Тръмп: САЩ и Иран проведоха тричасова среща

Дипломатическите усилия около конфликта с Иран продължават да се активизират. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на САЩ и Иран са провели тричасова среща, докато Катар призова за създаването на регионална система за сигурност, която да включва както арабските държави от Персийския залив, така и Иран.

Двете събития се развиват на фона на срещите на световните лидери в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН и на продължаващите усилия за намиране на дипломатически изход от кризата.

Тръмп: разговорите с Иран продължават

Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран продължават да разговарят и че вярва, че в крайна сметка може да бъде постигнато споразумение.

По думите му американски и ирански представители са разговаряли и във вторник, като контактите са продължили около три часа.

„Мисля, че ще бъде постигнато споразумение“, заяви Тръмп пред журналисти в Ню Йорк.

Американският президент същевременно подчерта, че Вашингтон няма да допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Според Тръмп и иранската страна е наясно с тази позиция.

Той определи продължаващия диалог като знак, че отношенията между двете страни се развиват в посока на преговори.

Катар предлага нова регионална рамка

Паралелно с американско-иранските контакти Катар предложи създаването на система за сигурност, която да обедини държавите от Персийския залив и Иран.

Идеята беше представена от катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Според него последната регионална криза трябва да бъде „сигнал за събуждане“ и да покаже необходимостта от нов подход към сигурността.

По думите му Иран е съсед на арабските държави от Залива и е необходимо да бъде намерен модел, при който всички страни да гарантират, че няма да представляват заплаха една за друга.

Катарският премиер заяви, че страната му и регионалните ѝ партньори работят за подобна договореност.

Доха иска да запази ролята си на посредник

Катар през последните години се утвърди като един от активните посредници в регионалните конфликти.

Доха поддържа канали за комуникация с различни страни и заявява готовност да участва в дипломатически усилия за намаляване на напрежението.

В случая с Иран катарската позиция е свързана не само с отношенията между Техеран и Вашингтон, но и с по-широката сигурност на държавите около Персийския залив.

Предложението за регионална система би включило Иран в разговори със съседните му държави и би търсило механизъм за предотвратяване на бъдещи конфликти.