който по този начин записа нова победа в началото на сезона. Според Барселона това е втори пореден хеттрик за Рафиня и негов общо 12-и гол в първите седем мача от първенството.

Обрат след ранния гол на Севиля

Севиля поведе още в 19-ата минута и дълго време държеше мача под напрежение, но Барселона стигна до изравняване само три минути по-късно. След почивката гостите наложиха по-голям натиск, а второто попадение на Рафиня обърна напълно хода на срещата.

Третият гол на бразилеца в 69-ата минута окончателно реши двубоя. След него Барселона контролираше развоя на мача и не допусна ново връщане на домакините.

Какво означава победата

Успехът затвърждава силния старт на Барселона в Ла Лига, а Рафиня продължава да е основният реализатор на отбора в първенството. За Севиля поражението прекъсна възможността да вземе точки срещу един от фаворитите за титлата.

Източници: Спортал, Ла Лига, ФК Барселона, Севиля


Испания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли си пиян бе?

    2 0 Отговор
    "дълго време държеше мача под напрежение,
    но Барселона стигна до изравняване само три минути по-късно" -
    Пак ли си пиян бе?

    Коментиран от #2

    07:19 20.09.2026

  • 2 Не е пиян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли си пиян бе?":

    Просто толкова си може.

    07:27 20.09.2026

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