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Украйна търси $52,6 млрд. за 2027 г.
  Тема: Украйна

Украйна търси $52,6 млрд. за 2027 г.

20 Септември, 2026 06:54, обновена 20 Септември, 2026 06:57 588 15

  • украйна-
  • бюджет-
  • международна помощ-
  • отбрана-
  • върховна рада

Проектобюджетът предвижда 7,27 трилиона гривни разходи и почти 4,9 трилиона за отбрана.

Украйна търси $52,6 млрд. за 2027 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще има нужда от 52,6 млрд. долара международна финансова подкрепа през 2027 г., показва проектът за държавен бюджет, внесен от правителството във Върховната рада. Средствата са предвидени за покриване на дефицита и за продължаващите военни разходи на фона на войната, съобщава Министерството на финансите на Украйна.

По проекта общите разходи възлизат на 7,27 трилиона гривни, а очакваните приходи са 5,65 трилиона гривни. Само секторът на сигурността и отбраната получава 4,885 трилиона гривни, което е 43,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт, сочат данните, цитирани от украинските медии и финансовото ведомство.

Почти 2,3 трилиона гривни за оръжие и техника

От заложените за отбрана средства почти 2,3 трилиона гривни са предназначени за въоръжение и военна техника. Още 264,9 милиарда гривни са предвидени за резерв във военния сектор, а 30 милиарда гривни са заложени като държавни гаранции за кредити за закупуване на оръжие и техника.

Украинският премиер Серhий Корецки заяви, че кабинетът очаква и допълнително да набере поне 1 трилион гривни от партньори за нуждите на отбраната. Според него военните потребности за 2027 г. са по-високи от първоначално изчислените, тъй като цената на войната расте.

Киев разчита на ЕС, Г-7, МВФ и Световната банка

Според Министерството на финансите необходимата международна подкрепа трябва да дойде от Европейския съюз, държавите от Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка, Великобритания и други партньори. Освен финансова помощ Киев очаква и материално-техническа подкрепа, включително ракети, боеприпаси, въоръжение и военна техника.

Планираните за 2027 г. приходи остават значително под общите разходи, а разликата между бюджета и военните нужди подчертава зависимостта на украинските публични финанси от външно финансиране. Властите в Киев подготвят бюджета на фона на продължаващите бойни действия и нуждата да се гарантира както военната, така и фискалната устойчивост на страната.

Източници: Интерфакс Украйна, Укрінформ, Министерство на финансите на Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    31 1 Отговор
    Жълтопаветните розови понита, порода петрохански лами да не мигат на парцали а да заделят по една заплата за своите братчета нацисти от бандеристан.

    07:01 20.09.2026

  • 2 Урсула

    25 0 Отговор
    Повече благотворителни прайдове в европа.

    07:03 20.09.2026

  • 3 Европеец

    25 1 Отговор
    като има глупави европейци да дават може и да ги намери.... Но предстои да видим..... Мина ми заглавия мощен удар над Москва, та не се знае какво ще реши либералния Путин и какво ще остане от Украйна....

    Коментиран от #12

    07:03 20.09.2026

  • 4 пешо

    25 0 Отговор
    ще докарат целия свят до просешка тояга

    07:04 20.09.2026

  • 5 Факти

    20 0 Отговор
    Украина търси под вола теле за 2027 г.

    07:05 20.09.2026

  • 6 СТИГА

    14 0 Отговор
    с тия гривни, бе ! Да търси обеци !

    07:08 20.09.2026

  • 7 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    13 0 Отговор
    А ТЕМЕНУЖКАТА НА БОЦАТА КАЗА
    ЧЕ 50 -ТЕ ЕВРО КОИТО РАДЕВ ДАВАЛ НА БЕДНИТЕ
    БИЛИ МНОГО :)

    07:09 20.09.2026

  • 8 123

    15 0 Отговор
    Няма проблеми ,Кристалинка ще даде още 100 милиарда заеми да подарим на Зеления наркоман,а цървулите ще плащат лихвите следващите 100 години

    07:10 20.09.2026

  • 9 Зеленото:

    7 0 Отговор
    Моето турне "Просякът - милиардер" продължава, ама все по малко желаещи да "кихат" милиарди има..

    07:15 20.09.2026

  • 10 имееми

    9 0 Отговор
    Добрата новина е, че през 2027-а ykpaйнa просто няма да я има ... както между Впрочем е било, през огромната част от историята на човечеството.

    07:17 20.09.2026

  • 11 Фен

    6 0 Отговор
    А, ще им дадем, нали сме богати. От парите за магистрали, например. А магистралите ще ни ги направят на концесия, да плащаме на километър, като гърците. И те са богати.

    07:19 20.09.2026

  • 12 Квартал 95

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Заглавието "Мощен удар над Москва" е за подсилване на дарителската кампания в помощ на Зеленото.. Ето, следващото заглавие е, че наркомана търси спешно 60 милиарда.

    07:20 20.09.2026

  • 13 ........–

    4 0 Отговор
    Печатарите ликуват,добитъка мучи в посока на кланицата.

    07:20 20.09.2026

  • 14 А бе

    4 0 Отговор
    За какво са и на покрайна толкоз денги? Нали побеждава и Русия ще и плаща репарации.🤣

    07:22 20.09.2026

  • 15 Урсула

    4 0 Отговор
    Вече съм подготвила нови Сто Милиарда Подарък за Украйна!
    Няма да оставим украинците да живеят в беднотия!

    07:23 20.09.2026

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