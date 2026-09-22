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Йордания критикува Израел за плана за Газа

Йордания критикува Израел за плана за Газа

22 Септември, 2026 20:18, обновена 22 Септември, 2026 20:20 379 1

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Иран обеща по-тесни връзки с Русия

Йордания критикува Израел за плана за Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две важни дипломатически послания от Близкия изток очертаха в понеделник различни аспекти на регионалната ситуация – кралят на Йордания Абдула II обвини Израел, че не спазва договореностите по плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа, а Иран заяви, че възнамерява да развива отношенията си с Русия въпреки американските санкции.

Изказванията идват на фона на продължаващите дипломатически усилия около бъдещето на Газа и на задълбочаващото се стратегическо партньорство между Техеран и Москва.

Крал Абдула II: Израел не спазва договореностите

Кралят на Йордания Абдула II отправи критики към Израел във връзка с изпълнението на плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Според йорданския монарх Израел не изпълнява поетите ангажименти и продължава действия, които затрудняват прилагането на договореностите.

Абдула II подчерта значението на международните усилия за прекратяване на конфликта и за осигуряване на хуманитарна помощ за населението на Газа.

Йордания е една от арабските държави, които активно участват в дипломатическите усилия около палестинския въпрос. Страната има дългогодишни отношения с Израел, но същевременно последователно настоява за решение, което да доведе до създаването на независима палестинска държава.

Газа остава в центъра на дипломатическите усилия

Бъдещето на Газа продължава да бъде една от най-сложните теми в международните отношения.

Основните въпроси включват прекратяването на бойните действия, освобождаването на заложници, доставките на хуманитарна помощ и бъдещото управление на палестинската територия.

Планът на американския президент Доналд Тръмп се превърна в основа за нов кръг от дипломатически разговори, но около конкретните му елементи продължават да съществуват сериозни разногласия.

Израелската страна представя своята позиция по сигурността като ключов елемент от бъдещото уреждане, докато арабските държави поставят акцент върху палестинското самоуправление и политическото решение на конфликта.

Именно в този контекст трябва да се разглеждат и думите на йорданския крал.

Иран: санкциите няма да променят отношенията с Русия

Паралелно с това от Техеран дойде категоричен сигнал за отношенията с Москва.

Иран заяви, че американските санкции няма да попречат на развитието на връзките между Иран и Русия.

Двете държави през последните години постепенно задълбочиха сътрудничеството си в различни области – от икономиката и енергетиката до транспорта и отбраната.

Москва и Техеран също така са сред държавите, които поддържат тесни политически контакти въпреки санкционния натиск от страна на САЩ и техните съюзници.

Иранското ръководство многократно е заявявало, че санкциите няма да определят външната политика на страната.

Москва и Техеран търсят нови икономически маршрути

Една от основните области на сътрудничество между Русия и Иран е търговията.

Двете държави работят по развитието на транспортния коридор „Север–Юг“, който трябва да свърже руските пристанища с Иран и Индийския океан.

Проектът има значение и за двете страни, тъй като предоставя възможност за развитие на търговски маршрути, които заобикалят традиционните европейски направления.

Москва и Техеран развиват и енергийното си сътрудничество, като обсъждат инвестиции и дългосрочни договори в различни сектори.


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 0 Отговор
    Нито една от т.нар. арабски "държави" не допуснаха и пукнат палестинец на териториите си.

    Как е? Добре ли е а? "Гражданската" война в Ливан стана след като приютиха онази паплач.
    А Йордания получи един "черен септември" от същите.

    20:24 22.09.2026