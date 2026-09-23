Силните на деня се страхуват от нас, заяви Педро Санчес

Испанският министър-председател Педро Санчес защити политиката на своето правителство и тази, водена от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани в подкрепа на най-уязвимите, предаде ЕФЕ, съобщи БТА.

„Силните на деня се страхуват от нас“, заяви Санчес.

Той каза това в присъствието на Мамдани на икономическо събитие, организирано от кмета на Ню Йорк, като специално открои испанския икономически модел и политиката в областта на имиграцията.

Санчес заяви, че тези политически мерки, както и тези, прилагани от Мамдани, помагат за намаляване на неравенството.

„Испания показва, че е възможен друг икономически модел, а Ню Йорк доказва, че същата тази амбиция може да преобрази градовете ни“, каза той.

„Ето защо силните на деня се страхуват от нас, защото ден след ден показваме, че е възможен друг път и че той работи, че носи резултати за обикновените хора“, добави Санчес.

Да спечелим бъдещето

Санчес, който се пошегува, че 2026 г. е била добра година за Ню Йорк с титлата на „Никс“ в НБА и за Испания с победата на Световното първенство по футбол, заяви, че оставащото предизвикателство е да се докаже, че прогресивната политика може да „спечели бъдещето“.

Той защити икономическите постижения на правителството си, като заяви, че те са опровергали твърденията, според които икономическият растеж изисква приемане на по-голямо неравенство, жертви от страна на работниците и слаба социална защита.

„Никога не съм вярвал в това и Испания през последните осем години доказва, че тези твърдения не са верни, че съществува друг път“, каза той, като посочи мерки като увеличението на минималната работна заплата с 66% и ангажимента на правителството към чистата енергия.

Според Санчес подобни политически мерки работят и носят резултати в полза на гражданите, тъй като „социалната справедливост не е враг на икономическия растеж, а един от неговите стълбове“.

Той отбеляза, че тези политики са изиграли важна роля при справянето с неотдавнашните кризи, включително пандемията и войните.

Санчес подчерта и икономическите показатели на Испания, като посочи, че тя е една от най-бързо развиващите се напреднали икономики, с ниво на безработица, най-ниско от почти две десетилетия насам, и неравенство, достигнало най-ниското си равнище от началото на воденето на статистика по този показател през 2008 г.

Той допълни, че Испания, заедно с други държави, е насочила Европа към по-голяма солидарност, въвела е система за гарантиран минимален доход, защитила е уязвимите семейства и е спряла принудителните изгонвания от жилища.

„Урокът“ от имиграцията

Санчес добави „още един урок“ от опита на Испания, като изтъкна, че имиграцията е направила страната по-силна в икономическо, социално и културно отношение.

„Имигрантите работят в нашите компании, допринасят за публичните ни финанси, поддържат социалната ни държава и обогатяват общностите ни. Имиграцията, без съмнение, ни прави по-добра страна“, смята испанският премиер.

Той отбеляза, че това е особено важно във време, когато политици от двете страни на Атлантика се опитват да убедят работещите, че проблемите им се дължат на други работници, хора, родени другаде, които може дори да печелят по-малко от тях.

„Това е един от най-старите политически трикове в историята: да накараш хората да гледат настрани така, че никога да не погледнат нагоре“, каза той, призовавайки гражданите да се обединят около каузи като достойно заплащане, достъпни жилища, качествени обществени услуги, време за семейството, сигурност, достойнство и бъдеще.

Санчес също така предупреди, че богатството и властта се концентрират все повече в ръцете на малцина, и подчерта необходимостта да се гарантира, че технологиите разширяват възможностите, вместо да концентрират власт, и укрепват демокрацията, вместо да я подкопават.