Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
ВСУ атакуваха с дронове Краснодарския край, има загинали
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха с дронове Краснодарския край, има загинали

26 Септември, 2026 04:12, обновена 26 Септември, 2026 04:17 312 0

  • атака с дронове-
  • краснодарски край-
  • северски район-
  • невиномиск-
  • пво

Един човек е в тежко състояние, а отломки са повредили жилищна сграда и са предизвикали пожари в две предприятия.

ВСУ атакуваха с дронове Краснодарския край, има загинали - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северският район в Краснодарския край е бил атакуван с безпилотни летателни апарати. Има загинали, а един човек е пострадал и е настанен в районната болница в тежко състояние, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

„За съжаление, има загинали. Изразявам най-искрените си съболезнования на техните роднини и близки. Това е невъзвратима загуба. Един човек е в тежко състояние. Той е хоспитализиран в районната болница, а медиците му оказват необходимата помощ“, написа Кондратиев.

Още новини от Украйна

По думите му отломки от безпилотник са повредили жилищна сграда. На територията на две предприятия в района са възникнали пожари. „На местата работят всички оперативни служби“, посочи губернаторът.

Кондратиев е възложил на ръководителя на Северския район Алексей Чеверев да организира подкрепа за пострадалия и семействата на загиналите. Точният брой на жертвите не е уточнен.

Отделно губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров съобщи за атака с безпилотни апарати, насочена към промишлената зона на Невиномиск. По думите му силите за противовъздушна отбрана са предприели действия и има свалени дронове.

„Под Невиномиск се отбива налет на безпилотни апарати, насочен към промишлената зона на града. Работи ПВО, има сваляния“, написа Владимиров.

На цялата територия на Ставрополския край действат режими на безпилотна и ракетна опасност. Жителите са призовани да не се приближават до отломки от летателни апарати, както и да не заснемат и публикуват кадри от местата на падане, прелитането на дронове и работата на системите за противовъздушна отбрана.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания