Лавров пред ООН: Русия няма да прави пауза в специалната военна операция

Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

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По-рано днес руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс.

Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

Министерството посочи, че Лавров е подчертал необходимостта от възстновяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Вчера в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".

Кремъл заяви днес, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Москва остава отворена за подобни инициативи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че на този етап няма конкретни планове за срещи на високо равнище за обсъждането на потенциално мирно споразумение с представители от Вашингтон или Киев.

Той каза това преди началото на срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски също не се е променила.

"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.

Украинските власти неколкократно заявиха, че е неприемливо такава среща да се състои в Москва и предложиха преките преговори да се състоят в неутрална държава, припомня Ройтерс.