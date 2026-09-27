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CNN: Русия изпраща мощи на князе на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

CNN: Русия изпраща мощи на князе на фронта в Украйна

27 Септември, 2026 05:25, обновена 27 Септември, 2026 05:30 427 8

  • русия-
  • украйна-
  • православна църква-
  • дмитрий донски-
  • религиозна пропаганда

Медията съобщава, че религиозни реликви се използват едновременно за морална подкрепа на военните и за оправдаване на войната.

CNN: Русия изпраща мощи на князе на фронта в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия започна да изпраща християнски реликви, включително останки на средновековни князе, на фронта в Украйна. Според CNN целта е едновременно да се подкрепят руските военни и да се засили религиозното оправдание на войната.

В началото на септември на предната линия е доставена част от дясната ръка на княз Дмитрий Донски, представян в Русия като победител в Куликовската битка от 1380 г. Представители на Московската патриаршия са заявили, че светият княз символично ще бъде „рамо до рамо“ с руските военни. Реликвата е започнала да бъде превозвана и между военни бази в окупираните територии на Украйна.

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Религиозен символ за „защитна“ война

Богословът Сергей Чапнин определя използването на подобни символи като част от по-широка практика на руските власти и църквата да представят войната като справедлива и оправдана.

„Църквата практически се е сляла с държавата дотолкова, че е невъзможно да бъдат разграничени“, заявява Чапнин.

Според него образът на Дмитрий Донски има не само религиозно, но и политическо значение. Князът е представян като защитник на родината, а не като завоевател. Така, по оценката на Чапнин, се изгражда внушението, че Русия не е агресор, а защитава собствената си територия. Той определя тази историческа конструкция като „мобилизационен мит“.

Използването на мощи на фронта не е нова практика за руската армия. По-рано на военни са предавани и останки на княз Александър Невски, също използван в руската официална символика като образ на военна слава.

Спор сред духовниците

Православният свещеник и историк Александър Занемонец заявява, че изпращането на мощи няма отношение към християнството и представлява използване на църквата за „патриотични“ цели. По думите му религиозните реликви се включват в опит да бъде осигурена политическа подкрепа за държавата.

В същото време част от руските военнослужещи се обръщат към религията преди бойни задачи. Бивш военнослужещ разказва пред CNN, че войници се молят, а полеви свещеници посещават подразделения и болници. Друг военен определя разговорите със свещеник, молитвата и възможността да се докосне до реликва като „сериозна морална подкрепа“.

Подкрепата на руската църква за армията предизвиква спорове и сред духовенството. Григорий Михнов-Вайтенко, свещеник от Апостолската православна църква, която не е част от Руската православна църква, заявява:

„Трябва да подкрепяме хората, особено тези, които носят униформа. Въпросът е как ги подкрепяме. От една страна, не трябва да отказваме духовна помощ, а от друга – не бива да ги въвеждаме в заблуждение.“

Източници: УНИАН, CNN


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отец нафърфорий

    1 0 Отговор
    а така , нека ви сега да видите кон боб яде ли

    05:32 27.09.2026

  • 2 Анонимен

    5 0 Отговор
    Спрете с тия простотии бе!

    Коментиран от #8

    05:32 27.09.2026

  • 3 А CNN

    2 0 Отговор
    Ги е страх да изпратят и един репортер! И редовно се осведомяват от УНИАН 😂

    05:36 27.09.2026

  • 4 Стари претоплени манджи

    4 1 Отговор
    публикувате. Нещо паника, а?
    Навремето е имало и свещенници на фронта.

    05:37 27.09.2026

  • 5 А СиЕнЕн

    3 0 Отговор
    ги е страх да изпеатят и един репортер, затова се осведомяват от УНИАН 😂

    05:37 27.09.2026

  • 6 нннн

    4 0 Отговор
    Имат - показват. Нека и Украйна да покаже мощи на украински князе. Любопитен съм да ги видя.

    Коментиран от #7

    05:50 27.09.2026

  • 7 Ами няма как

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    да изпратят на фронта пирамидите, дето античните бандери са ги построили.

    06:04 27.09.2026

  • 8 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    То верно че са простотии . Ама руски простотии.

    06:04 27.09.2026

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