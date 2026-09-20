Рафиня наниза хеттрик и Барселона победи Севиля

Барселона победи Севиля с 3:1 като гост в среща от 7-ия кръг на Ла Лига, а Рафиня вкара и трите гола за каталунците. Домакините откриха резултата чрез Фофана в 19-ата минута, но след това бразилецът изравни в 22-ата, направи пълен обрат в 52-ата и оформи хеттрика си в 69-ата минута.
Двубоят се игра на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ и завърши с успех за тима на Ханзи Флик, който по този начин записа нова победа в началото на сезона. Според Барселона това е втори пореден хеттрик за Рафиня и негов общо 12-и гол в първите седем мача от първенството.
Обрат след ранния гол на Севиля
Севиля поведе още в 19-ата минута и дълго време държеше мача под напрежение, но Барселона стигна до изравняване само три минути по-късно. След почивката гостите наложиха по-голям натиск, а второто попадение на Рафиня обърна напълно хода на срещата.
Третият гол на бразилеца в 69-ата минута окончателно реши двубоя. След него Барселона контролираше развоя на мача и не допусна ново връщане на домакините.
Какво означава победата
Успехът затвърждава силния старт на Барселона в Ла Лига, а Рафиня продължава да е основният реализатор на отбора в първенството. За Севиля поражението прекъсна възможността да вземе точки срещу един от фаворитите за титлата.
Източници: Спортал, Ла Лига, ФК Барселона, Севиля
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли си пиян бе?
но Барселона стигна до изравняване само три минути по-късно" -
Пак ли си пиян бе?
Коментиран от #2
07:19 20.09.2026
2 Не е пиян
До коментар #1 от "Пак ли си пиян бе?":Просто толкова си може.
07:27 20.09.2026