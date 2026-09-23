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Турция планира да въведе малки модулни реактори през 2030 г.

Турция планира да въведе малки модулни реактори през 2030 г.

23 Септември, 2026 22:46 725 4

  • малки модулни реактори-
  • турция-
  • атомна енергетика-
  • алпарслан байрактар

Енергийният министър ​​обясни, че Турция работи по регламент, който предвижда стимули и данъчни облекчения за инвеститорите

Турция планира да въведе малки модулни реактори през 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция планира да разполага с първите си малки модулни реактори за производство на атомна електрическа енергия през 2030 г. Това обяви пред журналисти в Ню Йорк турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар след участието в кръгла маса за енергетиката, която беше част от Конференцията за инвестиции в Турция. Байрактар е в състава на делегацията, която е в САЩ за Общото събрание на ООН, предаде БТА.

"Надявам се, че през първото тримесечие на 2030 г. ще видим първия малък модулен реактор в Турция, но до този момент все още не сме видели такъв. Затова искаме Турция да бъде в изходния етап на този процес", заяви Алпарслан Байрактар.

Енергийният министър ​​обясни, че Турция работи по регламент, който предвижда стимули и данъчни облекчения за инвеститорите в технологии за създаване на малки модулни реактори.

Байрактар коментира и споразумението за оценка на малки модулни реактори, което беше подписано вчера между Турската компания за атомна енергия и Американската агенция за търговия и развитие, подчертавайки че освен Турция, то ще обхване и Средна Азия. Той обяви, че е планирано подписване на споразумение за сътрудничество в областта на атомната енергия и с Френската компания за електрическа енергия (EDF).

Енергийният министър на Турция очерта също така необходимостта от електрическа енергия в Турция. Според представените данни до 2035 г. центровете за данни в Турция ще се нуждаят от между 5 и 10 тераватчаса електрическа енергия.

От друга страна, за да бъдат посрещнати увеличаващите се нужди от петрол, до 2035 г. в страната трябва да има 13 млн. електрически коли, за които са необходими 1,3 млн. зарядни станции. За целта са необходими инвестиции от 50 млрд. долара в разпределителната мрежа и 30 млрд. долара в преносната мрежа.

Във връзка с проекта за пренос на газ към признатата само от Анкара Севернокипърска турска република, Байрактар коментира, че вече е поставено началото на дейности в морето, а интерес към проекта проявяват и чуждестранни строителни фирми. Той заяви, че по този начин ще бъде намерено трайно решение на проблема с електричеството там.

По отношение на възстановяването на "Пътя за развитие" - инфраструктурен проект между Турция и Ирак, Байрактар заяви, че инфраструктурата за електрификация е критична.

"Това, което наистина ще направи този път "Път на възход", са енергийните връзки", каза енергийният министър.

Той подчерта, че Турция има желание за изграждане на тръба за петрол и газ, както и електрическа връзка. По думите му печалбата от тези проекти ще финансира изграждането на цялата инфраструктура на "Пътя за развитие".

По отношение на полезните изкопаеми като стратегически за Турция Байрактар открои редкоземните елементи, необходими за индустрията и новите технологии, както и разработването на залежите от злато.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    3 4 Отговор
    В България нашите мазни кремълски парцали от десетилетия не допускат нови западни технологии, а висим с руски реактори проектирани по съветско време. Както навсякъде, руските технологии са изостанали и боклучави. В момента навсякъде смърди на печени чушки, но и те са печени или на антични чушкопеци от бай-тошово време или на най-проста тенекия. И през 2030 няма да видите, малки модулни чушкопеци.

    Коментиран от #3

    23:02 23.09.2026

  • 2 проблема с електричеството в Кипър

    2 3 Отговор
    Си го създадоха сами. Имаше прекрасни руски кораби електроцентрали работещи с газ но сега са някъде около Африка защото Великобритания пък в другия Кипър орева орталъка шо било и как

    23:11 23.09.2026

  • 3 Не си компетентен

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Пишеш пълни глупости

    23:12 23.09.2026

  • 4 Императора Шао Кан

    1 1 Отговор
    От тези 2млн жертви официално убитите руснаци са 120 000 за 6г специална операция, твърде малко за да се откаже да прави любимото си занимание всеки ден, да разрушава Украйна всячески да я избива всячески и от 60 млн да станат 34 млн украинци, и това дори не е война, а СССР стана сила при две разрушени империи на Москва преди СССР при пълна тотална всеобща мобилизация и над 35 млн официални жертви в войната срещу нацизма и нетрепна, та сега с този фалирал режим в Киев ли ще трепнат, просто няма шанс за преговори от страна на Киев, Кремъл е обещал унищожение, окупация и бомбене и си спазва думата в буквалния и преносен смисъл докато Киев се надъхва с някви унищожени руски рафинерии докато им избиват войниците, и унищожавт Украйна сантиметър по сантиметър

    23:23 23.09.2026