В САЩ се проведе рядка по рода си среща между външните министри на Полша и Беларус

Външните министри на Полша и Беларус се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН – първи подобен контакт на високо равнище между тези две съседни държави от 10 години насам, който Варшава разглежда като начало на нормализиране на отношенията, предаде Франс прес, съобщи БТА.

От години се наблюдава засилено напрежение между Полша, член на Европейския съюз и НАТО, и Беларус, съюзник на Москва и изолирана държава, ръководена от президента Александър Лукашенко от 1994 г.

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Полският министър на външните работи Радослав Шикорски заяви днес пред полската телевизия Те Фау Пе, че вчера се е срещнал с колегата си Максим Риженков на "неутрална територия" в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Ситуацията на границата е по-нормализирана, отколкото в миналото", посочи той.

"Имаме и освобождавания на затворници, сред които е Анджей Почобут", добави Шикорски, имайки предвид беларуския журналист от полски произход, освободен от Минск тази година.

"Следователно като съседи имаме още повече причини да се опитаме да стабилизираме отношенията си“, каза полският първи дипломат.

Министрите се срещнаха в момент, когато правителството на американския президент Доналд Тръмп възобнови диалога с Минск, като облекчи някои санкции в замяна на освобождаването на затворници.

"Това е първата среща, установяване на контакт, но се провеждат срещи и на други равнища", посочи Шикорски и добави: "Скоро ще открием нова сграда на посолството в Минск. Когато един съсед желае да размрази и подобри отношенията, Полша винаги е първата, която се съгласява".

Както съобщи държавната телеграфна агенция на Беларус – БелТА, беларуското Министерство на външните работи от своя страна посочи, че срещата е била "фокусирана върху оценката на състоянието на беларуско-полските отношения и върху пътищата за тяхното по-нататъшно развитие в интерес на народите на двете страни".

Беларус потуши масовите антиправителствени протести през 2020 г. Стотици хора остават в затвора, а хиляди бяха принудени да емигрират, предимно в Полша.

През 2022 г. Минск разреши на Москва да използва територията си за нахлуване в Украйна.

Полша, която има обща граница с Беларус, Русия и Украйна, също така обвини Минск, че е организирал миграционна криза на границата ѝ, която оттогава е значително ограничена чрез изграждането на стена.

Последната среща на високо равнище между двете съседни държави се състоя през 2016 г., когато тогавашният полски министър-председател Матеуш Моравецки посети Минск, припомня АФП.