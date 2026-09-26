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Bloomberg: Тръмп предложил на Зеленски среща с Путин в Москва
  Тема: Украйна

Bloomberg: Тръмп предложил на Зеленски среща с Путин в Москва

26 Септември, 2026 03:50 497 4

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • преговори за мир-
  • украйна

Украинският президент е отказал, а Офисът на президента определи информацията като „невярна“. Вашингтон не е коментирал публикацията.

Bloomberg: Тръмп предложил на Зеленски среща с Путин в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на украинския президент Володимир Зеленски да пътува до Москва за среща с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи Bloomberg. Според публикацията предложението е отправено по време на срещата между двамата в Ню Йорк на 22 септември и е било свързано с преговори за прекратяване на войната.

Зеленски е отказал предложението. Източници, запознати с позицията на украинския президент, са заявили пред Bloomberg, че той е бил раздразнен от повдигането на въпроса. Белият дом не е отговорил на запитване на медията за коментар.

Офисът на президента на Украйна отрече информацията. „Това е неправдива информация“, е заявил съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин. Оттам не са предоставили допълнителни подробности за разговора между двамата президенти.

Разговори за примирие по енергийните обекти

Според Bloomberg през тази седмица Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров са провели отделни срещи с представители на администрацията на Тръмп в Ню Йорк. САЩ са настоявали Киев и Москва да договорят примирие по отношение на ударите срещу енергийни обекти на двете страни.

Темата е била обсъждана на фона на рязкото покачване на световните цени на дизеловото гориво. В публикацията не се посочва постигнато конкретно споразумение между Украйна и Русия.

Възможни преговори в Обединените арабски емирства

В петък Зеленски заяви, че технически мирни преговори между САЩ, Украйна и Русия вероятно ще се проведат в Обединените арабски емирства. По думите му Вашингтон все още не е предложил дата за срещата.

Украинският президент по-рано посочи срещата на лидерите на Г-20 в Маями като възможно място за тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази надежда Путин да присъства на форума през декември. В същото време руският президент е отхвърлил предложението на Зеленски за разговори в рамките на срещата на Г-20 в Съединените щати.

Източници: Украинска правда, Блумбърг


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахъм

    0 2 Отговор
    А не е ли предложил среща в Киев? Поне да го разгледат отблизо руснаците, че в близките 100 години няма кой да ги пусне там.

    04:07 26.09.2026

  • 2 Кина

    3 2 Отговор
    Зеленски официално обяви че ще пътува към Москва яхнал ракета..! Ако се нашмърка яката може и да литне , няма лошо..!

    04:08 26.09.2026

  • 3 Даа

    1 1 Отговор
    За пореден път някой ретранслира руските искания.

    04:15 26.09.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ДА НЕ Е ГУПАВ ЗЕЛЕНСКИ ДА ВЛЕZE В БЪРЛОГАТА НА ZBЯРА (ПУТЛЕР) .................. УБИЙСТВОТО НА АЛЕКСЕЙ НАВАЛНИ Е ПРИМЕР ЗА "ЧЕСНОСТА" НА ЕДИН ТИРАНИН И УБИЕЦ (ПУТЛЕР) ........................ ФАКТ !

    04:39 26.09.2026

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