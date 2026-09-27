Тръмп: Конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да работи за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна, който според него се е оказал най-трудният от войните, за чието разрешаване твърди, че е помогнал.

„Разрешил съм осем войни, с повечето от които нямам нищо общо. Работя по конфликта между Русия и Украйна, който се оказа най-трудният от всички“, каза Тръмп в интервю за американския журналист Клей Травис.

Американският президент не посочи конкретен срок за постигане на споразумение. Той обаче отново представи войната в Украйна като основното нерешено предизвикателство пред дипломатическите му усилия.

Подновен натиск за преговори

Изявлението идва след нов опит на Вашингтон да възобнови преговорите. В началото на септември специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва, където разговаряха с руския президент Владимир Путин. След това двамата проведоха срещи и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Според Асошиейтед прес разговорите в украинската столица са били определени от американската страна като насърчителни, но не са довели до пробив. Обсъждани са били възможно възобновяване на тристранните преговори, сигурността на Украйна и рамка за по-трайно прекратяване на бойните действия.

След срещата с Путин руски представители заявиха, че Москва остава ангажирана с исканията си и настоява да бъдат разгледани това, което определя като „първопричини“ за конфликта. Украйна от своя страна поставя акцент върху гаранциите за сигурност и отказва споразумение, което би оставило страната без защита при ново нападение.

Тръмп отново говори за „осем войни“

Тръмп многократно е заявявал, че е помогнал за прекратяването на осем войни, като включва сред тях конфликтите между Индия и Пакистан, Израел и Иран, Армения и Азербайджан, както и други регионални сблъсъци. Асошиейтед прес отбелязва, че това твърдение е преувеличено, тъй като част от посочените конфликти не са приключили с окончателни мирни договори, а в някои случаи американската роля е била ограничена.

В речта си пред Общото събрание на ООН на 22 септември Тръмп заяви, че ще постигне мир между Русия и Украйна. Междувременно бойните действия продължават, а Москва и Киев не са обявили договореност за всеобхватно прекратяване на огъня. Русия и Украйна са постигали отделни временни договорености по конкретни въпроси, но не и политическо споразумение за край на войната.

Източници: Ройтерс, Вашингтон пост