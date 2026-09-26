Четирима пострадаха при руски удари с дронове по Харков

Четирима души са пострадали при руски удари с дронове по Киевския и Салтовския район на Харков. Това съобщи кметът на града Игор Терехов, който първоначално информира за пострадали хора, а по-късно уточни, че броят им е достигнал четирима.

„По предварителни данни в Салтовския район е регистрирано попадение в близост до нежилищни сгради“, заяви Терехов. При атаката са повредени автомобили, като част от тях са се запалили.

Кметът посочи, че информацията за последиците от ударите се уточнява. На този етап не са съобщени други подробности за състоянието на пострадалите или за размера на материалните щети.

Източници: Украинска правда