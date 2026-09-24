Балистични ракети удариха Киев и Одеса, има разрушения, пожари и жертви

Нова руска въздушна атака беше извършена срещу Украйна в нощта срещу 24 септември. Киев отново беше атакуван с балистични ракети, а в Одеса са нанесени удари по медицински и образователни обекти и жилищни сгради.

В украинската столица са регистрирани няколко вълни от взривове. Въздушните сили на Украйна предупредиха за заплаха от балистични ракети, включително за ракети, насочени към Киев и Киевска област. Властите призоваха населението да остане в укритията.

При нощната атака срещу Киев са загинали двама души, а шестима са ранени, като част от пострадалите са хоспитализирани. Двама от ранените са били в тежко състояние.

Разрушения и пожари в Киев

Отломки от ракети са паднали на няколко места в столицата.

В Днепровския район е частично разрушена сграда на територията на частно имение. Първоначално е имало информация, че под отломките може да се намират хора.

В Подолския район отломки са паднали на паркинг в близост до медицинско заведение, където са се запалили автомобили. Повредени са прозорците и част от фасадата на родилен дом, както и на клинико-диагностичен център. Един от загиналите е бил на паркинга в близост до медицинското заведение.

Има съобщения за паднали отломки и в Соломенски и Дарницки район. Нощната атака е била извършена на няколко вълни, като след първите взривове са последвали нови предупреждения за балистични ракети.

Зеленски: ударът е нанесен по време на разговори с американски конгресмени

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският балистичен удар по Киев е бил извършен именно докато той разговарял с американски конгресмени за нови санкции срещу Русия.

По думите му разговорите са били свързани с т.нар. „закон Греъм“ и необходимостта от допълнителен натиск върху Москва.

Зеленски заяви, че Украйна има нужда от повече средства за прихващане на балистични ракети и от допълнителни санкции срещу Русия и компании и държави, които подпомагат руската икономика. Това са негови оценки и призиви, отправени след атаката.

Одеса също е атакувана

През нощта удари са нанесени и по Одеса.

Според местните власти са повредени медицински и образователни учреждения, както и жилищни сгради. В града са създадени оперативни щабове за оказване на помощ на засегнатите жители.

Украинските военновъздушни сили съобщиха и за заплахи от безпилотни апарати и ракети за Одеса и областта.

Атаката срещу Одеса идва след поредица от удари по региона през последните дни, включително срещу инфраструктура, свързана с пристанищната дейност.

Киев преживя почти непрекъснати атаки и през 23 септември

Нощният удар последва тежък ден за украинската столица.

В рамките на 23 септември Киев беше атакуван многократно с безпилотни летателни апарати. До края на деня местните власти съобщиха за двама загинали и 45 ранени.

18 от пострадалите са били настанени в болници, като двама са били в тежко състояние.

Според украинската прокуратура при ударите са били повредени бензиностанция, бизнес център, офисна сграда, обект на фармацевтично предприятие, бивш пазар и обекти в района на централната гара. На няколко места са избухнали пожари. Съобщава се и за повторни удари по вече засегнати обекти.

Ударени са и комуникационни обекти

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че при атаките на 23 септември са били засегнати големи центрове за обработка на данни.

По думите му става дума за гражданска инфраструктура, която осигурява достъп до информация и предупреждения за ракетни и дронови атаки. Сибига твърди, че са били засегнати и обекти, свързани с образователната инфраструктура, включително сграда на киевски колеж, докато там е имало студенти.

Тези твърдения са на украинския външен министър и не са независимо потвърдени от руската страна.

Тежки удари и в Донецка област

Сред най-тежко засегнатите места през 23 септември е Александровка в Донецка област.

Според местните украински власти при въздушен удар са загинали петима души, а шестима са били ранени. Към момента на съобщението спасителните екипи са издирвали още седем души под развалините, сред които две деца.

По данни на областната администрация са били повредени 12 многоетажни и 42 частни жилищни сгради, както и административна сграда, детска градина, магазин и автомобили.

Атаките продължават на фона на дипломатическите разговори

Новата серия от удари се случва в момент, когато украинският президент е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН и провежда срещи с американски и европейски представители.

Само ден по-рано Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на нова мащабна руска атака срещу страната.

В същото време Киев и западните му партньори обсъждат възможности за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура и продължават дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Към сутринта на 24 септември украинските власти продължават да оценяват щетите от последната нощна атака. Данните за пострадалите и разрушенията могат да бъдат актуализирани в следващите часове.

Източници: Украинская правда, Ройтерс