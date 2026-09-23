Турция планира да въведе малки модулни реактори през 2030 г.

Турция планира да разполага с първите си малки модулни реактори за производство на атомна електрическа енергия през 2030 г. Това обяви пред журналисти в Ню Йорк турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар след участието в кръгла маса за енергетиката, която беше част от Конференцията за инвестиции в Турция. Байрактар е в състава на делегацията, която е в САЩ за Общото събрание на ООН, предаде БТА.

"Надявам се, че през първото тримесечие на 2030 г. ще видим първия малък модулен реактор в Турция, но до този момент все още не сме видели такъв. Затова искаме Турция да бъде в изходния етап на този процес", заяви Алпарслан Байрактар.

Енергийният министър ​​обясни, че Турция работи по регламент, който предвижда стимули и данъчни облекчения за инвеститорите в технологии за създаване на малки модулни реактори.

Байрактар коментира и споразумението за оценка на малки модулни реактори, което беше подписано вчера между Турската компания за атомна енергия и Американската агенция за търговия и развитие, подчертавайки че освен Турция, то ще обхване и Средна Азия. Той обяви, че е планирано подписване на споразумение за сътрудничество в областта на атомната енергия и с Френската компания за електрическа енергия (EDF).

Енергийният министър на Турция очерта също така необходимостта от електрическа енергия в Турция. Според представените данни до 2035 г. центровете за данни в Турция ще се нуждаят от между 5 и 10 тераватчаса електрическа енергия.

От друга страна, за да бъдат посрещнати увеличаващите се нужди от петрол, до 2035 г. в страната трябва да има 13 млн. електрически коли, за които са необходими 1,3 млн. зарядни станции. За целта са необходими инвестиции от 50 млрд. долара в разпределителната мрежа и 30 млрд. долара в преносната мрежа.

Във връзка с проекта за пренос на газ към признатата само от Анкара Севернокипърска турска република, Байрактар коментира, че вече е поставено началото на дейности в морето, а интерес към проекта проявяват и чуждестранни строителни фирми. Той заяви, че по този начин ще бъде намерено трайно решение на проблема с електричеството там.

По отношение на възстановяването на "Пътя за развитие" - инфраструктурен проект между Турция и Ирак, Байрактар заяви, че инфраструктурата за електрификация е критична.

"Това, което наистина ще направи този път "Път на възход", са енергийните връзки", каза енергийният министър.

Той подчерта, че Турция има желание за изграждане на тръба за петрол и газ, както и електрическа връзка. По думите му печалбата от тези проекти ще финансира изграждането на цялата инфраструктура на "Пътя за развитие".

По отношение на полезните изкопаеми като стратегически за Турция Байрактар открои редкоземните елементи, необходими за индустрията и новите технологии, както и разработването на залежите от злато.