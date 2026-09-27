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Взривове и пожари след атака с дронове в Киев
  Тема: Украйна

Взривове и пожари след атака с дронове в Киев

27 Септември, 2026 05:17, обновена 27 Септември, 2026 05:22 489 8

  • киев-
  • атака с дронове-
  • въздушна тревога-
  • руско-украинска война

Дрон е поразил складова сграда в Соломянския район, а жена е пострадала при атаката.

Взривове и пожари след атака с дронове в Киев - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривове са чути в Киев по време на руска атака с реактивни безпилотни летателни апарати. Първият сигнал за взрив в столицата е подаден около 00:16 часа, а по-късно са съобщени и нови експлозии. Украинското издание „Суспилне“ също информира за взривове в града.

В Соломянския район дрон е поразил складова сграда, където е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи: „В складова сграда има попадение на дрон. Пожарът бушува. Аварийните служби са на място.“

Украинската правда уточнява, че пожарът е възникнал в нощта срещу 27 септември вследствие на попадение на руски безпилотен апарат. По данни, цитирани от изданието, в три района на Киев са регистрирани попадения на дронове или падане на отломки.

В Шевченковския район е горяла необитаема сграда. Пожарът е бил локализиран на площ от 30 квадратни метра. В Соломянския район взривната вълна е повредила фасадата и прозорци на пететажна жилищна сграда. При атаката е пострадала жена, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от NV.

В Киев и Киевска област въздушната тревога е била обявена повторно заради заплаха от реактивни дронове. Украинските военновъздушни сили са предупреждавали за апарати, движещи се към столицата от различни направления, включително през района на Киевското водохранилище и покрай Вишгород.

Към публикуваните съобщения няма потвърдени данни за броя на свалените дронове и за окончателния размер на щетите. Аварийните екипи продължават работа на местата, където са регистрирани попадения и падане на отломки.

Източници: NV, Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От дрон?

    6 0 Отговор
    Взривната вълна наняса поражения по пет етажна сграда? То като гръмне бойлер или газова бутилка макс на три етажа има поражения..

    05:28 27.09.2026

  • 2 скачал с тенджерата на главата

    11 0 Отговор
    нищо ново то всеки ден киев гори

    ама кога скачаха по площадите със тенджерите не се сетиха че киев ще гори а?

    малко им е сега нека си спомнят какво са викали на площада и нека горят

    05:29 27.09.2026

  • 3 е нас какво ни вълнува киев?

    11 0 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    05:29 27.09.2026

  • 4 на слънчката има доста месо за фронта

    8 0 Отговор
    не ми е жал за нахалните укри
    елата си приберете боклуцитее и от бг-то че тук много ги има

    05:31 27.09.2026

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Соломян капут!

    05:34 27.09.2026

  • 6 Иван

    7 0 Отговор
    Шмерц 91% капут, 9 % педерух.

    05:36 27.09.2026

  • 7 Иван

    3 0 Отговор
    Еленски да се връща в ООН и да изнесе втора реч.

    05:51 27.09.2026

  • 8 Хи их хи

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    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли се събудихте тази сутрин?

    06:04 27.09.2026

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