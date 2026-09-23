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Йотова от трибуната на ООН: Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко
  Тема: Украйна

Йотова от трибуната на ООН: Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко

23 Септември, 2026 21:55 768 41

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Президентът Йотова призова от трибуната на ООН Черно море да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност

Йотова от трибуната на ООН: Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова призова от трибуната на ООН Черно море да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност – зона на безопасност, зона на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, предаде БТА.

Сигурността и стабилността в Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките ѝ измерения бяха основната тема в изказването на държавния глава по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

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Президентът Йотова оглавява българската делегация на форума.

"Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта и това засяга България пряко днес и сега. Но проблемът в Черно море от регионален стана глобален", подчерта Илияна Йотова. Тя посочи, че регионалните последици заедно с тези от войната в Иран и безводието на река Дунав носят риск от продоволствена криза. Президентът Йотова постави и въпроса за устойчивостта и баланса на морските екосистеми в Черно море, застрашени в още по-голяма степен от войната в Украйна.

Тя заяви, че България подготвя инициатива, за която ще търси заедно със страните от региона и всички заинтересовани държави постигането на съгласие и съвместно действие, за да се осигури свободното и безопасно корабоплаване в Черно море. "Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", подчерта Илияна Йотова.

От трибуната на ООН президентът изрази своята почит към капитан Марин Маринов, който загуби живота си в ивицата Газа, докато изпълняваше хуманитарна мисия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууу

    21 13 Отговор
    Патка загубена проста комуниска

    Коментиран от #6

    21:58 23.09.2026

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    5 13 Отговор
    много петрохански звучи...

    21:58 23.09.2026

  • 3 Шорт

    12 11 Отговор
    Права е жената! Много терористи. Потапят танкери. Замърсяват околната среда. Хвърчат дронове наляво надясно!

    Коментиран от #9

    21:59 23.09.2026

  • 4 кукузел

    8 6 Отговор
    Някъде прочете или някой й подсказа??

    22:00 23.09.2026

  • 5 Сър Пичук

    14 5 Отговор
    Някои твърдят, че изборът на Йотова щял да бъде революция в българската политика. Въпросът е, че за смисъла на една революция трябва да се съди по реставрацията, която неизбежно я следва. Нашите революции правят каквото правят, но в крайна сметка все връщат комунистите на власт.

    Коментиран от #8

    22:01 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    10 6 Отговор
    Госпожо нали продоволстваш пожизнено в президенството тандем йотови радевБългария доста изпадна от 2020 година насам доста

    Коментиран от #11

    22:03 23.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ицо

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Шорт":

    Риган ли си в чофката?

    Коментиран от #16

    22:04 23.09.2026

  • 10 ЧУДЯ СЕ

    16 6 Отговор
    НА ЙОТОВА КАК МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ТАКАВА ТРИБУНА И ДА НЕ КАЖЕШ НИЩО...СРАМ МЕ Е КАТО БЪЛГАРИН...СРАМОТА...

    22:04 23.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 О о Не

    11 5 Отговор
    Мунчовиця само мухите са я слушали.

    22:07 23.09.2026

  • 13 Анонимен

    5 7 Отговор
    Ето това са бкп другарите продоволстват хахахахаха За мен е срамно но кой ме пита Счупените машини вече са я назначили пожизнено в президенството и всички мълчат защо КЪДЕ са онези бандити дето чупеха и вилнееха из София били са наети

    22:09 23.09.2026

  • 14 Срам за човечеството

    10 6 Отговор
    Мафийотова и Крадев час по-скоро трябва да се омитат от публичната власт и като цяло от публичното пространство.

    22:09 23.09.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 4 Отговор
    Днес украински агитки са безчинствали в центъра на София Както казва Тодор Колев ЛОШО СЕДЛАРОВ ЛОШО Войната вече е по нашите улици Във Варна проблеми в Бургас проблеми Полицаите стоят гледат а ако си без колан по големи мъже от тях няма Оказа се че флагът на Украйна е същият като на Херцог Фон Брауншвайг Много сме зле

    22:09 23.09.2026

  • 16 Шорт

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо":

    Подмии ся. Ще те посетя довечера моме!

    22:10 23.09.2026

  • 17 Соваж бейби

    7 9 Отговор
    Браво на жената ! Спирай помощите за Украйна, няма да ви ги върнат те са губещата страна и България е малка няма силата да ги притисне да връщат парите ,целият дълг ще изплащат българите за чужда война .

    22:10 23.09.2026

  • 18 Аз съм веган

    6 5 Отговор
    Мис пиги се прави на загрижена

    Коментиран от #20

    22:10 23.09.2026

  • 19 драги ми смехурко,

    8 6 Отговор
    баба цоцолана днес отново пред всички за смях стана!

    22:12 23.09.2026

  • 20 Шорт

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм веган":

    Не трябва да те пускат в парка. Ще опасеш всичко!

    22:13 23.09.2026

  • 21 Проф.Юлиян Кирилов

    3 3 Отговор
    Тази война,трябва да се прекрати с дипломация.
    България трябва да работи и с Русия и Украйна ,да подпомогне нейното прекратяване.

    22:13 23.09.2026

  • 22 Браво !

    10 1 Отговор
    От трибуната на ООН президентът изрази своята почит към капитан Марин Маринов, който загуби живота си в ивицата Гааза, докато изпълняваше хуманитарна мисия. Убит по особенно подъл начин от израелските терористи и престъпници ! Съд за Натаняху и нацистката му хунта !

    Коментиран от #24

    22:13 23.09.2026

  • 23 Гробар

    3 5 Отговор
    Надали някой е слушал мис Пиги. Възползвали са се да отидат по нужда или да си бъркат в носа докато плещи врели некипели.

    22:14 23.09.2026

  • 24 Гробар

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Браво !":

    Откъде идва телешкият ти възторг не е ясно. Ставаме за смях пред сума ти държави. То не бяха жаби, коне, гоцета, чехлювци, фуражки, сега и рунтави кухи биволици.

    22:17 23.09.2026

  • 25 Асоциация на таратора по света и о нас

    2 3 Отговор
    Да е жива и здрава ,задето повдигна въпроса за нереалните световно цени на таратора на плажа и по към центъра

    22:17 23.09.2026

  • 26 Точно така

    2 5 Отговор
    да се осигури свободното и безопасно корабоплаване в Черно море. Никакви атлантически пирати и никакви украински терористи ! "Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", подчерта Илияна Йотова....трябва да сме зона на безопасност, зона на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори с братска Русия , на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, предаде БТА.....а тъй, точно тъй ! Не на Гюров, само Йотова и Костадинов ! И Венсеремус ООН !

    Коментиран от #36

    22:19 23.09.2026

  • 27 Помак

    4 2 Отговор
    Самс на себе си и на персонала от посолството е говорила ...Йотова се зе на сериозно и стана нагла

    22:19 23.09.2026

  • 28 Цвете

    0 0 Отговор
    ДВУЛИЧИЕТО И ЛИЧИ ДОРИ ОТ ТРИБУНАТА НА ТАКЪВ ПАРЛАМЕНТ.ЗАЩО НЕ РАЗКАЖЕ ,КАК Е ПОМИЛВАЛА ЕДИН НАРКОТРАФИКАНТ ПРЕДСРОЧНО 10 ГОДИНИ????? КОГА ЩЕ РАЗКРИЯТ ДОСИЕТАТА ДО КРАЙ, ЗА ДА ВИДИМ И ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ, КОИТО СИ ВЪОБРАЗЯВАТ ,ЧЕ ЩЕ ВЪРНАТ ОБРАТНО БЪЛГАРИТЕ В ЛАПИТЕ НА РУСИЯ? БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ТОВА Е ЛОЗУНГЪТ НА БЪЛГАРИТЕ И НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕШ ОТ НЕГО, КАКВОТО И ДА НИ СТРУВА.🇧🇬🍀👍👏🎉

    22:21 23.09.2026

  • 29 И се провикна на края Йотова

    4 1 Отговор
    Свобода за Куба, Свобода за Венецуела... свобода за Палестина ...Венсеремус!

    Коментиран от #33

    22:22 23.09.2026

  • 30 Само ала бала

    3 1 Отговор
    Кога ще се напънете дипломатично в Москва да спрете агресора?

    22:22 23.09.2026

  • 31 Ееее?!

    3 0 Отговор
    И.?
    Кво каза сега? Мрън мрън мрън...
    Нищо определено, нищо категорично, нищо като послание или позиция!
    Девет години мрънкане, преди това говорител на БСП - предавател на думите на Овчара и Първана, преди това говорител в телевизията - чете каквото и е нашисано на аутокюто.
    Е това ли искате да ви е президент? Ама нали казаха Урсулите, че до 2030 г трябва да сме готови за война с Русия...
    Тази ли ще ни е главнокомандуващ?

    22:22 23.09.2026

  • 32 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    2 1 Отговор
    Йотова ,на фона на тоз терикот изглежда се едно стърже краставица за таратор в кухнята на мифката

    22:23 23.09.2026

  • 33 Света Илияна милосърдна

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "И се провикна на края Йотова":

    И за бедстващите в затвора наркобарони.

    22:24 23.09.2026

  • 34 Браво на Йотова

    2 3 Отговор
    А който иска война, знае ли въобще какво е?!

    22:24 23.09.2026

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    САМО ПРЕДИ ЧАСОВЕ ПИСАХА ТОЧНО ЗА ВАС, КАК КУТЕВ ВИ Е ЗАБРАНИЛ ДА ПУБЛИКУВАТЕ ,НО НЕ ЛЪЖИТЕ ,А ИСТИНИТЕ ОТНОСНО ПБ.ВЕРНО ЛИ Е ,ЗАЩОТО И ДРУГИ САЙТОВЕ ПУБЛИКУВАХА " СЪОБЩЕНИЕТО "? НЕЩО ДА КАЖЕТЕ ВЪВ ВАША ЗАЩИТА ???????

    22:24 23.09.2026

  • 36 Велика жена ей ! Тя е човека

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Точно така":

    Само автомат и требе и е директно за отряд Чавдар .. много яка кака Чегеварка

    22:25 23.09.2026

  • 37 Достойно

    2 2 Отговор
    Много достойно поведение от страна на Йотова, стига с тоя слугинаж

    22:25 23.09.2026

  • 38 Цвете

    1 0 Отговор
    САМО ПРЕДИ ЧАСОВЕ ПИСАХА ТОЧНО ЗА ВАС, КАК КУТЕВ ВИ Е ЗАБРАНИЛ ДА ПУБЛИКУВАТЕ ,НО НЕ ЛЪЖИТЕ ,А ИСТИНИТЕ ОТНОСНО ПБ.ВЕРНО ЛИ Е ,ЗАЩОТО И ДРУГИ САЙТОВЕ ПУБЛИКУВАХА " СЪОБЩЕНИЕТО "? НЕЩО ДА КАЖЕТЕ ВЪВ ВАША ЗАЩИТА ???????

    22:27 23.09.2026

  • 39 Оригинално

    0 0 Отговор
    Проблемът е водата- морска и речна.

    22:28 23.09.2026

  • 40 Тролчета, по- полека

    1 0 Отговор
    Все пак това е ООН, и много добре да се чува по-често глас за мир и въобще нашият глас, браво

    22:28 23.09.2026

  • 41 БЪЛГАРИН

    0 1 Отговор
    Правилно говори българския президент.Все пак никога няма да гласувам за
    баба Цицолана защото е част от мафията ограбила България.Освен това е
    кандидат на най некадърните "фатмаци" начрло с премиера Радев.
    Досега няма държава прокопсала управлявана от фатмаци.

    22:36 23.09.2026