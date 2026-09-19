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Най-големият производител на електромобили разглежда потенциални заводи за разширяване в Европа

Най-големият производител на електромобили разглежда потенциални заводи за разширяване в Европа

19 Септември, 2026 12:00 482 4

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  • завод

BYD ще разчита на център в Унгария

Най-големият производител на електромобили разглежда потенциални заводи за разширяване в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайският гигант в производството на електромобили BYD ускорява стратегическия си план за доминиране на европейския пазар, като разработва дългосрочна производствена мрежа, която в крайна сметка ще включва три завода за сглобяване на автомобили и специализиран завод за батерии на континента. Според Алфредо Алтавила, специален съветник по европейските операции и бивш мениджър във Fiat Chrysler, това амбициозно индустриално присъствие е от съществено значение за постигането на агресивни цели за производствен обем, като същевременно безпроблемно се спазват затягащите се европейски регулаторни изисквания и се заобикалят високите вносни мита.

Основата на тази локализирана стратегия се намира в Сегед, Унгария, където компанията наскоро завърши строителството на основния си автомобилен завод и започна пробно производство. Макар че първоначалните планове за паралелен проект в Маниса, Турция, бяха отложени за неопределено време, BYD активно проучва алтернативни места в Западна Европа. Вече се водят преговори с правителствени представители и партньори от индустрията в страни като Испания, Франция и Италия за евентуално придобиване и обновяване на недостатъчно използвана производствена инфраструктура, вместо да се строят изцяло нови обекти от нулата.

Ръководството на компанията се стреми да финализира избора на втора голяма производствена база до края на годината, след което мениджърите ще дадат приоритет или на трети сглобяващ завод, или на специализиран център за батерии. Тази агресивна експанзия идва в момент, в който BYD се опитва да балансира променящата се динамика на глобалното търсене, като компенсира свиването на продажбите на вътрешния пазар в Китай чрез бързо навлизане на международните пазари. Тъй като европейските потребители все повече предпочитат локализираното производство, премерената индустриална офанзива на BYD заплашва да промени конкурентната среда и да държи традиционните конкуренти в повишена готовност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чакам ги

    1 1 Отговор
    най добрите

    12:09 19.09.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор
    Някой да вижда нещо екологично в тея чушкопеци от химия а къде се преработват и как след краткия си животец, за батериите няма кво да питам, всички знаем колко са вредни и замърсяващи, ние пак сме номер 1 ама по замърсяване с батерии, супер. Безсмислено затворените от ЕС режима реактори щяха да правят в пъти повече ток от "екологичните" чушкопеци нацвъкани по поля, гори, води.

    12:10 19.09.2026

  • 4 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    12:25 19.09.2026