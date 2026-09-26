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Четирима пострадаха при руски удари с дронове по Харков
  Тема: Украйна

Четирима пострадаха при руски удари с дронове по Харков

26 Септември, 2026 04:35 505 0

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  • руско-украинска война

Атакувани са Киевският и Салтовският район на града. Повредени са автомобили, част от които са се запалили.

Четирима пострадаха при руски удари с дронове по Харков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са пострадали при руски удари с дронове по Киевския и Салтовския район на Харков. Това съобщи кметът на града Игор Терехов, който първоначално информира за пострадали хора, а по-късно уточни, че броят им е достигнал четирима.

„По предварителни данни в Салтовския район е регистрирано попадение в близост до нежилищни сгради“, заяви Терехов. При атаката са повредени автомобили, като част от тях са се запалили.

Кметът посочи, че информацията за последиците от ударите се уточнява. На този етап не са съобщени други подробности за състоянието на пострадалите или за размера на материалните щети.

Източници: Украинска правда


Украйна
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