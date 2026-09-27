CNN: Русия изпраща мощи на князе на фронта в Украйна

Русия започна да изпраща християнски реликви, включително останки на средновековни князе, на фронта в Украйна. Според CNN целта е едновременно да се подкрепят руските военни и да се засили религиозното оправдание на войната.

В началото на септември на предната линия е доставена част от дясната ръка на княз Дмитрий Донски, представян в Русия като победител в Куликовската битка от 1380 г. Представители на Московската патриаршия са заявили, че светият княз символично ще бъде „рамо до рамо“ с руските военни. Реликвата е започнала да бъде превозвана и между военни бази в окупираните територии на Украйна.

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Религиозен символ за „защитна“ война

Богословът Сергей Чапнин определя използването на подобни символи като част от по-широка практика на руските власти и църквата да представят войната като справедлива и оправдана.

„Църквата практически се е сляла с държавата дотолкова, че е невъзможно да бъдат разграничени“, заявява Чапнин.

Според него образът на Дмитрий Донски има не само религиозно, но и политическо значение. Князът е представян като защитник на родината, а не като завоевател. Така, по оценката на Чапнин, се изгражда внушението, че Русия не е агресор, а защитава собствената си територия. Той определя тази историческа конструкция като „мобилизационен мит“.

Използването на мощи на фронта не е нова практика за руската армия. По-рано на военни са предавани и останки на княз Александър Невски, също използван в руската официална символика като образ на военна слава.

Спор сред духовниците

Православният свещеник и историк Александър Занемонец заявява, че изпращането на мощи няма отношение към християнството и представлява използване на църквата за „патриотични“ цели. По думите му религиозните реликви се включват в опит да бъде осигурена политическа подкрепа за държавата.

В същото време част от руските военнослужещи се обръщат към религията преди бойни задачи. Бивш военнослужещ разказва пред CNN, че войници се молят, а полеви свещеници посещават подразделения и болници. Друг военен определя разговорите със свещеник, молитвата и възможността да се докосне до реликва като „сериозна морална подкрепа“.

Подкрепата на руската църква за армията предизвиква спорове и сред духовенството. Григорий Михнов-Вайтенко, свещеник от Апостолската православна църква, която не е част от Руската православна църква, заявява:

„Трябва да подкрепяме хората, особено тези, които носят униформа. Въпросът е как ги подкрепяме. От една страна, не трябва да отказваме духовна помощ, а от друга – не бива да ги въвеждаме в заблуждение.“

Източници: УНИАН, CNN