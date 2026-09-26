WSJ: Тръмп отхвърли 7-дневно примирие с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложение на Иран за седемдневно прекратяване на огъня и е заявил пред свои помощници, че очаква подновяване на американските удари срещу Ислямската република след междинните избори през ноември. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източник във вашингтонската администрация.

Според публикацията Тръмп е скептичен, че Техеран ще изпълни американските изисквания. Пред свои съветници той е допуснал, че бомбардировките могат да бъдат възобновени, но все още не е решил какъв ще бъде техният мащаб. Изданието посочва, че президентът не иска да започва отново широкомащабна военна операция, включително заради изчерпването на американските запаси от боеприпаси.

Информацията за отхвърленото предложение идва на фона на продължаващи непреки контакти между Вашингтон и Техеран с посредничеството на Катар. Самото решение на Тръмп и евентуалният план за нови удари не са обявени официално от Белия дом.

Какво предлага Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е предал на САЩ чрез Катар план за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на седем дни. Според Арагчи предложението предвижда първо да бъдат изпълнени определени условия, след което да започне седемдневен срок.

„Ако бъдат изпълнени определени условия, протокът ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, заяви Абас Арагчи.

По данни на „Ал Джазира“ условията включват прекратяване на военните действия, облекчаване на американската морска блокада и отмяна или смекчаване на санкциите върху иранския петрол. Подробностите за механизма на проверка и гаранциите за безопасно корабоплаване обаче не са окончателно уточнени.

Изборите като възможен повратен момент

Тръмп заяви по-рано през септември, че очаква войната с Иран да приключи след междинните избори в САЩ, а според него това може да стане и преди тях. В речта си пред Общото събрание на ООН американският президент обвини Техеран, че протака постигането на споразумение за пълното отваряне на Ормузкия проток и за край на конфликта до изборите.

Редовните междинни избори ще се проведат на 3 ноември 2026 г. Ще бъдат избрани всички 435 членове на Камарата на представителите, както и сенатори в рамките на редовния изборен цикъл.

Така според информацията на The Wall Street Journal Вашингтон запазва военния натиск и следи развитието на преговорите, без да се ангажира с нова мащабна операция. Засега не е потвърдено дали американската администрация ще приеме иранския седемдневен план или ще предприеме ограничени удари при провал на дипломатическите контакти.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Ал Джазира