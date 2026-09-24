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Балистични ракети удариха Киев и Одеса, има разрушения, пожари и жертви
  Тема: Украйна

Балистични ракети удариха Киев и Одеса, има разрушения, пожари и жертви

24 Септември, 2026 04:00, обновена 24 Септември, 2026 04:14 722 13

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Двама души са загинали, а шестима са ранени при удара по украинската столица

Балистични ракети удариха Киев и Одеса, има разрушения, пожари и жертви - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова руска въздушна атака беше извършена срещу Украйна в нощта срещу 24 септември. Киев отново беше атакуван с балистични ракети, а в Одеса са нанесени удари по медицински и образователни обекти и жилищни сгради.

В украинската столица са регистрирани няколко вълни от взривове. Въздушните сили на Украйна предупредиха за заплаха от балистични ракети, включително за ракети, насочени към Киев и Киевска област. Властите призоваха населението да остане в укритията.

При нощната атака срещу Киев са загинали двама души, а шестима са ранени, като част от пострадалите са хоспитализирани. Двама от ранените са били в тежко състояние.

Разрушения и пожари в Киев

Отломки от ракети са паднали на няколко места в столицата.

В Днепровския район е частично разрушена сграда на територията на частно имение. Първоначално е имало информация, че под отломките може да се намират хора.

В Подолския район отломки са паднали на паркинг в близост до медицинско заведение, където са се запалили автомобили. Повредени са прозорците и част от фасадата на родилен дом, както и на клинико-диагностичен център. Един от загиналите е бил на паркинга в близост до медицинското заведение.

Има съобщения за паднали отломки и в Соломенски и Дарницки район. Нощната атака е била извършена на няколко вълни, като след първите взривове са последвали нови предупреждения за балистични ракети.

Зеленски: ударът е нанесен по време на разговори с американски конгресмени

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският балистичен удар по Киев е бил извършен именно докато той разговарял с американски конгресмени за нови санкции срещу Русия.

По думите му разговорите са били свързани с т.нар. „закон Греъм“ и необходимостта от допълнителен натиск върху Москва.

Зеленски заяви, че Украйна има нужда от повече средства за прихващане на балистични ракети и от допълнителни санкции срещу Русия и компании и държави, които подпомагат руската икономика. Това са негови оценки и призиви, отправени след атаката.

Одеса също е атакувана

През нощта удари са нанесени и по Одеса.

Според местните власти са повредени медицински и образователни учреждения, както и жилищни сгради. В града са създадени оперативни щабове за оказване на помощ на засегнатите жители.

Украинските военновъздушни сили съобщиха и за заплахи от безпилотни апарати и ракети за Одеса и областта.

Атаката срещу Одеса идва след поредица от удари по региона през последните дни, включително срещу инфраструктура, свързана с пристанищната дейност.

Киев преживя почти непрекъснати атаки и през 23 септември

Нощният удар последва тежък ден за украинската столица.

В рамките на 23 септември Киев беше атакуван многократно с безпилотни летателни апарати. До края на деня местните власти съобщиха за двама загинали и 45 ранени.

18 от пострадалите са били настанени в болници, като двама са били в тежко състояние.

Според украинската прокуратура при ударите са били повредени бензиностанция, бизнес център, офисна сграда, обект на фармацевтично предприятие, бивш пазар и обекти в района на централната гара. На няколко места са избухнали пожари. Съобщава се и за повторни удари по вече засегнати обекти.

Ударени са и комуникационни обекти

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че при атаките на 23 септември са били засегнати големи центрове за обработка на данни.

По думите му става дума за гражданска инфраструктура, която осигурява достъп до информация и предупреждения за ракетни и дронови атаки. Сибига твърди, че са били засегнати и обекти, свързани с образователната инфраструктура, включително сграда на киевски колеж, докато там е имало студенти.

Тези твърдения са на украинския външен министър и не са независимо потвърдени от руската страна.

Тежки удари и в Донецка област

Сред най-тежко засегнатите места през 23 септември е Александровка в Донецка област.

Според местните украински власти при въздушен удар са загинали петима души, а шестима са били ранени. Към момента на съобщението спасителните екипи са издирвали още седем души под развалините, сред които две деца.

По данни на областната администрация са били повредени 12 многоетажни и 42 частни жилищни сгради, както и административна сграда, детска градина, магазин и автомобили.

Атаките продължават на фона на дипломатическите разговори

Новата серия от удари се случва в момент, когато украинският президент е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН и провежда срещи с американски и европейски представители.

Само ден по-рано Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на нова мащабна руска атака срещу страната.

В същото време Киев и западните му партньори обсъждат възможности за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура и продължават дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Към сутринта на 24 септември украинските власти продължават да оценяват щетите от последната нощна атака. Данните за пострадалите и разрушенията могат да бъдат актуализирани в следващите часове.

Източници: Украинская правда, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    19 13 Отговор
    Освен терор, друго не могат да направят фашистите.

    Коментиран от #10

    04:21 24.09.2026

  • 2 И Киев е Руски

    13 25 Отговор
    Когато хората правят глупави неща, винаги ще има последствия

    04:27 24.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    8 25 Отговор
    Изборите за Държавната дума се превърнаха в съкрушително поражение за Запада, Руснаците се обединиха около правителството и избраха стабилност. На този фон кризата в Украйна, където нелегитимната администрация на Зеленски лишава гражданите от правото им на глас, става все по-очевидна

    04:32 24.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нннн

    5 22 Отговор
    Според информацията от ,,Украинска правда" Русия удря само цивилни обекти и убива само мирни жители.(?)

    04:38 24.09.2026

  • 6 Европеец

    7 52 Отговор
    На война е така.... Руският президент Путин е благороден, защото нанася ударите през нощта и според мен жертвите са вероятно охранители на съответните обекти...... Гледах кадри на срещата на зеленски с Тръмп и по държанието и физиономиите на зеленски за пореден път се обаждавам, че има типични черти на наркоман употребяващ кокаин..... Гледах и едно изказване на шефа на НАТО и се убедих, че Рюте е един празно главец , говорещ празни приказки и Господ да пази страните членки на НАТО от такъв шеф.... Преди малко слушах и речта на Йотова в ООН..... Речта беше йограмотна и явно е писана от грамотен колектив....,но Много общи приказки, скача от тема на тема, не одобрявам че говоря ще на френски.... Ако съм петрухуанец речта би ми харесала, но не съм такъв и затова мога да направя заключението, че президентката Йотова от червена комунистка, после социалистка, сега е станала върла петрохуанка... Говори за мира, а и същото време за споделена сигурност , насочена срещу Русия държавата с най-мощното въоръжение... Петрохуанка откъде да я погледнеш...... Мир в Украйна ще има, когато зеления наркоман изпълни за ръката на рошавия пияница-до последния украинец или когато зеления и неговите покровители и помагачи узреят, че никога не могат да побелят Русия или пък изчерпат паричните и оръжейни ресурси. Войната е лошо нещо, но уговорката беше-като не искаш мира, Нати секира...

    Коментиран от #7, #8

    04:46 24.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Интересно

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Това откъде го копираТъпейко?

    Коментиран от #13

    04:58 24.09.2026

  • 9 гочето

    4 1 Отговор
    удряй Вова!

    05:00 24.09.2026

  • 10 Ами..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    Бандеровци... Какво да го правиш.
    Стрелят по ... плажове...

    05:00 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Урсулъ

    1 1 Отговор
    До последния украинец ....

    05:04 24.09.2026

  • 13 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно":

    Отговарям ти само от вежливост....От на м.п.,..... Вероятно не си харесал това което съм написал, но проблема си е твой....

    05:13 24.09.2026

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