Взривове и пожари след атака с дронове в Киев

Взривове са чути в Киев по време на руска атака с реактивни безпилотни летателни апарати. Първият сигнал за взрив в столицата е подаден около 00:16 часа, а по-късно са съобщени и нови експлозии. Украинското издание „Суспилне“ също информира за взривове в града.

В Соломянския район дрон е поразил складова сграда, където е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи: „В складова сграда има попадение на дрон. Пожарът бушува. Аварийните служби са на място.“

Украинската правда уточнява, че пожарът е възникнал в нощта срещу 27 септември вследствие на попадение на руски безпилотен апарат. По данни, цитирани от изданието, в три района на Киев са регистрирани попадения на дронове или падане на отломки.

В Шевченковския район е горяла необитаема сграда. Пожарът е бил локализиран на площ от 30 квадратни метра. В Соломянския район взривната вълна е повредила фасадата и прозорци на пететажна жилищна сграда. При атаката е пострадала жена, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от NV.

В Киев и Киевска област въздушната тревога е била обявена повторно заради заплаха от реактивни дронове. Украинските военновъздушни сили са предупреждавали за апарати, движещи се към столицата от различни направления, включително през района на Киевското водохранилище и покрай Вишгород.

Към публикуваните съобщения няма потвърдени данни за броя на свалените дронове и за окончателния размер на щетите. Аварийните екипи продължават работа на местата, където са регистрирани попадения и падане на отломки.

Източници: NV, Украинска правда