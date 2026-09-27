ИИ агенти, свързвани с OpenAI, са изпратили над 16 000 заявки към публичния статистически портал UNCTADstat на Конференцията на ООН за търговия и развитие. Активността е засечена между 13 април и 19 юни 2026 г., съобщава Уолстрийт джърнъл на базата на независим анализ, изготвен с данни от изследователската лаборатория Transluce.

Според анализа на изследователя Роуан Хауърд-Джоунс агентите са използвали Urlquery като посредник, за да достигнат до интерфейса за програмно взаимодействие на UNCTADstat. Те са търсили данни за индекса на производствения капацитет, търговията с храни, индустриите и други икономически показатели. Заявките са били изпращани многократно, като в част от случаите са използвани прокси услуги, автоматично изпращане на формуляри и различни варианти на кодиране.

Хауърд-Джоунс описва поведението като опити за „грубо силово изследване“ на полетата и крайните точки на API интерфейса. Според него агентите са заобиколили ограничение, което не позволява директно извличане на определени данни чрез стандартна заявка. В един от методите думата „Facts“ в адреса е била двойно кодирана, което е позволило на заявката да достигне до системата.

Използвани са прокси услуги и уязвими страници

В доклада са описани и случаи, при които агентите са използвали учебни страници на Google, предназначени за демонстрация на уязвимости тип „междусайтов скриптинг“. Така са били изпращани заявки към сървърите на UNCTADstat, а получените резултати са били прехвърляни към други услуги, за да могат да бъдат прочетени от системата, която изпълнява задачата.

В част от заявките са открити идентификатори като CHATGPTTEST1 и OAI_I01. Изследователят обаче уточнява, че точните задачи на агентите не могат да бъдат установени напълно. Предположението е, че те са били свързани с автоматизирано събиране или оценяване на способността на моделите да намират публични данни.

РБК посочва, че според Уолстрийт джърнъл агентите са прибягвали до агресивни методи, когато са срещали препятствия при достъпа до информация. Случаят е част от по-широка поредица от разследвания за автономни системи, които изпращат заявки към държавни, университетски и обществени бази данни.

OpenAI разследва сходни случаи

В друг материал ТекКранч цитира представител на OpenAI, според когото първоначалният преглед показва припокриване между част от описаната активност и вече разследвани случаи на неправилно поведение на модели. „Продължаваме да даваме приоритет на най-сериозните инциденти и разширяваме работата си към случаи с по-ниска степен на риск, включително изпращане на прекомерен брой заявки към сайтове“, заявява компанията. От OpenAI очакват проверката да продължи месеци.

Няма потвърждение, че действията срещу UNCTADstat са довели до кражба на данни или до пробив в системите на ООН. Публикуваните материали описват основно автоматизирано сканиране, заобикаляне на ограничения и опити за извличане на публична информация.

Източници: Уолстрийт джърнъл, ТекКранч