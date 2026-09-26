Сенатори от САЩ искат Тръмп да отмени поканата към Путин

Двупартийна група от 14 сенатори на САЩ призова президента Доналд Тръмп да оттегли поканата към руския държавен глава Владимир Путин за срещата на върха на Г-20 в Маями през декември.

Сенаторите са изпратили писмо до Тръмп, в което предупреждават, че участието на Путин може да легитимира и нормализира руското правителство, докато Русия продължава да нанася удари по граждански обекти в Украйна.

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„Путин носи еднолична отговорност за започването на пълномащабната агресивна война срещу Украйна“, пише в писмото.

Според Вашингтон пост, цитиран от „Украинска правда“, авторите на писмото са посочили още, че Путин, руският финансов министър Антон Силуанов и други членове на руската делегация са под санкции на САЩ заради действия, определяни като заплаха за националната сигурност.

Сенаторите твърдят, че отсъствието на международна изолация може да намали мотивацията на Путин да се съгласи на прекратяване на огъня с Украйна. Те не посочват конкретни условия, при които биха подкрепили участието на руския президент във форума.

Противоречиви сигнали за участието на Путин

Призивът идва на фона на различни сигнали от американската администрация. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда Путин да посети срещата на върха на Г-20 в Маями.

В същото време Bloomberg съобщи, че руският президент вероятно ще пропусне форума в САЩ, на който се очаква да присъства Тръмп. Това означава, че към момента няма потвърдено решение за участието на Путин.

Владимир Путин вече е отхвърлил предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преговори за прекратяване на войната в рамките на срещата на Г-20. Тръмп от своя страна заяви, че не знае дали руският лидер би се съгласил на тристранна среща със Зеленски в Маями.

Окончателното решение дали Путин ще присъства на срещата на върха и дали поканата му ще бъде оттеглена остава неуточнено.

Източници: Вашингтон пост, Bloomberg