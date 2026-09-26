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Белият дом забрани на CNN да лети с Тръмп до Тенеси

Белият дом забрани на CNN да лети с Тръмп до Тенеси

26 Септември, 2026 04:18 275 0

  • доналд тръмп-
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  • белият дом-
  • тенеси-
  • свобода на медиите

Решението идва ден след възстановяването на телевизионния пул, който беше блокиран заради спора между президента и няколко медии.

Белият дом забрани на CNN да лети с Тръмп до Тенеси - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом е забранил на журналисти от CNN да бъдат на борда на президентския самолет по време на планираното за събота, 26 септември, посещение на Доналд Тръмп в Ноксвил, щата Тенеси. Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Тръмп трябва да посети Ноксвил, за да присъства на мач по американски футбол между студентски отбори. Според публикацията решението за CNN заплашва възстановената ден по-рано работа на ротационния телевизионен пул, който осигурява общо видеопокритие на президентските прояви.

Спорът започна със забрана за достъп до Белия дом

На 18 септември Тръмп обяви, че отнема достъпа до Белия дом на журналисти от CNN и MS NOW, както и на вестник Politico. Президентът обвини медиите в разпространяване на „фалшиви новини“ и заяви, че списъкът на ограничените медии може да бъде разширен.

На следващия ден кореспонденти и технически екипи на трите медии не бяха допуснати в комплекса на Белия дом. По-късно федерален съдия от окръг Колумбия временно блокира забраната и нареди достъпът да бъде възстановен за 14 дни, докато делото продължава.

В решението съдията отхвърли аргумента, че забраната е продиктувана от съображения за национална сигурност. Според съдебната преценка в публичните изявления на Тръмп причината е била свързана с недоволството му от начина, по който медиите отразяват администрацията му.

Телевизионният пул беше спрян

Телевизионният пул на Белия дом включва CNN, ABC, CBS, NBC и Fox News. Мрежите редуват отговорността за заснемането и разпространението на кадри от събития, на които достъпът на всички журналисти е ограничен.

След забраната срещу CNN ABC, CBS, Fox News и NBC временно отказаха да изпълняват задълженията си в пула. Това доведе до липса на телевизионно покритие на част от събитията около посещението на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон.

Достъпът на CNN, MS NOW и Politico до територията на Белия дом беше възстановен след съдебната намеса. Първоначално обаче журналисти от трите медии отново бяха спирани от Сикрет сървис, а CNN не получи незабавно потвърждение, че ще може да изпълнява пълните си задължения в телевизионния пул.

Пулът възобнови работата си в петък, 25 септември. Новото ограничение за пътуването до Тенеси обаче може отново да постави под въпрос дали CNN ще има равнопоставено участие в отразяването на президентското посещение и дали останалите телевизионни мрежи ще приемат да работят при тези условия.

Източници: The Washington Post, Аксиос


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