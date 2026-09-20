Украйна търси $52,6 млрд. за 2027 г.

Украйна ще има нужда от 52,6 млрд. долара международна финансова подкрепа през 2027 г., показва проектът за държавен бюджет, внесен от правителството във Върховната рада. Средствата са предвидени за покриване на дефицита и за продължаващите военни разходи на фона на войната, съобщава Министерството на финансите на Украйна.

По проекта общите разходи възлизат на 7,27 трилиона гривни, а очакваните приходи са 5,65 трилиона гривни. Само секторът на сигурността и отбраната получава 4,885 трилиона гривни, което е 43,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт, сочат данните, цитирани от украинските медии и финансовото ведомство.

Почти 2,3 трилиона гривни за оръжие и техника

От заложените за отбрана средства почти 2,3 трилиона гривни са предназначени за въоръжение и военна техника. Още 264,9 милиарда гривни са предвидени за резерв във военния сектор, а 30 милиарда гривни са заложени като държавни гаранции за кредити за закупуване на оръжие и техника.

Украинският премиер Серhий Корецки заяви, че кабинетът очаква и допълнително да набере поне 1 трилион гривни от партньори за нуждите на отбраната. Според него военните потребности за 2027 г. са по-високи от първоначално изчислените, тъй като цената на войната расте.

Киев разчита на ЕС, Г-7, МВФ и Световната банка

Според Министерството на финансите необходимата международна подкрепа трябва да дойде от Европейския съюз, държавите от Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка, Великобритания и други партньори. Освен финансова помощ Киев очаква и материално-техническа подкрепа, включително ракети, боеприпаси, въоръжение и военна техника.

Планираните за 2027 г. приходи остават значително под общите разходи, а разликата между бюджета и военните нужди подчертава зависимостта на украинските публични финанси от външно финансиране. Властите в Киев подготвят бюджета на фона на продължаващите бойни действия и нуждата да се гарантира както военната, така и фискалната устойчивост на страната.

Източници: Интерфакс Украйна, Укрінформ, Министерство на финансите на Украйна