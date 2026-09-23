Йотова от трибуната на ООН: Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко

Президентът Илияна Йотова призова от трибуната на ООН Черно море да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност – зона на безопасност, зона на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, предаде БТА.

Сигурността и стабилността в Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките ѝ измерения бяха основната тема в изказването на държавния глава по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

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Президентът Йотова оглавява българската делегация на форума.

"Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко днес и сега. Но проблемът в Черно море от регионален стана глобален", подчерта Илияна Йотова. Тя посочи, че регионалните последици заедно с тези от войната в Иран и безводието на река Дунав носят риск от продоволствена криза. Президентът Йотова постави и въпроса за устойчивостта и баланса на морските екосистеми в Черно море, застрашени в още по-голяма степен от войната в Украйна.

Тя заяви, че България подготвя инициатива, за която ще търси заедно със страните от региона и всички заинтересовани държави постигането на съгласие и съвместно действие, за да се осигури свободното и безопасно корабоплаване в Черно море. "Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", подчерта Илияна Йотова.

От трибуната на ООН президентът изрази своята почит към капитан Марин Маринов, който загуби живота си в ивицата Газа, докато изпълняваше хуманитарна мисия.