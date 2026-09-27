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Дронове удариха град Килия край Одеса: повредени са пристанищни и цивилни обекти
  Тема: Украйна

Дронове удариха град Килия край Одеса: повредени са пристанищни и цивилни обекти

27 Септември, 2026 04:49, обновена 27 Септември, 2026 04:51 495 2

  • килия-
  • одеска област-
  • руски дронове-
  • пристанищна инфраструктура-
  • украйна

По предварителни данни няма пострадали. Пожарът на мястото на удара е потушен.

Дронове удариха град Килия край Одеса: повредени са пристанищни и цивилни обекти - 1
Град Килия, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили са атакували с ударни безпилотници град Килия в Одеска област. Повредени са обекти от пристанищната и гражданската инфраструктура, съобщи Измаилската районна администрация.

По предварителни данни няма пострадали. Възникналият на мястото на удара пожар е бил потушен.

Атаки срещу инфраструктура в Одеска област

Атаката срещу Килия е поредната от серията удари по обекти в Одеска област. В нощта срещу 22 септември при руска атака в Черноморск беше повреден хуманитарен склад на Световната здравна организация. В помещения с контролиран температурен режим са се съхранявали медицински препарати.

На 23 септември беше атакуван търговски товарен кораб под флага на Антигуа и Барбуда, превозващ растително масло. При удара на борда избухна пожар, а загина 63-годишният украински капитан на кораба.

През седмицата руски сили нанесоха и два удара по складови комплекси в Одеска област. Там са се съхранявали лекарства, хранителни продукти и промишлени стоки, а атаките са предизвикали мащабни пожари.

Източници: Украинская правда


Украйна
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  • 1 оня с коня

    3 0 Отговор
    ефтинит кравешки тролове

    да ви го нажулим у устата ЦЕЛИЯ със сиренеето балабар да ви нахраня
    и да не плюете ей!

    Коментиран от #2

    05:01 27.09.2026

  • 2 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    И аз,и аз

    05:14 27.09.2026

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