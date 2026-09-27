Дронове удариха град Килия край Одеса: повредени са пристанищни и цивилни обекти

Руски сили са атакували с ударни безпилотници град Килия в Одеска област. Повредени са обекти от пристанищната и гражданската инфраструктура, съобщи Измаилската районна администрация.
По предварителни данни няма пострадали. Възникналият на мястото на удара пожар е бил потушен.
Атаки срещу инфраструктура в Одеска област
Атаката срещу Килия е поредната от серията удари по обекти в Одеска област. В нощта срещу 22 септември при руска атака в Черноморск беше повреден хуманитарен склад на Световната здравна организация. В помещения с контролиран температурен режим са се съхранявали медицински препарати.
На 23 септември беше атакуван търговски товарен кораб под флага на Антигуа и Барбуда, превозващ растително масло. При удара на борда избухна пожар, а загина 63-годишният украински капитан на кораба.
През седмицата руски сили нанесоха и два удара по складови комплекси в Одеска област. Там са се съхранявали лекарства, хранителни продукти и промишлени стоки, а атаките са предизвикали мащабни пожари.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
да ви го нажулим у устата ЦЕЛИЯ със сиренеето балабар да ви нахраня
и да не плюете ей!
Коментиран от #2
05:01 27.09.2026
2 Бай той Толстой
До коментар #1 от "оня с коня":И аз,и аз
05:14 27.09.2026