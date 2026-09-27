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Сеул настоявал Зеленски да не споменава за предадените пленници от КНДР пред ООН
  Тема: Украйна

Сеул настоявал Зеленски да не споменава за предадените пленници от КНДР пред ООН

27 Септември, 2026 05:04 513 2

  • владимир зеленски-
  • ли дже мьон-
  • севернокорейски военнопленници-
  • южна корея-
  • украйна

Украйна е уведомила Южна Корея, че президентът може да спомене предаването на двама севернокорейски военнопленници, но Сеул е искал случаят да остане непубличен.

Сеул настоявал Зеленски да не споменава за предадените пленници от КНДР пред ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна предварително е уведомила Южна Корея, че Владимир Зеленски може да спомене предаването на двама севернокорейски военнопленници, но Сеул е настоявал информацията да не бъде оповестявана публично. Това е заявил представител на президентския екип на Южна Корея пред Korea JoongAng Daily.

По думите му предупреждението е било предадено по дипломатически канали. Южнокорейската страна е знаела, че темата може да бъде включена в речта на Зеленски, но не е получила яснота как точно ще бъде формулирана.

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„Украинската страна предварително ни информира и поиска разбиране. Знаехме по дипломатически канали за възможността информацията за репатрирането на севернокорейските пленници да бъде включена в речта. Не беше ясно как точно ще бъде формулирана“, е заявил представителят.

Сеул е предал на Киев позицията си, че за репатрирането на севернокорейските граждани, пленени на украинския фронт, не трябва да се говори публично. Южнокорейското правителство е предпочитало случаят да бъде уреден възможно най-дискретно, за да се избегнат допълнителни дипломатически и политически усложнения.

Разминаване между предварителната договорка и речта

Според южнокорейския представител страната е поддържала последователна позиция, че съдбата на пленниците трябва да бъде решена според тяхната свободна воля, вътрешното законодателство, международното право и хуманитарните принципи. По думите му Киев и Сеул са постигнали взаимно разбиране процедурата да се проведе без публично разгласяване.

На 23 септември, по време на изказването си пред Общото събрание на ООН, Зеленски съобщи, че двама севернокорейски военнослужещи, пленени, докато са се сражавали на страната на Русия, са били изпратени в Южна Корея. Именно това публично съобщение предизвика недоволството на президента Ли Дже Мьон.

Ли заяви, че не знае защо украинската страна е решила да разгласи информацията в нарушение на споразумението за поверителност, но определи случилото се като „дълбоко съжаление“. Южнокорейският президент подчерта, че репатрирането на севернокорейски военнопленници е чувствителен въпрос с отражение върху дипломацията, националната сигурност и обстановката на Корейския полуостров.

Сеул ще продължи помощта за Украйна

Южнокорейският външен министър Чо Хьон заяви, че инцидентът няма да промени подкрепата на страната за Украйна. По думите му помощта за Киев ще продължи, тъй като е отделна от спора около начина, по който е била разгласена информацията за двамата пленници.

Южна Корея по-рано заяви, че е готова да приеме севернокорейски военнослужещи, които доброволно желаят да останат в страната, вместо да бъдат върнати в Северна Корея или преместени в друга държава.

Източници: УНИАН, Korea JoongAng Daily


Южна Корея
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нончо

    4 1 Отговор
    ООН мълчи за съдбата на тези защитени по конвенцията военопленици! Двуличници!

    05:22 27.09.2026

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