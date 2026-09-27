Руски дрон разруши склад на сладоледения лидер в Украйна

Руски безпилотник е разрушил напълно охладителен склад на компанията „Рудь“ в Житомир. Ударът е нанесен на 5 септември около 16:05 часа в югоизточната покрайнина на града.

Площта на унищожената сграда е 4350 квадратни метра. Заедно със склада са разрушени и административно-битови помещения. В обекта са се съхранявали готова продукция, товарна техника и друго имущество на компанията.

„Складът с административно-битовите помещения беше унищожен в резултат на попадение на вражески дрон“, заяви началникът на юридическия отдел на „Рудь“ Олга Блажкевич. Тя съобщи още, че по случая е образувано наказателно производство, вписано в Единния регистър на досъдебните разследвания.

Размерът на щетите все още се установява. Към публикуваната информация няма посочена окончателна оценка на загубите, нито данни за възстановяването на разрушения обект.

Засегнат е един от големите производители

„Рудь“ е определяна като най-големия производител на сладолед в Украйна. Компанията работи от 1998 г. и заема около 30% от националния пазар на сладолед.

Производственият комплекс на дружеството се намира в Житомир, а предприятието преработва повече от 35 000 тона мляко годишно. Продукцията му достига до над 75 000 търговски обекта в Украйна.

„Рудь“ е и сред основните украински износители на сладолед. Стоките на компанията се продават в повече от 36 държави, включително чрез веригите „Лидл“, „Кауфланд“, „Реве“, „Била“, „Алди“, „Теско“, „Ашан“, „Карфур“ и „Метро“.

Освен сладолед дружеството произвежда замразени зеленчуци и плодове, тесто, хлебни изделия, млечни продукти и полуфабрикати.

Експлозии във Виница

Експлозии са чути във Виница, в централната част на Украйна, съобщи украинският „24 канал“. По информация на медията „във Виница се чуха експлозии“, докато в няколко области на страната е обявена въздушна тревога.

Виницка област е сред регионите, за които е подаден сигнал за опасност. В първоначалното съобщение не се посочва дали взривовете са свързани с попадение, паднали отломки или работа на противовъздушната отбрана.

Към момента няма потвърдени данни за разрушения или пострадали. Очаква се допълнителна информация от украинските власти за причината за експлозиите и евентуалните последици.

Източници: 24 Канал, Информатор