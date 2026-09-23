33 000 души ще бъдат преместени в други райони, вместо да се върнат по домовете си в Непал

Ръководителят на Националната служба за намаляване на риска от бедствия и управление на бедствията в Непал заяви, че около 33 000 души, засегнати от опустошителните наводненията миналия месец, ще трябва да бъдат преместени в други райони, вместо да се върнат по домовете си, предаде Киодо, съобщи БТА.

Междувременно страната продължава да се справя с последиците от бедствието, което нанесе щети на над 7500 жилищни сгради, като все още хиляди хора са в неизвестност.

Дхарам Радж Упрети, ръководител на службата, заяви в интервю за агенцията, че районите, до които е достигнало наводнението – на места 13 метра над нормалното ниво на реките – ще бъдат обявени за „опасни зони“.

„Знаем, че съществува възможност за ново бедствие. Затова не искаме да поемаме допълнителен риск“, заяви Упрети по-рано тази седмица, като добави, че засегнатото население ще бъде преместено на по-безопасни места.

Според непалското правителство наводнението и свлачището от 26 август, предизвикани от лавина от лед и скални отломки в горната част на водосборния басейн на река Ленде Кхола в Тибет, са отнели живота на 1451 души, а около 5700 души са в неизвестност в Непал, сред които над 600 чуждестранни граждани.

Упрети призна, че емоционалната привързаност към местата, където хората са родени и прекарали целия си живот, затруднява убеждаването на засегнатите да се преместят на по-безопасно място.

Той обаче заяви, че екипи от неговата служба, Департамента по геодезия и съответните министерства вече са проучили по-безопасни райони в близост до опасните зони, където пострадалите могат да бъдат преместени и да живеят в „сигурни селища“ и с „достойнство“.

Спасителните операции в тунелите на някои от 12-те водноелектрически централи, засегнати от отломките от лавината, са към края си. Властите планират в края на тази седмица да обявят приключването на тези операции и да преминат към възстановяване след бедствието.

„Шансовете да бъде открит оцелял са много, много малки или никакви“, каза той.

Правителството реши да отпусне на всяко семейство еднократна помощ от около 2600 долара за жилищни нужди, в допълнение към месечна помощ от 98 долара за семейства до четирима души за покриване на разходите за препитание и наем.

По-рано този месец правителството изчисли, че за първоначалното възстановяване след наводненията ще са необходими 4,77 милиарда долара, но Упрети заяви, че сумата се очаква да нарасне.

Непал се надява част от необходимите средства да бъдат осигурени от международните му партньори за развитие, сред които Япония, Китай, Индия, Великобритания, Световната банка и Азиатската банка за развитие.