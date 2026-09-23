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Бъдещият посланик на Северна Македония в България: Необходима е деескалация

Бъдещият посланик на Северна Македония в България: Необходима е деескалация

23 Септември, 2026 22:13 513 5

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Приоритет в работата на Крум Ефремов като посланик в България ще бъде засилването на сътрудничеството във всички области

Бъдещият посланик на Северна Македония в България: Необходима е деескалация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е първата държава, признала независимата Република (Северна) Македония през януари 1992 г., но отношенията между двете държави не са на необходимото ниво за съюзници в НАТО, едната от които член, а другата е кандидат за членство в ЕС, смята бъдещият посланик на Република Северна Македония в България Крум Ефремов, който днес е представил в парламентарната комисия по външна политика и външна търговия намеренията си за дипломатическата си работа в София, предаде БТА.

Според медиите в страната по време на изслушването Ефремов е посочил необходимостта от „промяна в подхода чрез деескалация в отношенията и създаване на положителен климат” с България.

„Нерешеният въпрос за възпрепятстването от страна на Република България на преговорите за присъединяване на страната ни към ЕС представлява най-голямото предизвикателство. В предстоящия период държавата ще остане ангажирана с намирането на решение чрез диалог, с добра воля, сигурност и гаранции, а не с повтаряне на застоя, който не е в интерес и за двете държави”, цитират медиите в страната думите на бъдещия посланик в България.

Той е подчертал, че при всяка възможност България продължава да потвърждава ангажимента си към европейския консенсус от юли 2022 г., който е условие за напредъка на Северна Македония в преговорите за членство в ЕС и настоява за промени в конституцията и прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан през 2017 г.

Приоритет в работата на Крум Ефремов като посланик на Северна Македония в България ще бъде засилването на сътрудничеството във всички области, става ясно още от изслушването му.

„Развитието на политическите двустранни отношения ще бъде значителен фокус и сегмент в нашето сътрудничество, като организирането на срещи на всички нива - както на високо, така и на експертно ниво - е много важно от гледна точка на осъзнаването и възприемането на допълнителни възможности за по-голямо сътрудничество”, казва Ефремов.

В намеренията си той посочва още това да бъде обърнато специално внимание на засилването на сътрудничеството в областта на туризма, както и на сътрудничеството в областта на енергетиката и газификацията, уточнявайки и интереса на Северна Македония за отваряне на три нови ГКПП с България, като този между Берово и Струмяни е в най-напреднала фаза.

На заседанието на парламентарната комисия по външна политика и външна търговия са били изслушани и бъдещите посланици на страната в Норвегия, Швеция и Румъния, което е преминало "при не особено голям интерес и без допълнителни въпроси", уточнява ТВ Сител.

Ефремов е дипломат от кариерата и беше посланик на Северна Македония в Киев по време на началото на войната в Украйна.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Луд

    4 0 Отговор
    До кога политиците ни ще ни правят на маймуни.

    22:19 23.09.2026

  • 2 интересите

    1 0 Отговор
    на двете държави са различни господине.

    22:25 23.09.2026

  • 3 Железния Феликс

    1 0 Отговор
    Да се арестува. Ако откаже да се признае за българин и да целуне българското знаме, да се кастрира, да му ударят сто тояги и да го гонят гол по магистралата до границата.

    22:25 23.09.2026

  • 4 Мисира

    2 0 Отговор
    Деескалирайте!Жельо Желев ви направи народ с държава.Вие сте неблагодарници!

    Коментиран от #5

    22:31 23.09.2026

  • 5 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мисира":

    Кой идиот сложи жабока Желю селския идиот за президент така и не стана ясно.

    22:34 23.09.2026

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