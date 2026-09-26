Пожар избухна в Илския НПЗ след атака с дронове

Пожар е избухнал на територията на Ильския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край след атака с безпилотници, съобщава Украинската правда. По данни, цитирани от изданието, атаката е започнала около полунощ, а в Краснодар са били чути взривове и е работила противовъздушната отбрана.

Очевидци са съобщили за взрив в Илския НПЗ „А. А. Шамара“, който се намира в едноименния град в Северския район, на около 50 километра от Краснодар. Информацията за пожара и атаката обаче не е потвърдена официално от руските власти към момента на публикацията.

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Заводът преработва до 6,6 млн. тона нефт годишно

Илският НПЗ е сред големите нефтопреработвателни предприятия в южната част на Русия. Мощността му е около 6,6 милиона тона нефт годишно. Суровината се доставя чрез системата от нефтопроводи на „Транснефть“, а продукцията се използва, наред с другото, за снабдяване на руските войски.

До момента няма данни за мащаба на пожара, евентуални разрушения или пострадали. Не е ясно и дали работата на предприятието е прекъсната.

Съобщения за взривове и в Уляновск и Перм

Атаката срещу Илския НПЗ идва ден след съобщения за взривове в руските градове Уляновск и Перм. Според Украинската правда там са били засегнати завод и нефтопреработвателно предприятие. Подробности за щетите и официална руска оценка на тези инциденти не са посочени.

Източници: Украинска правда