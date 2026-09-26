ВСУ атакуваха с дронове Краснодарския край, има загинали

Северският район в Краснодарския край е бил атакуван с безпилотни летателни апарати. Има загинали, а един човек е пострадал и е настанен в районната болница в тежко състояние, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

„За съжаление, има загинали. Изразявам най-искрените си съболезнования на техните роднини и близки. Това е невъзвратима загуба. Един човек е в тежко състояние. Той е хоспитализиран в районната болница, а медиците му оказват необходимата помощ“, написа Кондратиев.

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По думите му отломки от безпилотник са повредили жилищна сграда. На територията на две предприятия в района са възникнали пожари. „На местата работят всички оперативни служби“, посочи губернаторът.

Кондратиев е възложил на ръководителя на Северския район Алексей Чеверев да организира подкрепа за пострадалия и семействата на загиналите. Точният брой на жертвите не е уточнен.

Отделно губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров съобщи за атака с безпилотни апарати, насочена към промишлената зона на Невиномиск. По думите му силите за противовъздушна отбрана са предприели действия и има свалени дронове.

„Под Невиномиск се отбива налет на безпилотни апарати, насочен към промишлената зона на града. Работи ПВО, има сваляния“, написа Владимиров.

На цялата територия на Ставрополския край действат режими на безпилотна и ракетна опасност. Жителите са призовани да не се приближават до отломки от летателни апарати, както и да не заснемат и публикуват кадри от местата на падане, прелитането на дронове и работата на системите за противовъздушна отбрана.