Тръмп не потвърди за лиценз за украински ракети Patriot

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не потвърди, че е разрешил на Украйна да произвежда ракети-прехващачи за системите Patriot. Ден по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че по време на срещата им в Ню Йорк Тръмп е казал, че Украйна ще получи лиценз за производство на тези ракети.

Когато CNN попита американския президент за възможно лицензионно споразумение, Тръмп потвърди единствено, че темата е била обсъждана. Той не каза дали е взето окончателно решение и насочи отговора си към необходимостта Украйна и Русия да постигнат договореност за прекратяване на войната.

„Обсъдихме много различни теми и по много от тях постигнахме пълно разбирателство. Но знаете ли какво искам от него? Искам той да сключи сделка. Искам той да се договори с Путин, а Путин – с него“, каза Тръмп.

Срещата между двамата лидери се състоя по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. На 25 септември Зеленски заяви пред журналисти, че американският президент е дал съгласие Украйна да произвежда ракети Patriot. Последвалият отговор на Тръмп обаче не потвърди публично това твърдение.

Киев настоява за собствено производство

Зеленски отдавна иска разрешение от Вашингтон за производство на ракетите-прехващачи в Украйна. Той се позовава и на изявления на Тръмп от юли, че е възможно да бъде постигнато подобно споразумение, вероятно с участието на американски отбранителни компании.

Ракетите за Patriot са сред малкото средства за противовъздушна отбрана, които могат да поразяват балистични ракети. Недостигът на тези боеприпаси на световния пазар е довел до засилено търсене от десетки държави и е ограничил доставките за Украйна.

Недостатъчният запас от прехващачи затруднява украинската противовъздушна отбрана при отблъскването на масирани руски атаки. Именно затова Киев настоява за дългосрочно решение, което да намали зависимостта му от американските складове и от доставките на съюзниците.

Новият пакет военна помощ не включва Patriot

Администрацията на Тръмп пое юридически ангажимент да изразходва почти всички от одобрените от Конгреса 400 милиона долара за военна помощ за Украйна. В пакета обаче не са включени ракети за системите Patriot, въпреки отправените от Киев искания.

Засега остава неясно дали между Вашингтон и Киев ще бъде подписано официално лицензионно споразумение, какъв ще бъде неговият обхват и кога би могло да започне производство на ракети Patriot в Украйна.

Източници: УНИАН, CNN