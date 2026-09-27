Руски дрон разруши склад на сладоледения лидер в Украйна

Руски безпилотник е разрушил напълно охладителен склад на компанията „Рудь“ в Житомир. Ударът е нанесен на 5 септември около 16:05 часа в югоизточната покрайнина на града.
Площта на унищожената сграда е 4350 квадратни метра. Заедно със склада са разрушени и административно-битови помещения. В обекта са се съхранявали готова продукция, товарна техника и друго имущество на компанията.
„Складът с административно-битовите помещения беше унищожен в резултат на попадение на вражески дрон“, заяви началникът на юридическия отдел на „Рудь“ Олга Блажкевич. Тя съобщи още, че по случая е образувано наказателно производство, вписано в Единния регистър на досъдебните разследвания.
Размерът на щетите все още се установява. Към публикуваната информация няма посочена окончателна оценка на загубите, нито данни за възстановяването на разрушения обект.
Засегнат е един от големите производители
„Рудь“ е определяна като най-големия производител на сладолед в Украйна. Компанията работи от 1998 г. и заема около 30% от националния пазар на сладолед.
Производственият комплекс на дружеството се намира в Житомир, а предприятието преработва повече от 35 000 тона мляко годишно. Продукцията му достига до над 75 000 търговски обекта в Украйна.
„Рудь“ е и сред основните украински износители на сладолед. Стоките на компанията се продават в повече от 36 държави, включително чрез веригите „Лидл“, „Кауфланд“, „Реве“, „Била“, „Алди“, „Теско“, „Ашан“, „Карфур“ и „Метро“.
Освен сладолед дружеството произвежда замразени зеленчуци и плодове, тесто, хлебни изделия, млечни продукти и полуфабрикати.
Експлозии във Виница
Експлозии са чути във Виница, в централната част на Украйна, съобщи украинският „24 канал“. По информация на медията „във Виница се чуха експлозии“, докато в няколко области на страната е обявена въздушна тревога.
Виницка област е сред регионите, за които е подаден сигнал за опасност. В първоначалното съобщение не се посочва дали взривовете са свързани с попадение, паднали отломки или работа на противовъздушната отбрана.
Към момента няма потвърдени данни за разрушения или пострадали. Очаква се допълнителна информация от украинските власти за причината за експлозиите и евентуалните последици.
Източници: 24 Канал, Информатор
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #3
05:23 27.09.2026
2 в сладоледите криете дроновете а?
какво толкова е имало във сладоледа не става ясно ама хапнеш сладолед и гръмне нещо
05:24 27.09.2026
3 само вещици съсухрени в брюксел
До коментар #1 от "Иван":вещица от дрон не умира те летят на метли и ще финтират дрона
Коментиран от #5
05:25 27.09.2026
4 Иван
Коментиран от #8
05:26 27.09.2026
5 Иван
До коментар #3 от "само вещици съсухрени в брюксел":А ако има полицейска бариера за Ковид 19?
Коментиран от #7
05:28 27.09.2026
6 Един дрон
05:33 27.09.2026
7 кокошки и вещици само
До коментар #5 от "Иван":прелитат над бариерата съсухрената гад
05:33 27.09.2026
8 ба пъка на дядо джо за бандерите
До коментар #4 от "Иван":Джо Байден изобщо не му пука вече за бандеровците
запали им къщата щото са много умни скачаха по площадите с тенджерите , кой ги е карал?
сега да спят у метрото
05:35 27.09.2026