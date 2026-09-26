Новини
Свят »
САЩ »
Сенатори от САЩ искат Тръмп да отмени поканата към Путин
  Тема: Украйна

Сенатори от САЩ искат Тръмп да отмени поканата към Путин

26 Септември, 2026 04:32 725 4

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • г-20-
  • американски сенатори-
  • украйна

14 сенатори от двете партии предупреждават, че присъствието на руския президент на срещата на Г-20 може да легитимира Кремъл.

Сенатори от САЩ искат Тръмп да отмени поканата към Путин - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двупартийна група от 14 сенатори на САЩ призова президента Доналд Тръмп да оттегли поканата към руския държавен глава Владимир Путин за срещата на върха на Г-20 в Маями през декември.

Сенаторите са изпратили писмо до Тръмп, в което предупреждават, че участието на Путин може да легитимира и нормализира руското правителство, докато Русия продължава да нанася удари по граждански обекти в Украйна.

Още новини от Украйна

„Путин носи еднолична отговорност за започването на пълномащабната агресивна война срещу Украйна“, пише в писмото.

Според Вашингтон пост, цитиран от „Украинска правда“, авторите на писмото са посочили още, че Путин, руският финансов министър Антон Силуанов и други членове на руската делегация са под санкции на САЩ заради действия, определяни като заплаха за националната сигурност.

Сенаторите твърдят, че отсъствието на международна изолация може да намали мотивацията на Путин да се съгласи на прекратяване на огъня с Украйна. Те не посочват конкретни условия, при които биха подкрепили участието на руския президент във форума.

Противоречиви сигнали за участието на Путин

Призивът идва на фона на различни сигнали от американската администрация. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда Путин да посети срещата на върха на Г-20 в Маями.

В същото време Bloomberg съобщи, че руският президент вероятно ще пропусне форума в САЩ, на който се очаква да присъства Тръмп. Това означава, че към момента няма потвърдено решение за участието на Путин.

Владимир Путин вече е отхвърлил предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преговори за прекратяване на войната в рамките на срещата на Г-20. Тръмп от своя страна заяви, че не знае дали руският лидер би се съгласил на тристранна среща със Зеленски в Маями.

Окончателното решение дали Путин ще присъства на срещата на върха и дали поканата му ще бъде оттеглена остава неуточнено.

Източници: Вашингтон пост, Bloomberg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С две думи...

    9 0 Отговор
    Ще му пръднат на дядовия

    04:49 26.09.2026

  • 2 Болтавня

    6 0 Отговор
    Няма да присъства, защото това е една безсмислена говорилня , на която Тръмп ще се самоизтъква. Преди тази среща има среща на страните от Азиатско-Тихоокеанския регион в Пекин и там са поканени Путин и Тръмп. Зеленски са го забравили.
    ПУТИН НЯМА ДА БЪДЕ на Г20.

    Коментиран от #3

    05:04 26.09.2026

  • 3 Бай Пешо моториста

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Болтавня":

    Каква работа ще има Зеленски на тази среща, какво ще прави там.

    05:11 26.09.2026

  • 4 Артилерист

    6 1 Отговор
    Такива като Линдзи Греам са доста в САЩ, но те са много малка част в американския сенат. Освен това такова нищожно малцинство може да влияе и да се намесва директно в политиката, доколкото я има, на малки американски колонии, като България, примерно. Спомняме си как двама американски сенатори дойдоха в България, застанаха от двете страни на премиера Орешарски и той с пресъхнали уста обяви, че България се отказва от стратегическия за нея енергиен проект "Южен поток". А тръбите вече бяха стоварени на българско пристанище. Сиреч проектът беше стартиран. Но Русия не е България. Тя беше на път да бъде колонизирана, раздробена и ограбвана при Горбачов и Елцин, но руското патриотично общество се усети, надигна се и намери своя нов лидер в лицето на президента Путин, който постепенно възстанови силата на руската държава и сега, със силата на нейната армия и оръжие, воюва за нейната независимост и суверенитет...

    05:45 26.09.2026