Лавров пред ООН: Русия няма да прави пауза в специалната военна операция

Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.
По-рано днес руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс.
Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.
Министерството посочи, че Лавров е подчертал необходимостта от възстновяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Вчера в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".
Кремъл заяви днес, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Москва остава отворена за подобни инициативи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че на този етап няма конкретни планове за срещи на високо равнище за обсъждането на потенциално мирно споразумение с представители от Вашингтон или Киев.
Той каза това преди началото на срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски също не се е променила.
"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.
Украинските власти неколкократно заявиха, че е неприемливо такава среща да се състои в Москва и предложиха преките преговори да се състоят в неутрална държава, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааа
21:45 23.09.2026
2 Децата им в Америка
Коментиран от #10
21:47 23.09.2026
3 Лавров, Лавров.....
Коментиран от #5, #6
21:47 23.09.2026
4 Много
21:48 23.09.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Лавров, Лавров.....":Чудесно ще стане хубава истинска война След това ТИШИНА
21:49 23.09.2026
6 Е то нали Запада и НАТО не воюваха
До коментар #3 от "Лавров, Лавров.....":с Русия, кво стана?
21:49 23.09.2026
7 ........–
ЛОШО МИ Е !
21:50 23.09.2026
8 Николова , София
21:50 23.09.2026
9 Каква стана тя
Такива невероятни смешници сте че.....
21:50 23.09.2026
10 Български мулти милионер
До коментар #2 от "Децата им в Америка":И нашите деца са там. Учат се за депутати и министри. Създават познанства и връзки. С руснаците също много добре се разбират. За парите националностите не са преграда.
21:50 23.09.2026
11 Баа Гицка
21:51 23.09.2026
12 койдазнай
Коментиран от #20, #34
21:52 23.09.2026
13 Хи хи
Коментиран от #21, #23
21:52 23.09.2026
14 Шорт
21:52 23.09.2026
15 И какво
Коментиран от #40
21:53 23.09.2026
16 продан
21:53 23.09.2026
17 А50
Коментиран от #31
21:54 23.09.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #30
21:56 23.09.2026
19 Жълтопаветник
21:57 23.09.2026
20 Хунтата е в киив
До коментар #12 от "койдазнай":Забрана на избори, репресии по национален признак, смяна на имената, забрана на майчин език, избиване и изгонване на населението по национален признак. Все признаци на военна хунта от латиноамерикански тип, с кървав диктатор начело. Зелен ски надмина Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно! Прокуди и изби по национален признак 35 милиона свои сънародници.
Коментиран от #26
21:57 23.09.2026
21 хи хи
До коментар #13 от "Хи хи":Билецки чака бункерният в Светогорск
21:58 23.09.2026
22 Русия няма да прави пауза, иначе казано
22:00 23.09.2026
23 Ми Путлето
До коментар #13 от "Хи хи":Има нема от 5 години е тръгнал към Киев като пътьом избяга от Сочи във Валдай.
22:00 23.09.2026
24 Все съм виждал кон 🐎
22:02 23.09.2026
25 Баа Гицка
Коментиран от #27
22:02 23.09.2026
26 Руснаци
До коментар #20 от "Хунтата е в киив":Това го правите, ве русаците.
22:04 23.09.2026
27 А50
До коментар #25 от "Баа Гицка":И аз на Петър Стоянов
22:06 23.09.2026
28 Хахахаха
Коментиран от #32
22:06 23.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Е, не си съвсем справедлив с др. Сталин
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":В Прибалтийските републики 1/3 руснаци, в столиците 50/50. Немците от Екатерининобвреме - в Казахстан. Кримските татари вън от Крим. Евреите - в Далечния изток. Не всички, които не им трябват. Кулаците в Сибир, заедно с кулачките и кулачетата.
Коментиран от #42
22:08 23.09.2026
31 Ц А Р Путин
До коментар #17 от "А50":Метидично ,бавно и по план дроновете на ВКС изключват от тока дата центровете на Палантир .
Палантир , в случай че някой го е пропуснал, е боен изкуствен интелект, който води война срещу Русия от пет години. Тази система комбинира сателитни изображения, радиоприхващания, телеметрия от свалени самолети, разговори с отворен код и доклади чрез мобилни приложения в едно изображение. Но основният ѝ фокус е другаде: тя помни къде и по кое време руското ПВО е свалило предишната вълна дронове. И след всяка атака преначертава картата на пробойните в руското небе, като определя на следващата вълна дронове маршрут през пробойните .
Бойният изкуствен интелект има три стълба: свежи данни, изчислителна мощност и способност за бързо масово производство на успешен прототип.
Фронтовите линии снабдяват американците с данни. От януари в Украйна работи Dataroom - затворено хранилище, където се складират милиони часове данни за обективен контрол и разузнаване.
22:11 23.09.2026
32 Черпака
До коментар #28 от "Хахахаха":Ти ,като излизаш да си купиш консерви се оглеждай ,въпрос на време е !!@
Не че можеш да промениш нещо .
От години си на каишка ,и ще я стегнат.
Почивай в мир .
.
22:11 23.09.2026
33 Жълтопаветник
22:13 23.09.2026
34 Морски
До коментар #12 от "койдазнай":Невежо магаре
22:13 23.09.2026
35 А50
22:13 23.09.2026
36 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #47
22:13 23.09.2026
37 Атина Палада
Коментиран от #41, #43
22:14 23.09.2026
38 Мижи а те лажем
А... Вивалди , за 4 дня освободи ПОВЕЧЕ територии от завзетите от педофила за ЦЕЛА ГОДИНА! АааааааХахахаха
Ама па тия 300 К монголья Фира за тая год...са бакшиш!
АааааааХахахаха.... еееехх пу т ьооо
22:14 23.09.2026
39 Ама удрете ги с атома бе
22:15 23.09.2026
40 Орк
До коментар #15 от "И какво":И тия са освен че глупаци, кукли на конци. Русия сложи кръст на жалката европа
22:16 23.09.2026
41 Ицо
До коментар #37 от "Атина Палада":Ръгана ли си в чофката неска?
Коментиран от #46
22:16 23.09.2026
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #30 от "Е, не си съвсем справедлив с др. Сталин":Явно е било малко Винаги може повече От Берлин немци до Байкал От Байкал обрано към Берлин Няма празен курс Ниски разходи високи постижения За около година азър Да видиме как щеше да се обедини Германия и щеше ли да има тенджери в Киев
22:17 23.09.2026
43 Абе...буар
До коментар #37 от "Атина Палада":Оди връткай Ми няги на МАН галето и немой ми дръжа У .. йот.. тъдява. Нъл видиш,че си умствено непълноценна
22:19 23.09.2026
44 Междувременно
Моля те, Русия, моля те, сложи край на тази война!
Как да не му отмааш едно май гери в гн сната м рда
Коментиран от #49, #52
22:20 23.09.2026
45 Гледахте
22:20 23.09.2026
46 Атина Палада
До коментар #41 от "Ицо":И в дебелото черво;))
22:24 23.09.2026
47 А50
До коментар #36 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Как е на гей парада, пиете ли си кафето в Крим или Европа фалира и ще въртите свирки на китайците
Коментиран от #55
22:24 23.09.2026
48 Стара новина
Виж заглавието.
22:25 23.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ЕДГАР КЕЙСИ
22:29 23.09.2026
51 Никакви паузи, бой по кратуните нацистки
Коментиран от #54
22:30 23.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Шафьоро
22:31 23.09.2026
54 Последният софиянец
До коментар #51 от "Никакви паузи, бой по кратуните нацистки":Че то за 13 год. Имаше пауза само за г ЕЙ парада на монголите, след Разрешението и Заповедта на ЗЕЛЕНСКИ
👍😄👍
13 год превземат ДОНБАС
22:34 23.09.2026
55 Така е
До коментар #47 от "А50":Китай си върна цял СИБИР, заедно със Езерото БАЙКАЛ. Без един изстрел!
Само...4 Милиона КИТАЙЦИ има в СИБИР но до 3 год ще са 20 Милиона ))
22:37 23.09.2026