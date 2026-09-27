Взривове и пожари след атака с дронове в Киев

Взривове са чути в Киев по време на руска атака с реактивни безпилотни летателни апарати. Първият сигнал за взрив в столицата е подаден около 00:16 часа, а по-късно са съобщени и нови експлозии. Украинското издание „Суспилне“ също информира за взривове в града.
В Соломянския район дрон е поразил складова сграда, където е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи: „В складова сграда има попадение на дрон. Пожарът бушува. Аварийните служби са на място.“
Украинската правда уточнява, че пожарът е възникнал в нощта срещу 27 септември вследствие на попадение на руски безпилотен апарат. По данни, цитирани от изданието, в три района на Киев са регистрирани попадения на дронове или падане на отломки.
В Шевченковския район е горяла необитаема сграда. Пожарът е бил локализиран на площ от 30 квадратни метра. В Соломянския район взривната вълна е повредила фасадата и прозорци на пететажна жилищна сграда. При атаката е пострадала жена, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от NV.
В Киев и Киевска област въздушната тревога е била обявена повторно заради заплаха от реактивни дронове. Украинските военновъздушни сили са предупреждавали за апарати, движещи се към столицата от различни направления, включително през района на Киевското водохранилище и покрай Вишгород.
Към публикуваните съобщения няма потвърдени данни за броя на свалените дронове и за окончателния размер на щетите. Аварийните екипи продължават работа на местата, където са регистрирани попадения и падане на отломки.
Източници: NV, Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От дрон?
05:28 27.09.2026
2 скачал с тенджерата на главата
ама кога скачаха по площадите със тенджерите не се сетиха че киев ще гори а?
малко им е сега нека си спомнят какво са викали на площада и нека горят
05:29 27.09.2026
3 е нас какво ни вълнува киев?
05:29 27.09.2026
4 на слънчката има доста месо за фронта
елата си приберете боклуцитее и от бг-то че тук много ги има
05:31 27.09.2026
5 Иван
05:34 27.09.2026
6 Иван
05:36 27.09.2026
7 Иван
05:51 27.09.2026
8 Хи их хи
06:04 27.09.2026