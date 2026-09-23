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Лавров пред ООН: Русия няма да прави пауза в специалната военна операция
  Тема: Украйна

Лавров пред ООН: Русия няма да прави пауза в специалната военна операция

23 Септември, 2026 21:43 1 270 55

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  • война

Европа иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“, твърди руският външен министър

Лавров пред ООН: Русия няма да прави пауза в специалната военна операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

Още новини от Украйна

По-рано днес руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс.

Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

Министерството посочи, че Лавров е подчертал необходимостта от възстновяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Вчера в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".

Кремъл заяви днес, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Москва остава отворена за подобни инициативи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че на този етап няма конкретни планове за срещи на високо равнище за обсъждането на потенциално мирно споразумение с представители от Вашингтон или Киев.

Той каза това преди началото на срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски също не се е променила.

"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.

Украинските власти неколкократно заявиха, че е неприемливо такава среща да се състои в Москва и предложиха преките преговори да се състоят в неутрална държава, припомня Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    6 2 Отговор
    😂🤣😂🤣🤣АМ ЧИ НЕКА ДЕ

    21:45 23.09.2026

  • 2 Децата им в Америка

    17 36 Отговор
    До последния крепостен расняк ?

    Коментиран от #10

    21:47 23.09.2026

  • 3 Лавров, Лавров.....

    11 41 Отговор
    И Запада нема да прави пауза в бомбенето на Русия.

    Коментиран от #5, #6

    21:47 23.09.2026

  • 4 Много

    38 2 Отговор
    Правилно! В кръчмата като почне боя, ако направиш пауза ще ти позиционират няколко бутилки върху главата.

    21:48 23.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лавров, Лавров.....":

    Чудесно ще стане хубава истинска война След това ТИШИНА

    21:49 23.09.2026

  • 6 Е то нали Запада и НАТО не воюваха

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "Лавров, Лавров.....":

    с Русия, кво стана?

    21:49 23.09.2026

  • 7 ........–

    23 4 Отговор
    БГ жълтопаветник Мирчовец :

    ЛОШО МИ Е !

    21:50 23.09.2026

  • 8 Николова , София

    9 4 Отговор
    Дядя я с табой ии

    21:50 23.09.2026

  • 9 Каква стана тя

    32 4 Отговор
    Уж зеленски печели войната но ....дали е точно така.
    Такива невероятни смешници сте че.....

    21:50 23.09.2026

  • 10 Български мулти милионер

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Децата им в Америка":

    И нашите деца са там. Учат се за депутати и министри. Създават познанства и връзки. С руснаците също много добре се разбират. За парите националностите не са преграда.

    21:50 23.09.2026

  • 11 Баа Гицка

    8 21 Отговор
    Цигaнето иска да каже че путин по далеч от бункера не ходи!

    21:51 23.09.2026

  • 12 койдазнай

    7 35 Отговор
    Така наречената СВО, е просто непровокирана война на унищожение срещу Украйна, започната от нацисткта хунта в Кремъл. Войната ще неизбежно ще завърши с разпада на Русия и сурово възмездиер за посообниците на нацистите!

    Коментиран от #20, #34

    21:52 23.09.2026

  • 13 Хи хи

    26 4 Отговор
    Тия дето предлагат българи да ходят в Москва, ми накарайте зеля да иде там , и да преговаря за мир бе !!! Тва е негова работа ! Ако не може да договори мир, значи е некадърен и трябва да бъде сменен ! И без тва мандата му е изтекъл !!

    Коментиран от #21, #23

    21:52 23.09.2026

  • 14 Шорт

    24 3 Отговор
    Браво. Бой до откат. Като стигнат полската граница тогава да решават какво да правят!

    21:52 23.09.2026

  • 15 И какво

    18 2 Отговор
    точно ще преговарят със Зеленски, като го управляват отвън. Украинското правителство не е суверенно. Преговорите трябва да са между европейските лидери (Франция и Германия) и Руската федерация. С Украйна ще изпълни онова, което и наредят онези, които я финансират.

    Коментиран от #40

    21:53 23.09.2026

  • 16 продан

    5 6 Отговор
    руzнаците пак ще ни освобождават,ура а а!роби радваите се!

    21:53 23.09.2026

  • 17 А50

    16 2 Отговор
    Руснаците най-накрая удариха един дата център в Киев. Иранците на втория ден ги започнаха след сащкоте удари. Русия много се мотае, незнам дали целта е да изтощът Европа или това е съпътстваща щета, но е факт че Европа се деиндустриализира

    Коментиран от #31

    21:54 23.09.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор
    За всичко е виновен Йосиф Висарионович Джугашвили Другарю Джугашвили защо като и ножът и хлябът бяха в ръцете Ви не решихме веднъж за винаги украинският въпрос след войната Защо не изселихте населеното на Източна Германия около Байкал и не заселихте тези земи с Чукчи Калмики Угури Буряти Защо Другарю Джугашвили Търпите критика

    Коментиран от #30

    21:56 23.09.2026

  • 19 Жълтопаветник

    6 0 Отговор
    Кво ти отбира мaгаре от духова музика!

    21:57 23.09.2026

  • 20 Хунтата е в киив

    20 5 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Забрана на избори, репресии по национален признак, смяна на имената, забрана на майчин език, избиване и изгонване на населението по национален признак. Все признаци на военна хунта от латиноамерикански тип, с кървав диктатор начело. Зелен ски надмина Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно! Прокуди и изби по национален признак 35 милиона свои сънародници.

    Коментиран от #26

    21:57 23.09.2026

  • 21 хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Билецки чака бункерният в Светогорск

    21:58 23.09.2026

  • 22 Русия няма да прави пауза, иначе казано

    13 3 Отговор
    Ще освободи украинците до крак.

    22:00 23.09.2026

  • 23 Ми Путлето

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Има нема от 5 години е тръгнал към Киев като пътьом избяга от Сочи във Валдай.

    22:00 23.09.2026

  • 24 Все съм виждал кон 🐎

    5 9 Отговор
    Ама по-грозен 🐴 не бях 🐎 🐎

    22:02 23.09.2026

  • 25 Баа Гицка

    5 8 Отговор
    Аз на кoна портрета съм си го сложила у кeнефа за в случай на зaпек. Само да го погледна и одма върши работа, да е жив и здрав!

    Коментиран от #27

    22:02 23.09.2026

  • 26 Руснаци

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Хунтата е в киив":

    Това го правите, ве русаците.

    22:04 23.09.2026

  • 27 А50

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Баа Гицка":

    И аз на Петър Стоянов

    22:06 23.09.2026

  • 28 Хахахаха

    4 7 Отговор
    Рашите реват да бъдат денацифицирани.

    Коментиран от #32

    22:06 23.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е, не си съвсем справедлив с др. Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    В Прибалтийските републики 1/3 руснаци, в столиците 50/50. Немците от Екатерининобвреме - в Казахстан. Кримските татари вън от Крим. Евреите - в Далечния изток. Не всички, които не им трябват. Кулаците в Сибир, заедно с кулачките и кулачетата.

    Коментиран от #42

    22:08 23.09.2026

  • 31 Ц А Р Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "А50":

    Метидично ,бавно и по план дроновете на ВКС изключват от тока дата центровете на Палантир .
    Палантир , в случай че някой го е пропуснал, е боен изкуствен интелект, който води война срещу Русия от пет години. Тази система комбинира сателитни изображения, радиоприхващания, телеметрия от свалени самолети, разговори с отворен код и доклади чрез мобилни приложения в едно изображение. Но основният ѝ фокус е другаде: тя помни къде и по кое време руското ПВО е свалило предишната вълна дронове. И след всяка атака преначертава картата на пробойните в руското небе, като определя на следващата вълна дронове маршрут през пробойните .
    Бойният изкуствен интелект има три стълба: свежи данни, изчислителна мощност и способност за бързо масово производство на успешен прототип.

    Фронтовите линии снабдяват американците с данни. От януари в Украйна работи Dataroom - затворено хранилище, където се складират милиони часове данни за обективен контрол и разузнаване.

    22:11 23.09.2026

  • 32 Черпака

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Ти ,като излизаш да си купиш консерви се оглеждай ,въпрос на време е !!@

    Не че можеш да промениш нещо .
    От години си на каишка ,и ще я стегнат.

    Почивай в мир .

    .

    22:11 23.09.2026

  • 33 Жълтопаветник

    4 3 Отговор
    Конь, кво стана с кавалерията, да не я изедаа! Има ли инфо?

    22:13 23.09.2026

  • 34 Морски

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Невежо магаре

    22:13 23.09.2026

  • 35 А50

    7 0 Отговор
    В ООНнето укрите декларират, че са готови на пълно прекратяване на огъня. А след това ще обяват и, че Русия се е предала и ще искат репарации, за това бой докато им омекнат тенджерите на дървените глави

    22:13 23.09.2026

  • 36 Ко стаа бе руски боклуци?

    2 7 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка?

    Коментиран от #47

    22:13 23.09.2026

  • 37 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Не е заради оръжие,защото Запада го няма а и не може да го има в близките 5 години .САЩ ги уведомиха,че поръчаното оръжие ще се забави с 5 години .ВПК на САЩ е спрял поради липса на суровини,а не могат и да ги напечатат тези суровини.Истината е ,че Украйна няма пари за пенсии ,за заплати на воюващите наемници,администрации и пр.а Запада няма пари да ги покрие .Е,кой наемник отишъл в Украйна от другият свят на света да воюва за кинти,ще остане да работи за без кинти? За тях това е работа а както знаем,никой не работи за без пари!

    Коментиран от #41, #43

    22:14 23.09.2026

  • 38 Мижи а те лажем

    3 6 Отговор
    13 год.... ТРИДНЕВНА педофил Движуха! АааааааХахахаха
    А... Вивалди , за 4 дня освободи ПОВЕЧЕ територии от завзетите от педофила за ЦЕЛА ГОДИНА! АааааааХахахаха
    Ама па тия 300 К монголья Фира за тая год...са бакшиш!
    АааааааХахахаха.... еееехх пу т ьооо

    22:14 23.09.2026

  • 39 Ама удрете ги с атома бе

    4 1 Отговор
    Кво ги бавите за какво ви е тоя атом като ви атакуват?ударете и гнъсната европа с атома къде правя оръжията срещу вас

    22:15 23.09.2026

  • 40 Орк

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "И какво":

    И тия са освен че глупаци, кукли на конци. Русия сложи кръст на жалката европа

    22:16 23.09.2026

  • 41 Ицо

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Ръгана ли си в чофката неска?

    Коментиран от #46

    22:16 23.09.2026

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Е, не си съвсем справедлив с др. Сталин":

    Явно е било малко Винаги може повече От Берлин немци до Байкал От Байкал обрано към Берлин Няма празен курс Ниски разходи високи постижения За около година азър Да видиме как щеше да се обедини Германия и щеше ли да има тенджери в Киев

    22:17 23.09.2026

  • 43 Абе...буар

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Оди връткай Ми няги на МАН галето и немой ми дръжа У .. йот.. тъдява. Нъл видиш,че си умствено непълноценна

    22:19 23.09.2026

  • 44 Междувременно

    5 1 Отговор
    Президентът на Финландия силимоновия андроид пее.с Стуб , който в края на август заяви, че украинските въздушни удари по логистични центрове като Wildberries са единственият начин да убеди Русия да преговаря, започна артистично да моли за край на войната.

    Моля те, Русия, моля те, сложи край на тази война!

    Как да не му отмааш едно май гери в гн сната м рда

    Коментиран от #49, #52

    22:20 23.09.2026

  • 45 Гледахте

    5 2 Отговор
    Ли надрусеняка просяк какво приставлямаше на срещата с Тръмп . Наркоман остарял няма , това е радостно .

    22:20 23.09.2026

  • 46 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    И в дебелото черво;))

    22:24 23.09.2026

  • 47 А50

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Как е на гей парада, пиете ли си кафето в Крим или Европа фалира и ще въртите свирки на китайците

    Коментиран от #55

    22:24 23.09.2026

  • 48 Стара новина

    1 0 Отговор
    Отговорът на готовността на Зеленски да прекрати огъня и на фантазиите на Рубио дойде бързо.
    Виж заглавието.

    22:25 23.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ПУТЛЕР, ЛАВРОВ, МЕДВЕДЕВ ....................... И ЦЯЛАТА СГАН СТЕ КОМУНОФАШИТИ И УБИЙЦИ ..................... НАШИЯ РЕZИДЕНТ - РАДЕВ И ПИГИ ЙОТОВА Е СЪЩО КАТО ВАС ...............

    22:29 23.09.2026

  • 51 Никакви паузи, бой по кратуните нацистки

    0 4 Отговор
    Русия няма да прави пауза в специалната военна операция

    Коментиран от #54

    22:30 23.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Шафьоро

    1 0 Отговор
    Абе.. Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    22:31 23.09.2026

  • 54 Последният софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Никакви паузи, бой по кратуните нацистки":

    Че то за 13 год. Имаше пауза само за г ЕЙ парада на монголите, след Разрешението и Заповедта на ЗЕЛЕНСКИ
    👍😄👍
    13 год превземат ДОНБАС

    22:34 23.09.2026

  • 55 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "А50":

    Китай си върна цял СИБИР, заедно със Езерото БАЙКАЛ. Без един изстрел!
    Само...4 Милиона КИТАЙЦИ има в СИБИР но до 3 год ще са 20 Милиона ))

    22:37 23.09.2026