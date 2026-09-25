Помощ от Пекин! Иранската армия е използвала китайски сателитни данни за атаки по американски бази в Близкия изток

Китайски сателити предоставят на Иран разузнавателна информация и изображения, което значително е увеличило точността на иранските атаки срещу американски военни съоръжения и цивилни кораби в Близкия изток, съобщи CNN, позовавайки се на оценки на американското разузнаване, пише Фокус.

Според докладите именно благодарение на предоставената от Пекин информация Техеран е успял да нанесе прецизен удар по американска военна база в Йордания през юли, при който загинаха трима военнослужещи от САЩ.

Китайската спътникова информация се използва интензивно и за проследяване на корабоплаването в Ормузки проток, както и за прецизно насочване на иранските безпилотни апарати по време на масирани атаки.

Американски представители акцентират, че технологичният скок в точността на иранския арсенал е резултат от комбинация между китайски сателитни данни, руска военна подкрепа и натрупания реален боен опит от Техеран през последните години.

Вашингтон разполага с данни, че руски разузнавателни спътници също доставят информация на Иран за нанасяне на точни удари по ключови цели, включително по авиобазата "Принц Султан“ в Саудитска Арабия, използвана от американските сили.

Само два дни преди нападението срещу базата край Рияд, над района са прелетели 14 руски разузнавателни апарата, сред които и сателитът "Космос-2573“. Нарастващото сътрудничество между Пекин, Москва и Техеран създава сериозни предизвикателства пред сигурността на американските военни контингенти в целия регион, смятат военни анализатори.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е засегнал темата Иран по време на преговорите в Белия дом с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

"Направихме го. Мисля, че ще бъде страхотно", потвърди Тръмп пред репортери, попитан дали е говорил със Си за Ислямската република.

Междувременно посланикът на САЩ в Пекин Дейвид Пардю разкри, че Тръмп е заявил на Си, че китайската помощ за Иран е неприемлива.

„Преди седмици им дадохме да се разбере много ясно, че каквато и да е помощ, която биха оказали на Иран, независимо дали пряка или непряка, независимо дали като разузнаване, части или военно оборудване, е напълно неприемлива. Президентът Тръмп отново го заяви много ясно вчера. Това е непрекъсната дискусия“, заяви Пардю в интервю за американския телевизионен канал Си Ен Би Си.

На отделен въпрос по канал „Фокс Нюз“ дали това означава, че Китай ще спре да помага на Иран, Пардю отговори, че Вашингтон е получил уверения от Пекин още вчера.

„Вече видяхме движение по въпроса. Вчера ни увериха, че няма да правят това“, отбеляза дипломатът.

По-рано този месец Тръмп омаловажи докладите, че Иран е получил сателитни изображения на база в Йордания от китайски източници преди удар през юли, при който загинаха трима американски военни.

Междувременно днес Тръмп и Си завършиха тридневната среща на високо равнище с пиене на чай в Белия дом и посещение на Националния архив.

Тръмп заяви, че срещата между двете най-големи икономики в света е довела до сериозен напредък и че „фермерите ни ще бъдат доволни“, но не даде подробности.

Си отбеляза, че отношенията между САЩ и Китай са се развили в конструктивно партньорство, основано на „стратегическа стабилност, изградена върху уважение, справедливост и реципрочност“.

Си също така посочи, че с Тръмп ще имат още две възможности за среща до края на годината година – на форума на АТИС в Китай и на срещата на високо равнище на Г-20 в Маями.

Иран няма да прояви гъвкавост по отношение на ядрената си програма, дори ако САЩ приемат предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток, което включва вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, заяви ирански представител пред Ройтерс, пише БТА.

Представителят, пожелал анонимност, заяви, че стратегически важният морски път ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят „всички условия на Иран“.



Съгласно предложението Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток. В рамките на седем дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а САЩ да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол, заяви вчера иранският външен министър Абас Арагчи.



Предложението идва на фона на рязко изостряне на напрежението в Близкия изток след седем месеца война между Иран и САЩ, като подкрепяните от Техеран хуси в Йемен нанасят удари с ракети и дронове срещу Саудитска Арабия.