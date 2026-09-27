Дронове удариха град Килия край Одеса: повредени са пристанищни и цивилни обекти

Руски сили са атакували с ударни безпилотници град Килия в Одеска област. Повредени са обекти от пристанищната и гражданската инфраструктура, съобщи Измаилската районна администрация.

По предварителни данни няма пострадали. Възникналият на мястото на удара пожар е бил потушен.

Атаки срещу инфраструктура в Одеска област

Атаката срещу Килия е поредната от серията удари по обекти в Одеска област. В нощта срещу 22 септември при руска атака в Черноморск беше повреден хуманитарен склад на Световната здравна организация. В помещения с контролиран температурен режим са се съхранявали медицински препарати.

На 23 септември беше атакуван търговски товарен кораб под флага на Антигуа и Барбуда, превозващ растително масло. При удара на борда избухна пожар, а загина 63-годишният украински капитан на кораба.

През седмицата руски сили нанесоха и два удара по складови комплекси в Одеска област. Там са се съхранявали лекарства, хранителни продукти и промишлени стоки, а атаките са предизвикали мащабни пожари.

Източници: Украинская правда