Руски удари унищожили до 15 млн. нови украински книги

До 15 милиона нови украински книги са били унищожени при руски удари през последните месеци, съобщава The New York Times. Оценката на Украинската асоциация на издателите означава, че е загубено количество, близко до половината от годишното производство на книги в страната.

Един от най-тежките удари е засегнал склад на издателство „Ранок“ в Харков. Два руски реактивни дрона са предизвикали пожар, който е бил гасен почти седмица. В пламъците са изгорели всичките 8 милиона книги, съхранявани в склада, включително 620 000 учебника.

Унищожени са и редки издания

Руска балистична ракета е поразила значителна част от книжния пазар „Почайна“ в Киев. Там са се съхранявали не само нови заглавия, но и редки дореволюционни и съветски издания.

При други удари са повредени складове на украински издателства и печатницата „Конви“, определяна като една от най-големите в страната. Така атаките са засегнали едновременно запасите от готови книги, производствените мощности и разпространението им.

Щетите са оценени на близо 40 милиона долара

Украинската асоциация на издателите оценява броя на унищожените нови книги на до 15 милиона. Министерството на културата изчислява щетите за книгоиздателския сектор на почти 40 милиона долара. Разликата между тези показатели отразява не само стойността на изгорелите тиражи, но и пораженията по складове, печатници и друга инфраструктура.

Въпреки мащаба на загубите засега няма масов недостиг на книги. Последиците обаче вече се усещат в образованието: част от украинските ученици са започнали учебната година без необходимите учебници. Унищожаването на тиражи непосредствено преди началото на учебните занятия затруднява бързото им преиздаване и доставяне до училищата.

Източници: УНИАН, Ню Йорк таймс