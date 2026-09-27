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Руски дрон разруши склад на сладоледения лидер в Украйна
  Тема: Украйна

Руски дрон разруши склад на сладоледения лидер в Украйна

27 Септември, 2026 04:59, обновена 27 Септември, 2026 05:04 512 8

  • русь-
  • житомир-
  • руски дрон-
  • склад-
  • сладолед

Унищожени са охладителен склад с площ 4350 квадратни метра, готова продукция и товарна техника. По случая е образувано наказателно производство.

Руски дрон разруши склад на сладоледения лидер в Украйна - 1
Снимка: &quot;Рубрика&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски безпилотник е разрушил напълно охладителен склад на компанията „Рудь“ в Житомир. Ударът е нанесен на 5 септември около 16:05 часа в югоизточната покрайнина на града.

Площта на унищожената сграда е 4350 квадратни метра. Заедно със склада са разрушени и административно-битови помещения. В обекта са се съхранявали готова продукция, товарна техника и друго имущество на компанията.

„Складът с административно-битовите помещения беше унищожен в резултат на попадение на вражески дрон“, заяви началникът на юридическия отдел на „Рудь“ Олга Блажкевич. Тя съобщи още, че по случая е образувано наказателно производство, вписано в Единния регистър на досъдебните разследвания.

Размерът на щетите все още се установява. Към публикуваната информация няма посочена окончателна оценка на загубите, нито данни за възстановяването на разрушения обект.

Засегнат е един от големите производители

„Рудь“ е определяна като най-големия производител на сладолед в Украйна. Компанията работи от 1998 г. и заема около 30% от националния пазар на сладолед.

Производственият комплекс на дружеството се намира в Житомир, а предприятието преработва повече от 35 000 тона мляко годишно. Продукцията му достига до над 75 000 търговски обекта в Украйна.

„Рудь“ е и сред основните украински износители на сладолед. Стоките на компанията се продават в повече от 36 държави, включително чрез веригите „Лидл“, „Кауфланд“, „Реве“, „Била“, „Алди“, „Теско“, „Ашан“, „Карфур“ и „Метро“.

Освен сладолед дружеството произвежда замразени зеленчуци и плодове, тесто, хлебни изделия, млечни продукти и полуфабрикати.

Експлозии във Виница

Експлозии са чути във Виница, в централната част на Украйна, съобщи украинският „24 канал“. По информация на медията „във Виница се чуха експлозии“, докато в няколко области на страната е обявена въздушна тревога.

Виницка област е сред регионите, за които е подаден сигнал за опасност. В първоначалното съобщение не се посочва дали взривовете са свързани с попадение, паднали отломки или работа на противовъздушната отбрана.

Към момента няма потвърдени данни за разрушения или пострадали. Очаква се допълнителна информация от украинските власти за причината за експлозиите и евентуалните последици.

Източници: 24 Канал, Информатор


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    11 0 Отговор
    Два такива дрона могат да унищожат свърталището на ЕС.

    Коментиран от #3

    05:23 27.09.2026

  • 2 в сладоледите криете дроновете а?

    9 0 Отговор
    по важното е защо тоя сладолед е горял като фоерверки?

    какво толкова е имало във сладоледа не става ясно ама хапнеш сладолед и гръмне нещо

    05:24 27.09.2026

  • 3 само вещици съсухрени в брюксел

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    вещица от дрон не умира те летят на метли и ще финтират дрона

    Коментиран от #5

    05:25 27.09.2026

  • 4 Иван

    7 0 Отговор
    Падението Джо Байден вече не си спомня какво беше това Украйна.

    Коментиран от #8

    05:26 27.09.2026

  • 5 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "само вещици съсухрени в брюксел":

    А ако има полицейска бариера за Ковид 19?

    Коментиран от #7

    05:28 27.09.2026

  • 6 Един дрон

    5 0 Отговор
    "Площта на унищожената сграда е 4350 квадратни метра. Заедно със склада са разрушени и административно-битови помещения." Какво ли ще стане с десет дрона? 🤣

    05:33 27.09.2026

  • 7 кокошки и вещици само

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    прелитат над бариерата съсухрената гад

    05:33 27.09.2026

  • 8 ба пъка на дядо джо за бандерите

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Джо Байден изобщо не му пука вече за бандеровците

    запали им къщата щото са много умни скачаха по площадите с тенджерите , кой ги е карал?

    сега да спят у метрото

    05:35 27.09.2026

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