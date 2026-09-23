Йотова от трибуната на ООН: Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко

Президентът Илияна Йотова призова от трибуната на ООН Черно море да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност – зона на безопасност, зона на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, предаде БТА.
Сигурността и стабилността в Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките ѝ измерения бяха основната тема в изказването на държавния глава по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.
Президентът Йотова оглавява българската делегация на форума.
"Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко днес и сега. Но проблемът в Черно море от регионален стана глобален", подчерта Илияна Йотова. Тя посочи, че регионалните последици заедно с тези от войната в Иран и безводието на река Дунав носят риск от продоволствена криза. Президентът Йотова постави и въпроса за устойчивостта и баланса на морските екосистеми в Черно море, застрашени в още по-голяма степен от войната в Украйна.
Тя заяви, че България подготвя инициатива, за която ще търси заедно със страните от региона и всички заинтересовани държави постигането на съгласие и съвместно действие, за да се осигури свободното и безопасно корабоплаване в Черно море. "Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", подчерта Илияна Йотова.
От трибуната на ООН президентът изрази своята почит към капитан Марин Маринов, който загуби живота си в ивицата Газа, докато изпълняваше хуманитарна мисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аууу
Коментиран от #6
21:58 23.09.2026
2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
21:58 23.09.2026
3 Шорт
Коментиран от #9
21:59 23.09.2026
4 кукузел
22:00 23.09.2026
5 Сър Пичук
Коментиран от #8
22:01 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
Коментиран от #11
22:03 23.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ицо
До коментар #3 от "Шорт":Риган ли си в чофката?
Коментиран от #16
22:04 23.09.2026
10 ЧУДЯ СЕ
22:04 23.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 О о Не
22:07 23.09.2026
13 Анонимен
22:09 23.09.2026
14 Срам за човечеството
22:09 23.09.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:09 23.09.2026
16 Шорт
До коментар #9 от "Ицо":Подмии ся. Ще те посетя довечера моме!
22:10 23.09.2026
17 Соваж бейби
22:10 23.09.2026
18 Аз съм веган
Коментиран от #20
22:10 23.09.2026
19 драги ми смехурко,
22:12 23.09.2026
20 Шорт
До коментар #18 от "Аз съм веган":Не трябва да те пускат в парка. Ще опасеш всичко!
22:13 23.09.2026
21 Проф.Юлиян Кирилов
България трябва да работи и с Русия и Украйна ,да подпомогне нейното прекратяване.
22:13 23.09.2026
22 Браво !
Коментиран от #24
22:13 23.09.2026
23 Гробар
22:14 23.09.2026
24 Гробар
До коментар #22 от "Браво !":Откъде идва телешкият ти възторг не е ясно. Ставаме за смях пред сума ти държави. То не бяха жаби, коне, гоцета, чехлювци, фуражки, сега и рунтави кухи биволици.
22:17 23.09.2026
25 Асоциация на таратора по света и о нас
22:17 23.09.2026
26 Точно така
Коментиран от #36
22:19 23.09.2026
27 Помак
22:19 23.09.2026
28 Цвете
22:21 23.09.2026
29 И се провикна на края Йотова
Коментиран от #33
22:22 23.09.2026
30 Само ала бала
22:22 23.09.2026
31 Ееее?!
Кво каза сега? Мрън мрън мрън...
Нищо определено, нищо категорично, нищо като послание или позиция!
Девет години мрънкане, преди това говорител на БСП - предавател на думите на Овчара и Първана, преди това говорител в телевизията - чете каквото и е нашисано на аутокюто.
Е това ли искате да ви е президент? Ама нали казаха Урсулите, че до 2030 г трябва да сме готови за война с Русия...
Тази ли ще ни е главнокомандуващ?
22:22 23.09.2026
32 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
22:23 23.09.2026
33 Света Илияна милосърдна
До коментар #29 от "И се провикна на края Йотова":И за бедстващите в затвора наркобарони.
22:24 23.09.2026
34 Браво на Йотова
22:24 23.09.2026
35 Цвете
22:24 23.09.2026
36 Велика жена ей ! Тя е човека
До коментар #26 от "Точно така":Само автомат и требе и е директно за отряд Чавдар .. много яка кака Чегеварка
22:25 23.09.2026
37 Достойно
22:25 23.09.2026
38 Цвете
22:27 23.09.2026
39 Оригинално
22:28 23.09.2026
40 Тролчета, по- полека
22:28 23.09.2026
41 БЪЛГАРИН
баба Цицолана защото е част от мафията ограбила България.Освен това е
кандидат на най некадърните "фатмаци" начрло с премиера Радев.
Досега няма държава прокопсала управлявана от фатмаци.
22:36 23.09.2026