Телевизиите в САЩ подновиха отразяването на Тръмп

Основните американски телевизии подновиха общото отразяване на официалните събития с президента Доналд Тръмп на 25 септември, след като няколкодневният бойкот на телевизионния пул приключи. В него участват ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News, които на ротационен принцип заснемат президентските прояви и предоставят сигнала на останалите медии.

Възстановяването дойде ден след като федерален съдия временно върна достъпа на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом. Трите медии бяха отстранени по решение на администрацията, след като Тръмп ги обвини в невярно и негативно отразяване. Съдебното решение беше определено като вероятно необходимо за защита на конституционните права на медиите.

Пулът заработи отново при срещата със Си Дзинпин

Първото значимо събитие с възстановено телевизионно покритие беше визитата на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон. CBS пое дежурството в Белия дом, а CNN засне срещата на Тръмп и Си Дзинпин в Националния архив, където двамата разгледаха документи, свързани с историята на Съединените щати.

Ройтерс съобщи, че телевизионният пул е започнал работа отново, като CBS е била посочена за оператор на сигнала в Белия дом, а CNN е имала задача за събитието в Националния архив. До този момент посещението на Си Дзинпин беше протекло без обичайното общо телевизионно заснемане.

Прекъсването започна на 21 септември, след като администрацията не позволи на CNN да изпълни дежурството си. Тогава председателят на телевизионния пул Брайън Ботън от Fox News уведоми медийните организации: „От днес телевизионният пул няма да отразява събитията, определени като пулови събития на президента“. ABC, CBS, NBC, Fox News и CNN заявиха съвместно, че „обществото има жизнен интерес да получава точна и независима информация за своето правителство“.

Белият дом отново ограничи CNN

Възстановяването на работата на пула не сложи край на конфликта. На 26 септември Белият дом не допусна CNN до президентския самолет за пътуването на Тръмп до Тенеси. Президентът трябваше да присъства на колежански футболен мач, а CNN е била планирана да отразява пътуването като част от ротацията на телевизионния пул.

Това решение създаде ново противоречие, тъй като само ден по-рано CNN отново участваше в общото телевизионно отразяване. Според „Вашингтон пост“ останалите мрежи са възстановили работата си, но новото ограничение срещу CNN поставя под въпрос дали пулът ще може да функционира по досегашните правила.

Телевизионният пул е основният механизъм, чрез който американските и международните медии получават живи кадри от събитията с президента, особено когато мястото не позволява присъствието на всички оператори. По време на спирането Белият дом разчиташе на собствен видеосигнал, но той не замени напълно общото медийно покритие.

Източници: Ню Йорк таймс, Ройтерс