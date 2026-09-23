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В САЩ се проведе рядка по рода си среща между външните министри на Полша и Беларус
  Тема: Украйна

В САЩ се проведе рядка по рода си среща между външните министри на Полша и Беларус

23 Септември, 2026 21:38 682 9

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  • оон

От години се наблюдава засилено напрежение между Полша, член на Европейския съюз и НАТО, и Беларус, съюзник на Москва

В САЩ се проведе рядка по рода си среща между външните министри на Полша и Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външните министри на Полша и Беларус се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН – първи подобен контакт на високо равнище между тези две съседни държави от 10 години насам, който Варшава разглежда като начало на нормализиране на отношенията, предаде Франс прес, съобщи БТА.

От години се наблюдава засилено напрежение между Полша, член на Европейския съюз и НАТО, и Беларус, съюзник на Москва и изолирана държава, ръководена от президента Александър Лукашенко от 1994 г.

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Полският министър на външните работи Радослав Шикорски заяви днес пред полската телевизия Те Фау Пе, че вчера се е срещнал с колегата си Максим Риженков на "неутрална територия" в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Ситуацията на границата е по-нормализирана, отколкото в миналото", посочи той.

"Имаме и освобождавания на затворници, сред които е Анджей Почобут", добави Шикорски, имайки предвид беларуския журналист от полски произход, освободен от Минск тази година.

"Следователно като съседи имаме още повече причини да се опитаме да стабилизираме отношенията си“, каза полският първи дипломат.

Министрите се срещнаха в момент, когато правителството на американския президент Доналд Тръмп възобнови диалога с Минск, като облекчи някои санкции в замяна на освобождаването на затворници.

"Това е първата среща, установяване на контакт, но се провеждат срещи и на други равнища", посочи Шикорски и добави: "Скоро ще открием нова сграда на посолството в Минск. Когато един съсед желае да размрази и подобри отношенията, Полша винаги е първата, която се съгласява".

Както съобщи държавната телеграфна агенция на Беларус – БелТА, беларуското Министерство на външните работи от своя страна посочи, че срещата е била "фокусирана върху оценката на състоянието на беларуско-полските отношения и върху пътищата за тяхното по-нататъшно развитие в интерес на народите на двете страни".

Беларус потуши масовите антиправителствени протести през 2020 г. Стотици хора остават в затвора, а хиляди бяха принудени да емигрират, предимно в Полша.

През 2022 г. Минск разреши на Москва да използва територията си за нахлуване в Украйна.

Полша, която има обща граница с Беларус, Русия и Украйна, също така обвини Минск, че е организирал миграционна криза на границата ѝ, която оттогава е значително ограничена чрез изграждането на стена.

Последната среща на високо равнище между двете съседни държави се състоя през 2016 г., когато тогавашният полски министър-председател Матеуш Моравецки посети Минск, припомня АФП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 1 Отговор
    Йотова ще оправи всичко , тя говори пред ООН ...ама там нямаше никой

    21:40 23.09.2026

  • 2 Санчо

    2 1 Отговор
    Мунчо каза, че няма да вдига данъци 🤥

    21:41 23.09.2026

  • 3 Императора Шао Кан

    6 1 Отговор
    САЩ предупредиха съюзниците си да очакват забавяне до пет години при доставките на някои ключови оръжейни системи. Щом цяла Европа и цял свят съюзници ще чакат цели пет години за нещо което или е скъпо или трудно ще ти го продадад сега пък е направа като антика и то срещу кратка война срещу малък Иран, представям си какво ли е война срещу Русия , Китай, Северна Корея оста на злото или БРИКС и ШОК камо ли Трета световна война, оказа се че произвеждат твърде малко, твръде безодговорно, твърде скъпо, и вече твръде непотребна техника която дори малки сили са способни да унищожават

    21:41 23.09.2026

  • 4 Шоуто с Тръмп беше по голямо !

    4 1 Отговор
    Тръмп обяви мащабни покупки на беларуски поташ. Съединените щати работят по мащабна сделка за закупуване на поташ торове от Беларус. Цената ще бъде значително по-ниска от тази, която в момента плащаме на Канада, което е много добра новина за нашите фермери и животновъди“, заяви политикът. Да ама НЕ
    Няколко часа преди публикацията на Тръмп Александър Лукашенко заяви, че Беларус няма наличен поташ тор за САЩ. „Успяхме да се преориентираме на изток. Преговорите ни с американците са доказателство за това... Дори и да искахме да снабдяваме други пазари днес, просто нямаме обемите за западните пазари: всичко е договорено“, увери беларуският служител .хахахаха.....Той отбеляза и друг фактор, усложняващ доставките до САЩ: Беларускалий произвежда предимно розов поташ. „А в САЩ фермерите купуват бял поташ... Ние произвеждаме между един милион и максимум 1,5 милиона тона от белия поташ, необходим за американския пазар.“ „Тоест, няма да е достатъчно, за да задоволи нуждите на американския пазар“, отбеляза Маховски.

    21:42 23.09.2026

  • 5 Ку-кууууу

    6 0 Отговор
    Беларус ли е "изолирана държава" ? Вие нормални ли сте въобще? Бива ли подобни глупости да препечатвате незнойно от къде ....

    21:44 23.09.2026

  • 6 Кога

    1 0 Отговор
    започва войната

    21:55 23.09.2026

  • 7 Полша и Беларус...

    4 0 Отговор
    Истината е че жалките поляци опити правят да спъват и блокират китайският внос но иначе още си орат нивите с трактори Беларус....

    21:56 23.09.2026

  • 8 Балтийските държави

    2 0 Отговор
    искат от ЕС 500 милиона евро зa да се защитават от украински безпилотни летателни апарати ! Латвия, Литва и Естония тайно са поискали 500 милиона евро от Европейския съюз за спешна защита от дронове, според доклад на финландски медии.Средствата са планирани за развитието на специализирана инфраструктура. Балтийските столици са принудени да се защитават от нахлувания на украински дронове, които често навлизат във въздушното пространство на европейските държави.В Румъния украински дрон-камикадзе вече се взриви в търговско пристанище. В Естония военните бяха принудени да свалят дрон на украинските въоръжени сили в боен сблъсък.
    Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка.

    22:05 23.09.2026

  • 9 Разумни хора са

    2 0 Отговор
    По-голямата част от беларусите - 92,6% - смятат, че страната им трябва да поддържа добри отношения с всички държави, независимо от противоречията, които съществуват между тях, според национално социологическо проучване по актуални международни и вътрешни въпроси, съобщи БЕЛТА. Само 6,1% от анкетираните не са съгласни, че Беларус трябва да поддържа добри отношения с всички държави, независимо от съществуващите спорове. .... Де и ние да бяхме такива. Тоест политиците ни

    22:09 23.09.2026