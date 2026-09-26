Бил Гейтс предупреди за риск от милиарди жертви заради ИИ

Развитието на изкуствения интелект може да доведе до събития, при които да загинат до един милиард души. Това заяви основателят на Microsoft Бил Гейтс в интервю за NBC News.

„Изкуственият интелект безусловно е достатъчно мощен, за да управлява събития, които водят до смъртта на милиард души“, каза Гейтс. Той уточни, че рискът е свързан с използването на най-новите инструменти от хора със зли намерения.

По думите му досега не е съществувало толкова мощно оръжие като съчетанието между човешка злонамереност и възможностите на изкуствения интелект. В интервюто не е посочен конкретен срок или сценарий, при който би се стигнало до подобна катастрофа.

Гейтс поиска задължителен държавен контрол

Гейтс заяви, че саморегулирането на компаниите, които разработват ИИ, не е достатъчно. Според него правителствата трябва да участват пряко в контрола върху развитието на технологията.

Той призова американските власти да приемат специално законодателство и да включат правоохранителните органи и политиците в обсъжданията за гаранциите и мониторинга на системите с изкуствен интелект.

„Това трябва да бъде задължително. Ще създаде малки допълнителни разходи за индустрията, но няма да забави рязко това, което тя прави“, заяви Бил Гейтс.

Изказването му поставя акцент върху използването на ИИ от хора и организации, а не само върху възможността самата технология да действа извън контрол. Гейтс не посочи конкретни мерки, срокове или проект за закон, който американските власти да подготвят.

Източници: NBC News