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Тръмп: САЩ и Иран проведоха тричасова среща

Тръмп: САЩ и Иран проведоха тричасова среща

22 Септември, 2026 21:36, обновена 22 Септември, 2026 21:40 1 155 8

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  • иран-
  • катар-
  • преговори

Катар предлага нова система за сигурност в Залива

Тръмп: САЩ и Иран проведоха тричасова среща - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическите усилия около конфликта с Иран продължават да се активизират. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на САЩ и Иран са провели тричасова среща, докато Катар призова за създаването на регионална система за сигурност, която да включва както арабските държави от Персийския залив, така и Иран.

Двете събития се развиват на фона на срещите на световните лидери в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН и на продължаващите усилия за намиране на дипломатически изход от кризата.

Тръмп: разговорите с Иран продължават

Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран продължават да разговарят и че вярва, че в крайна сметка може да бъде постигнато споразумение.

По думите му американски и ирански представители са разговаряли и във вторник, като контактите са продължили около три часа.

„Мисля, че ще бъде постигнато споразумение“, заяви Тръмп пред журналисти в Ню Йорк.

Американският президент същевременно подчерта, че Вашингтон няма да допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Според Тръмп и иранската страна е наясно с тази позиция.

Той определи продължаващия диалог като знак, че отношенията между двете страни се развиват в посока на преговори.

Катар предлага нова регионална рамка

Паралелно с американско-иранските контакти Катар предложи създаването на система за сигурност, която да обедини държавите от Персийския залив и Иран.

Идеята беше представена от катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Според него последната регионална криза трябва да бъде „сигнал за събуждане“ и да покаже необходимостта от нов подход към сигурността.

По думите му Иран е съсед на арабските държави от Залива и е необходимо да бъде намерен модел, при който всички страни да гарантират, че няма да представляват заплаха една за друга.

Катарският премиер заяви, че страната му и регионалните ѝ партньори работят за подобна договореност.

Доха иска да запази ролята си на посредник

Катар през последните години се утвърди като един от активните посредници в регионалните конфликти.

Доха поддържа канали за комуникация с различни страни и заявява готовност да участва в дипломатически усилия за намаляване на напрежението.

В случая с Иран катарската позиция е свързана не само с отношенията между Техеран и Вашингтон, но и с по-широката сигурност на държавите около Персийския залив.

Предложението за регионална система би включило Иран в разговори със съседните му държави и би търсило механизъм за предотвратяване на бъдещи конфликти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До 48 часа

    3 7 Отговор
    Иран ще бъде ударен като никога досега!!

    21:41 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Израел-ТРЪМП СХЕМИ

    5 1 Отговор
    Израел не е налагал официални държавни санкции срещу Русия след началото на инвазията в Украйна. Възможно ли е Израелски собственици да се възползват от руските продукти, като ги търгуват и изнасят за ЕС. Имат полза от санкциите, за да печелят от това? Има изгода петролът от Близкият изток да е дефицит и скъп, и те да "преопаковат" руският. Вероятно години руският петрол и дизел е зареждал Украйна, ЕС и България. Тази логика свързва двата конфликта в една схема за печалба. Израел и слугата им Тръмп имат голяма изгода тези два конфликта да продължат.

    21:43 22.09.2026

  • 4 дони съчмата

    5 4 Отговор
    само луд може да ми вярва

    21:44 22.09.2026

  • 5 Читател

    1 1 Отговор
    Никой не вярва на тези сатанисти и миналият път бяха на среща и преговори и още до два часа ги удариха това се организира предварително

    22:06 22.09.2026

  • 6 А исзсраел

    1 1 Отговор
    Къде е.....

    Коментиран от #7

    22:35 22.09.2026

  • 7 Ушку пускат ли го

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "А исзсраел":

    В сашт

    22:36 22.09.2026

  • 8 Ако тъпия тръмп

    0 0 Отговор
    Пусне Атом-Става страшно за сашт, И Ким и Путин, и Китай-ще му го върнат......

    22:39 22.09.2026