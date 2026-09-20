САЩ предупредиха гражданите си в Близкия изток

Американските дипломатически мисии в Близкия изток предупредиха гражданите на САЩ да бъдат особено внимателни заради засиленото напрежение около Йемен и риска от нови смущения в регионалната транспортна обстановка. В актуалните предупреждения на Държавния департамент се посочва, че ситуацията в редица държави остава сложна, а пътуващите трябва да следят внимателно официалните съобщения на посолствата и авиокомпаниите.

В отделни сигнали за Израел, Йордания, Ирак, Бахрейн, Катар, Оман, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан американските власти предупреждават за повишен риск в региона. За Саудитска Арабия, Йордания, Ирак, Бахрейн и други държави Държавният департамент посочва заплахи, свързани с ракети и дронове, както и с възможни атаки срещу американски интереси и транспортна инфраструктура.

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Риск за полети и въздушно пространство

В предупрежденията се посочва, че пътуващите трябва да са готови за отменени или пренасочени полети, временни затваряния на въздушно пространство и прекъсвания в транспортните връзки. Държавният департамент напомня, че в региона има и официални авиационни ограничения на американските власти заради рискове за гражданската авиация.

При Йордания американското предупреждение отбелязва и продължаващ риск от атаки с дронове и ракети, които според документа могат да доведат до сериозни смущения в търговските полети. За Ирак Държавният департамент съобщава, че някои цели на предишни атаки са включвали летища и други обекти, свързвани със САЩ.

Какво стои зад предупреждението

Вашингтон свързва повишения риск с действията на йеменското движение „Ансар Аллах“, известно като хуси, което САЩ определят като подкрепяно от Иран. В предупрежденията се посочва, че напрежението около Йемен може да се отрази и на съседни държави, особено на морските и въздушните маршрути в района на Червено море, Арабско море и Персийския залив.

Държавният департамент призовава американските граждани в региона да следят местните и дипломатическите съобщения, да проверяват статуса на полетите си и да се съобразяват с указанията на авиокомпаниите и местните власти. За Йемен самото предупреждение остава на най-високо ниво - „не пътувайте“, а за Саудитска Арабия и част от останалите засегнати държави рискът също е оценен като повишен.

Източници: Държавен департамент на САЩ, Ройтерс