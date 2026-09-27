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Руски удари унищожили до 15 млн. нови украински книги
  Тема: Украйна

Руски удари унищожили до 15 млн. нови украински книги

27 Септември, 2026 05:22, обновена 27 Септември, 2026 05:24 449 10

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  • руски удари-
  • издателства-
  • учебници

Сред унищожените издания са 620 000 учебника. Щетите за украинската книгоиздателска индустрия са оценени на близо 40 милиона долара.

Руски удари унищожили до 15 млн. нови украински книги - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 15 милиона нови украински книги са били унищожени при руски удари през последните месеци, съобщава The New York Times. Оценката на Украинската асоциация на издателите означава, че е загубено количество, близко до половината от годишното производство на книги в страната.

Един от най-тежките удари е засегнал склад на издателство „Ранок“ в Харков. Два руски реактивни дрона са предизвикали пожар, който е бил гасен почти седмица. В пламъците са изгорели всичките 8 милиона книги, съхранявани в склада, включително 620 000 учебника.

Унищожени са и редки издания

Руска балистична ракета е поразила значителна част от книжния пазар „Почайна“ в Киев. Там са се съхранявали не само нови заглавия, но и редки дореволюционни и съветски издания.

При други удари са повредени складове на украински издателства и печатницата „Конви“, определяна като една от най-големите в страната. Така атаките са засегнали едновременно запасите от готови книги, производствените мощности и разпространението им.

Щетите са оценени на близо 40 милиона долара

Украинската асоциация на издателите оценява броя на унищожените нови книги на до 15 милиона. Министерството на културата изчислява щетите за книгоиздателския сектор на почти 40 милиона долара. Разликата между тези показатели отразява не само стойността на изгорелите тиражи, но и пораженията по складове, печатници и друга инфраструктура.

Въпреки мащаба на загубите засега няма масов недостиг на книги. Последиците обаче вече се усещат в образованието: част от украинските ученици са започнали учебната година без необходимите учебници. Унищожаването на тиражи непосредствено преди началото на учебните занятия затруднява бързото им преиздаване и доставяне до училищата.

Източници: УНИАН, Ню Йорк таймс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 0 Отговор
    ако са писани на новия им окранскии език няма кой да ги прочете защото не го разбират укриите

    Коментиран от #9

    05:26 27.09.2026

  • 2 Ъъъъ

    6 0 Отговор
    Те сега са заети, не им до четене на книги!

    05:30 27.09.2026

  • 3 Иван

    5 0 Отговор
    И пет и половина македонски книги.

    05:32 27.09.2026

  • 4 Сандо

    6 0 Отговор
    Наглите укри вече стигнаха и до нашите библиотеки,където изчезва руската литература,а се появиха книги на измисления им език - изложени на централно място за да ни извадят очите.

    05:37 27.09.2026

  • 5 Софиянец

    6 0 Отговор
    Ццц, сега с какво ще си бършат 💩

    Коментиран от #6

    05:40 27.09.2026

  • 6 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    С коприва.

    05:43 27.09.2026

  • 7 Важното

    2 0 Отговор
    е, че напечатаните в САЩ долари са на сигурно място в сейфовете на бившият им главен прокурор, в кашоните от хладилници на бившият им отговарящ за закупуване на оръжие за армията и по сметките на Зеленски! Само в кашоните намериха над 140млн. долара!

    05:44 27.09.2026

  • 8 нннн

    2 0 Отговор
    Пак ли бе? Същото го четох преди месец.

    05:53 27.09.2026

  • 9 "Моя бiрба"

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    автор В.З.

    05:59 27.09.2026

  • 10 Нашия

    1 0 Отговор
    Господинов с Пулицъра ще им напише нови !

    06:08 27.09.2026

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